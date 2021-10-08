Информация о том, что в Салехарде пенсионерка не поддалась на уговоры со стороны сотрудника полиции и вопреки всему перевела мошенникам более 800 тысяч рублей, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане свои комментарии 7 октября в социальной сети Facebook.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонное мошенничество

«Тем, кто не хочет слушать, помогать не надо! К сожалению, к таким людям как нельзя кстати подходит поговорка: «Спасение утопающих — дело самих утопающих», — считает Tanya T.

Многие пользователи оказались в гневе из-за поведения женщины, ведь окружающие люди и даже полиция пытались убедить её не совершать опрометчивый поступок.

«Сама виновата бабуля. И не нужно было заявление у неё принимать. Урок на всю оставшуюся жизнь будет», — поделилась свои мнением Nata F.

Некоторые комментаторы отмечают, что мошенники, судя по всему, преуспели в мастерстве обмана, раз умудряются вызвать в людях большее доверие через трубку телефона, чем реальные люди.

«Зомбируют их, что ли, когда они переводят деньги? Как можно доверять незнакомому человеку больше, чем живому сотруднику банка и даже полицейскому, и уверять, что она разговаривает не с мошенниками? А кто тогда мошенник, в таком случае? Все остальные? Безумие какое-то», — пишет Lidia K.

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Часть людей считает, что данная пенсионерка не одна такая, подобные случаи происходят сплошь и рядом, но все их объединяет то, что граждане с мошенниками «на проводе» готовы пойти на всё, лишь бы совершить злосчастный перевод.

«Спокойно пытались объяснить человеку о ловушке, а он продолжал идти в капкан. Я и сама чуть не попала на кредит в 300 тысяч рублей в своё время. Меня дома убедили доехать до отделения банка. А операция почти осуществилась, осталось лишь нажать на одну кнопку. И таких историй много на самом деле. Менеджер банка мне рассказывал, как приходят далеко не пожилые люди и исполняют указания мошенников вопреки уговорам сотрудников банка. Так что это пенсионерка не одна такая», — указывает Анна С.

Ряд пользователей указывает на то, что порой граждане, которые висят «на крючке» у мошенников, реагируют крайне агрессивно на попытки окружающих людей их вразумить.

«У меня была похожая ситуация. При мне бабуля в банкомате переводила деньги. Разговаривала она, как обычно, с телефоном у уха, под диктовку у банкомата. Я пыталась её остановить аж два раза, но она меня послала, причём грубо, и говорит в трубку: «Все, ушли 80 тысяч рублей». И ведь ничего её не остановило бы, ни в тот день, ни в следующий! Очень жаль!» — написала Irelina P.

40.мвд.рф Жалоба на мошенников

Нашлись и те, кто убеждены, что в обществе происходят какие-то очень негативные метаморфозы, но пока что ещё не всё потеряно.

«Видимо, люди всю веру потеряли. Они не понимают, где мошенник, а где нет. Кому можно доверять, а кому ни в коем случае нельзя. Общество деградирует, но ещё не до конца, раз нашлись внимательные люди, которые вызвали полицию», — отмечает Мария С.

Напомним, 6 октября пресс-служба ямальского УМВД сообщила журналистам, что в Салехарде пенсионерка не поддалась на уговоры со стороны сотрудника полиции и вопреки всему перевела мошенникам более 800 тысяч рублей. Спустя какое-то время женщина всё-таки обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.