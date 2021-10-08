Своими комментариями по поводу работы сервиса такси от компании «Яндекс» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 7 октября на сайте отзывов Flump.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Яндекс», это что за беспредел? Вызвала такси. Назначено быстро, будет через одну минуту. Водитель не подъехал, но уже начал выполнять заказ! Будто я в машине, а по факту меня в ней нет! Как это понимать? Проехал около 1 км и типа высадил. У меня списали с карты 75 ₽. Прошу разобраться! Мне не жаль 75₽, но такое у меня впервые!» — возмущается пользователь Алёна.

Многие пользователи пришли к выводу, что в работе сервиса такси от компании «Яндекс» прослеживается какая-то системная проблема, связанная с тем, что водители очень часто попросту не приезжают на заказ.

«Заказали такси с железнодорожного вокзала, а водитель просто взял и отменил заказ. И что это за сервис? Водитель сказал, что он не поедет», — указывает Valery K.

Некоторые комментаторы отмечают, что водители порой даже если и приезжают, не боятся отменить заказ.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс Такси

«Заказала такси. У меня дважды переспросили адрес и назвали цену. Ок. Машина приехала быстро, но я рано обрадовалась, узнав, что поездка только туда, а не туда-обратно. Водитель отказался ехать. Оп-па! Такое в моей некороткой жизни впервые! И хочется спросить: «Вы для клиентов работаете?» — задаётся вопросом пользователь «Любитель».

Часть людей считает недопустимым, чтобы такая крупная компания, как «Яндекс», подставляла своих корпоративных клиентов.

«Являемся корпоративным клиентом такси «Яндекс» (развоз сотрудников организации). Стали регулярно сталкиваться с проблемами: 1. Машина может приехать, а водитель самостоятельно отказаться от поездки, ссылаясь, что закончилась смена. Хотя на самом деле он просто не хочет везти по безналу. Либо назначается машина, а потом по каким-то причинам машина не приезжает, а водитель не выходит на связь. 2. Некомпетентная служба поддержки. Заказ такси осуществляется через корпоративный личный кабинет. В случае возникновения отмены такси, нет возможности перезаказать с телефона. Либо при звонке в службу поддержки просто идут сбросы, когда слышат про корпоративный заказ. Уже сменили несколько такси из-за подобных проблем. Видимо, и с такси «Яндекс» придётся прощаться. Такого сервиса не ожидали от крупного перевозчика», — написал пользователь reg55.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яндекс Такси

Ряд пользователей указывает на то, что «Яндекс» вообще не решает проблем, возникающих между водителем и пассажиром.

«Уже сделайте что-нибудь с водителями такси! Подъезжают и отменяют заказ! Какой-то, видимо, просчёт в системе по оплате. Им неудобно, денег мало или ещё что-нибудь. В общем, с каждый годом в «Яндексе» всё как-то хуже и хуже. Очень частой стала такая практика», — написала Yulenka F.

Нашлись и те, кто указывает на то, что подобная картина прослеживается не только с пассажирскими перевозками в «Яндекс», но и с грузовыми.

«Заказывала грузовое такси с одним грузчиком на утро следующего дня. Стоимость соответственно за счёт грузчика увеличилась на 350 рублей. Каково же было моё удивление и разочарование, когда утром по этой же стоимости пришло такси без грузчика. Соответственно, грузовое такси заказывали затем, что бы перевезти часть вещей, в том числе громоздких. Таскали всё сами и время соответственно потеряли больше, не говоря уже о здоровье, так как мне из-за мигреней физические нагрузки противопоказаны. Обратилась в службу поддержки, за грузчика стоимость вернули (оплачивала картой) и дали 200 бонусов на следующую поездку. В следующую поездку ошибку совершила я и перепутала точки назначения. В приложении было указано, что в случае аннулирования заказа будет списано 42 рубля. По факту списали 141! Не рекомендую», — пишет пользователь liv-asya.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу работы сервиса такси компании «Яндекс».