«Не ожидали такого от крупного перевозчика» — сети о работе «Яндекс.Такси»
Своими комментариями по поводу работы сервиса такси от компании «Яндекс» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 7 октября на сайте отзывов Flump.
«Яндекс», это что за беспредел? Вызвала такси. Назначено быстро, будет через одну минуту. Водитель не подъехал, но уже начал выполнять заказ! Будто я в машине, а по факту меня в ней нет! Как это понимать? Проехал около 1 км и типа высадил. У меня списали с карты 75 ₽. Прошу разобраться! Мне не жаль 75₽, но такое у меня впервые!» — возмущается пользователь Алёна.
Многие пользователи пришли к выводу, что в работе сервиса такси от компании «Яндекс» прослеживается какая-то системная проблема, связанная с тем, что водители очень часто попросту не приезжают на заказ.
«Заказали такси с железнодорожного вокзала, а водитель просто взял и отменил заказ. И что это за сервис? Водитель сказал, что он не поедет», — указывает Valery K.
Некоторые комментаторы отмечают, что водители порой даже если и приезжают, не боятся отменить заказ.
«Заказала такси. У меня дважды переспросили адрес и назвали цену. Ок. Машина приехала быстро, но я рано обрадовалась, узнав, что поездка только туда, а не туда-обратно. Водитель отказался ехать. Оп-па! Такое в моей некороткой жизни впервые! И хочется спросить: «Вы для клиентов работаете?» — задаётся вопросом пользователь «Любитель».
Часть людей считает недопустимым, чтобы такая крупная компания, как «Яндекс», подставляла своих корпоративных клиентов.
«Являемся корпоративным клиентом такси «Яндекс» (развоз сотрудников организации). Стали регулярно сталкиваться с проблемами: 1. Машина может приехать, а водитель самостоятельно отказаться от поездки, ссылаясь, что закончилась смена. Хотя на самом деле он просто не хочет везти по безналу. Либо назначается машина, а потом по каким-то причинам машина не приезжает, а водитель не выходит на связь. 2. Некомпетентная служба поддержки. Заказ такси осуществляется через корпоративный личный кабинет. В случае возникновения отмены такси, нет возможности перезаказать с телефона. Либо при звонке в службу поддержки просто идут сбросы, когда слышат про корпоративный заказ. Уже сменили несколько такси из-за подобных проблем. Видимо, и с такси «Яндекс» придётся прощаться. Такого сервиса не ожидали от крупного перевозчика», — написал пользователь reg55.
Ряд пользователей указывает на то, что «Яндекс» вообще не решает проблем, возникающих между водителем и пассажиром.
«Уже сделайте что-нибудь с водителями такси! Подъезжают и отменяют заказ! Какой-то, видимо, просчёт в системе по оплате. Им неудобно, денег мало или ещё что-нибудь. В общем, с каждый годом в «Яндексе» всё как-то хуже и хуже. Очень частой стала такая практика», — написала Yulenka F.
Нашлись и те, кто указывает на то, что подобная картина прослеживается не только с пассажирскими перевозками в «Яндекс», но и с грузовыми.
«Заказывала грузовое такси с одним грузчиком на утро следующего дня. Стоимость соответственно за счёт грузчика увеличилась на 350 рублей. Каково же было моё удивление и разочарование, когда утром по этой же стоимости пришло такси без грузчика. Соответственно, грузовое такси заказывали затем, что бы перевезти часть вещей, в том числе громоздких. Таскали всё сами и время соответственно потеряли больше, не говоря уже о здоровье, так как мне из-за мигреней физические нагрузки противопоказаны. Обратилась в службу поддержки, за грузчика стоимость вернули (оплачивала картой) и дали 200 бонусов на следующую поездку. В следующую поездку ошибку совершила я и перепутала точки назначения. В приложении было указано, что в случае аннулирования заказа будет списано 42 рубля. По факту списали 141! Не рекомендую», — пишет пользователь liv-asya.
Напомним, пользователи сайта отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу работы сервиса такси компании «Яндекс».