Заявление отца одного из участников избиения мужчины в московском метро о том, что он не защищает своего сына, но такое могло случиться с каждым, ведь его отпрыск просто напился, и у него помутился разум, вызвало бурю негодования в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Жестокость

«Ну, так держите своих «животных» на привязи, раз они не в состоянии себя контролировать», — обращается Елена В.

Многие пользователи были крайне рассержены, когда узнали, что родственник преступника, который зверски избил человека, решил оправдать данный поступок пристрастием своего сына к алкоголю. Граждане считают, что о данном факте можно говорить лишь как об отягчающем обстоятельстве, и никак иначе.

«Звериное поведение оправдать ничем нельзя. Позор этой семье за подобное воспитание. Не интервью давать надо, а идти и просить прощения у родителей пострадавшего да помогать в лечении и восстановлении. Ничего человеческого в этих людях нет. Что сын, что отец — одного поля ягода», — указывает Elena O.

Feans Насилие

Некоторые комментаторы отмечают, что личность, применившая силу к мирному человеку, была уже судима, но, судя по всему, не извлекла никакого урока из своего срока заключения. Это означает, что свобода подобным людям попросту противопоказана, подобные маргинальные элементы должны быть изолированы от общества.

«Он были судимы у себя на родине и поехали в Москву творить зло. У себя дома, видимо, дороже выходит. Запретить въезд в другие регионы всем тем, кто не в ладах с законом или был судим. Очень часто бегут из своих республик, чтобы скрываться!» — пишет Oksana P.

Часть людей считает, что подобным родственникам, которые находят оправдания любым преступлениям со стороны своих детей, стоило бы просто молчать, а не вызывать к себе ещё больше ненависти со стороны общества.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

«С непривычки сидел в тюрьме, с непривычки напился, с непривычки втроём приставал к женщине, с непривычки зверски избил человека. А на камеру привычно извинился и вину признал. Отец лучше бы промолчал», — отмечает inna A.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные оправдания не только выглядят глупо, но и порочат ценности и традиции народов Кавказа, которые не позволяют подобным гражданам вести себя таким скотским образом.

«Конечно, в Дагестане пить, сквернословить и т.д. нельзя — Аллах покарает, а в Москве можно — Аллах не увидит. И такое поведение отец оправдывает? Нормальный человек раскаялся бы перед обществом за то, что породил такого монстра!» — поделилась своим мнением Люда И.

Нашлись и те, кто призвали отца принести публичные извинения за поступок своего сына и не провоцировать народ на ответную негативную реакцию.

«Вот и растут такие дети у родителей, которые постоянно оправдывают их поступки. Всегда кто-то другой виноват: алкоголь, Москва, судья, который его несправедливо в прошлом осудил. Лучше бы отец попросил прощения за поведение сына и за свои ошибки в его воспитании», — считает Tatyana P.

Напомним, 7 октября отец одного из участников избиения мужчины в московском метро заявил в беседе с МК, что не защищает своего сына, но такое могло случиться с каждым, ведь его отпрыск просто напился, и у него помутился разум.