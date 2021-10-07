Иск министерства юстиции США против штата Техас, касающийся «закона о сердцебиении», был удовлетворён в среду, 6 октября. Данным законом долгое время «играло в мяч» американское правосудие. В начале инициатива была в руках республиканцев из Техаса, которые смогли добиться вступления закона в силу. Даже Верховный суд оказался на их стороне, отказавшись аннулировать закон по просьбе клиник. Но позже, после критики звезд и президента США Джо Байдена, демократы вновь «забрали мяч», добившись отмены закона, который, по их мнению, лишил женщин «права контролировать свою жизнь».

Огюст Роден. Молодая мать в гроте. Эскиз. 1895

Техасский закон, подписанный губернатором Грегом Эбботом в мае, запрещает аборты, как только медицинские работники могут обнаружить сердечную деятельность, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как многие женщины узнают о своей беременности.

Белый дом высоко оценил решение суда, заявив: «Борьба только началась, как в Техасе, так и во многих штатах по всей стране, где права женщин в настоящее время подвергаются нападкам».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость подсоответствующей публикацией Fox News.

«То есть один судья-халтурщик отменяет решение целой группы выборных должностных лиц, представляющих граждан, которые их туда поставили, которые голосовали за закон, добились его принятия и подписания, а Верховный суд разрешил его оставить. Так не бывает», — жалуется DemocratHunter283.

«Ребенок в утробе матери — это человек, который сам по себе должен обладать конституционными правами. Жизнь есть жизнь, и любая человеческая жизнь защищена конституцией. Американский холокост, в котором миллионы людей погибли от рук «врачей», должен прекратиться. Как нация мы должны покаяться и вернуться к моральным библейским принципам», — считает Unfoldedcube.

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк. 1434

«Они открыли наши границы. Они убивали наших детей, они опустошали наши тюрьмы. Они уничтожили тысячи предприятий. Они сделали так, что выгоднее не работать, а выкраивать дополнительные деньги, не облагаемые налогом. Они создали гнев и тревогу в обществе. Что может пойти не так?» — имеет в виду демократов SharpDressedMan.

«Где в Конституции сказано, что вы имеете право на аборт ребенка? Мы никогда не изучали этот раздел, когда я училась в школе», — отмечает RedLen.

«Очевидно, обнаружение сердцебиения не равнозначно жизни??? Кто-то должен «обновить» медицинские книги…» — пишет justavoiceinthecrowd.

«Живое существо и человек — это не одно и то же. Человек, родившийся без полноценного мозга, как овощ, никогда не обретет сознания. У него есть человеческая ДНК и жизнь, но не человечность, которая приходит с сознанием. Сознание — это то, что делает человека человеком. Предсознательный сгусток клеток не является сознательным, и поэтому нам не о чем беспокоиться», — отвечает fiscalconservativesocialliberal.

«Раньше я думал, что самый могущественный человек в мире — это президент. Но я узнал, что на самом деле это случайный либеральный судья», — указывает widescreen.

«Это решение было вынесено судьей, назначенным Обамой. Никогда не было сомнений в том, какое решение он вынесет», — отмечает bradcorn.

«Нравится вам это или нет, но беременная женщина делит свое тело с ребенком. У женщины есть право выбора, но у ребенка есть право на жизнь. Это противоречие может быть разрешено только путем компромисса. Но компромисс не принесет достаточного дохода нашим разжигающим рознь СМИ. Поэтому борьба продолжается, и невинные дети продолжают гибнуть под перекрестным огнем», — объясняет gemini99891.

«Примерно через 10 лет, если нынешняя администрация продолжит идти по этому пути, нам не о чем будет беспокоиться. Наше правительство будет решать, что мы можем говорить, делать и как нам жить. Мы будем очень похожи на Венесуэлу, но с большим количеством заборов вокруг трущоб. И стенами для защиты государственных служащих», — предупреждает olschool407.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505-1506

Как сообщало ИА REGNUM, отказ Верховного суда выступить против запрета на аборты шокировал многих. Ведь аборты в США были разрешены с 1973 года, и сейчас американцы удивляются, как «полная свобод, демократии и феминизма Америка» может запрещать операцию, ставшую нормой во многих странах.

Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу высказала мысль, что раз женщинам теперь нельзя «отвернуться» от незапланированной беременности, то этого нельзя позволять и мужчинам.

«Если они делают аборты незаконными, они должны сделать незаконной ситуацию, когда мужчина бросает женщину, сделав ее беременной. Если женщинам нельзя отвернуться от беременности, то и мужчинам не должно быть позволено отворачиваться от беременности», — заявила ведущая.