Представители медицинской отрасли Нью-Йорка опасаются, что мандат на вакцинацию закончится тем, что тысячи работников просто уволятся и найдут новую работу в ресторанах, розничной торговле или других отраслях. Большинство помощников по уходу за больными на дому, многие из которых являются иммигрантами, получают минимальную зарплату и могут найти работу с аналогичным доходом в других местах. Без достаточного количества работников пациенты, выздоравливающие после пребывания в больнице, или пожилые жители Нью-Йорка, которые полагаются на помощников в течение длительного времени, могут столкнуться с тем, что уход за ними будет сокращен или прекращен. По оценкам некоторых представителей отрасли, только семь из десяти работников домашнего здравоохранения в штате прошли вакцинацию, поэтому многие агентства, нанимающие таких работников, готовятся к нехватке персонала. Многие руководители также призывают губернатора Кэти Хочул продлить крайний срок для вакцинации.

Jernej Furman Медик

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Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Как врач, хотя я и сожалел бы о потере любого члена медицинской команды, я также усомнился бы в преданности любого, кто бросил бы медицину и нашел работу в ресторане из-за научно неграмотной моральной позиции», — указывает @_ladder_MD.

«И вот ваша настоящая проблема: «рабочие места с аналогичной оплатой в ресторанах или розничной торговле», — отмечает @ReckordCarsten.

«Сделайте прививку, носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и спокойно занимайтесь своими делами. Почему? Потому что без этого просто не обойтись. От всех нас зависит, объединимся ли мы вместе, чтобы остановить распространение вируса и положить конец пандемии. Иногда нужно просто делать то, что нужно делать», — считает @JiQed.

«Кому нужен невакцинированный помощник по уходу за больными на дому?» — спрашивает @voice59.

Mos.ru В пустой больничной палате

«Назовите меня циничным, но если работник здравоохранения не сделает прививку, я сомневаюсь, что он будет чувствовать необходимость мыть руки должным образом при приготовлении пищи. Скорее всего, они будут распространять болезни, куда бы они ни пошли», — уверен @TheStonedGoat.

«Давайте тогда введем мандат для ресторанов и розничной торговли. Не должно быть никаких общественных мест для невакцинированных, поскольку они представляют опасность для здоровья населения», — категоричен @ThePandaProphet.

«Похоже, что нам нужны две вещи: более высокая оплата труда основным медицинским работникам на дому и мандат на вакцинацию для розничной торговли и ресторанов», — считает @ComradeKurt.

«Как насчет отсутствия мандатов? Так работает свободный рынок», — пишет @whocares1311.

«Может быть, нам стоит начать платить работникам домашнего здравоохранения больше, чем минимальную зарплату? Как вы думаете, сколько стоит комфорт и безопасность ВАШЕГО близкого человека?» — спрашивает @AriadneBoudicca.

«Повысить зарплату сиделкам!!! Я проработала в сфере ухода за больными 21 год и зарабатывала всего на бакс или около того больше, чем $15, которые платит Taco Bell! Нам нужен профсоюз работников здравоохранения!!! Что касается вакцины, пусть повышают зарплату и нанимают здравомыслящих людей», — призывает@nathannaythanj1.

«Моя сестра работает фармацевтом в Walgreens, и ей пришлось устроить скандал, потому что новый Starbucks через дорогу предложил платить больше в час, чем зарабатывали ее техники», — рассказывает @i_need_eggs.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Это огромная проблема в нашей стране! Мы не можем продолжать снижать заработную плату нашим важнейшим работникам!» — отвечает @DrPat2021.

«Это заставит задуматься о необходимости платить работникам здравоохранения, особенно низкооплачиваемым медицинским работникам на дому, больше, чем работникам фастфуда и розничной торговли», — подчеркивает @StaceyCasto.

«Иммигранты на границах как раз ждут работы», — напоминает @wildplumbay.

«Ну, во-первых, платите им больше и обращайтесь с ними лучше, поскольку они отвечают за жизнь человека, во-вторых, если этого недостаточно, просто наймите больше людей, которые хотят получить эту высокооплачиваемую работу и не являются идиотами. Проблема решена», — советует @EntryLvlNut.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Учителя также протестовали, но их иск об отмене мандата на вакцинацию был отвергнут властями Нью-Йорка.