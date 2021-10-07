В пресс-центре ТАСС сегодня, 7 октября, ряд крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и изданий подписали меморандум по системной борьбе с недостоверной информацией в интернете и созданию безопасной информационной среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

В число тех, кто подписал документ, вошли представители «Яндекса» (крупнейший новостной агрегатор-монополист в России), Mail.ru Group (владеет крупнейшей российской соцсетью «ВКонтакте») и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (владеет газетой «Ведомости»), МИЦ «Известия», ТАСС и другие.

Принципиальный момент — подписанты меморандума под благовидным предлогом намерены самостоятельно организовать систему по так называемой борьбе с фейками, которую они будут всецело контролировать. Всё это преподносится под соусом «самоорганизации» и «саморегулирования» отрасли.

Из меморандума следует, что при выявлении потенциально фейкового сообщения в интернете участники меморандума смогут верифицировать данную информацию самостоятельно или с привлечением авторитетных организаций — фактчекеров. После получения опровержения фейкового сообщения площадки смогут организовать применение одной или нескольких мер воздействия: удаление, маркировка, понижение в выдаче и другие формы ограничения доступа к недостоверному сообщению в зависимости от характера распространения, социальной опасности, редакционной политики и технических возможностей самого ресурса.

Алексей Алексеев Яндекс

Стоит отметить, в России с 2019 года был сформирован государственный правовой механизм для борьбы с распространением фейковой информации. Есть специальный государственный орган, который уполномочен заниматься этой борьбой, — Роскомнадзор (РКН). Он обладает соответствующими полномочиями, прописанными в федеральном законодательстве. Работает он следующим образом: если СМИ распространяет фейковую информацию, то любой может просигнализировать об этом в РКН, либо же РКН самостоятельно выявит фейк. Ведомство направит в СМИ требование в течение суток удалить фейковую информацию и отчитаться об удалении. Если СМИ этого не сделает, то будет назначен административный штраф, а доступ к этому СМИ в российском сегменте интернета будет заблокирован. Разблокируют доступ только после удаления фейковой информации. Кроме того, в случае систематического распространения фейков Роскомнадзор просто отнимет у СМИ лицензию, и оно исчезнет навсегда (механизма восстановления лицензии не существует). Понятно, что при такой жесткой системе желающих распространять фейки среди российских СМИ попросту нет.

Более того, РКН сознательно злоупотребляет этим правовым механизмом, используя его как рычаг давления на любое российское СМИ. Дело тут вот в чём. В процессе работы СМИ волей-неволей, но довольно часто дают не совсем точную информацию. К примеру, это касается количества погибших и раненых при каком-нибудь происшествии. Происходит это не из-за желания распространить фейк, а из-за вполне естественной неразберихи при появлении экстренной информации, неточную информацию может дать источник, в конце концов, не исключены и банальные опечатки. Всё это СМИ оперативно исправляют, но с правовой точки зрения к этому можно придраться, что Роскомнадзор регулярно и делает. Это рычаг давления на любое российское СМИ и повод его закрыть.

Теперь фактически этот же самый рычаг давления хотят заполучить частные компании на информационном рынке. И прежде всего речь идёт тут о крупнейшем акторе этого рынка, новостном агрегаторе-монополисте, голландской транснациональной корпорации с американским капиталом «Яндекс».

Не секрет, что «Яндекс» смог занять монопольное положение в ряде чувствительных сфер российской общественной жизни. Прежде всего речь идёт, конечно, об информационном пространстве. Именно структуры «Яндекса», в частности «Яндекс.Новости», формируют львиную долю интернет-трафика для всех без исключения российских интернет-СМИ. «Яндекс», пользуясь своим монопольным положением на информационном рынке, не просто распределяет трафик между СМИ (механизмы этого распределения «Яндекс» объявил корпоративной тайной), но и заставляет СМИ, через партнерское соглашение, придерживаться определенной информационной политики. Если же СМИ не будет её придерживаться (тут и «правила составления заголовков», и требования по цитированию, и многое другое), то «Яндекс» просто отключает такое СМИ от трафика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яндекс

В течение последних нескольких лет произошло осознание всей порочности и опасности сложившейся по воле «Яндекса» системы функционирования информационного рынка в России. Фактически информационное интернет-пространство России не управляется Российским государством, а управляется зарубежной ТНК. Из своего положения «Яндекс» извлекает колоссальные объемы необоснованной прибыли и непосредственно формирует нужный ему, а не государству и обществу, информационный фон.

Сейчас такое положение «Яндекса» поставлено под вопрос. В Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по факту отказа ООО «Яндекс» выполнять требования и предписания ФАС России, предъявленные ООО «Яндекс» за а) дискриминацию сторонних сервисов в поиске и б) нарушение прав участников рынка. Кроме того, в Генеральной прокуратуре РФ рассматривается заявление о принятии мер прокурорского реагирования по незаконному ведению на территории РФ ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса, поскольку учредителем ООО «Яндекс» является иностранная компания. Высоковероятно, что положение и возможности «Яндекса» на российском информационном рынке могут быть приведены, наконец, в соответствие с российским законодательством.

По всей видимости, в компании «Яндекс» понимают, что у них есть реальные перспективы потерять свой рычаг давления на все российские интернет-СМИ. А это может привести к серьезнейшему переделу всего информационного рынка РФ и к существенному снижению роли «Яндекса» в нём.

В этой ситуации для «Яндекса» тема борьбы с фейками является очень выгодной. Фактически монополист получит в свои руки новый рычаг давления на любое интернет-СМИ в России. Нетрудно догадаться, во что выльется вся эта «самоорганизация» и «саморегулирование» в деле борьбы с фейками в интернет-пространстве. Любое СМИ не застраховано от выдачи неточной информации (и никого не будет волновать, что неточность будет исправлена или будет дано опровержение). Как только неугодное «Яндексу» СМИ выдаст такую информацию, тут же появятся эти самые организации-фактчекеры (которые будут просто карманными структурами того же «Яндекса»), повесят ярлык «фейк», СМИ будет отключено от выдачи в системе «Яндекс.Новости» и автоматически лишится основной доли трафика. При этом у лояльных «Яндексу» СМИ эти самые фейки никто замечать не будет.

«Яндекс» очень вовремя формирует картель вокруг «борьбы с фейками», который поможет ему удержать монополию на российском информационном рынке.