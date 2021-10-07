«Живое существо и человек — это не одно и то же» — США оправдывают аборты
Иск министерства юстиции США против штата Техас, касающийся «закона о сердцебиении», был удовлетворён в среду, 6 октября. Данным законом долгое время «играло в мяч» американское правосудие. В начале инициатива была в руках республиканцев из Техаса, которые смогли добиться вступления закона в силу. Даже Верховный суд оказался на их стороне, отказавшись аннулировать закон по просьбе клиник. Но позже, после критики звезд и президента США Джо Байдена, демократы вновь «забрали мяч», добившись отмены закона, который, по их мнению, лишил женщин «права контролировать свою жизнь».
Техасский закон, подписанный губернатором Грегом Эбботом в мае, запрещает аборты, как только медицинские работники могут обнаружить сердечную деятельность, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как многие женщины узнают о своей беременности.
Белый дом высоко оценил решение суда, заявив: «Борьба только началась, как в Техасе, так и во многих штатах по всей стране, где права женщин в настоящее время подвергаются нападкам».
Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость подсоответствующей публикацией Fox News.
«То есть один судья-халтурщик отменяет решение целой группы выборных должностных лиц, представляющих граждан, которые их туда поставили, которые голосовали за закон, добились его принятия и подписания, а Верховный суд разрешил его оставить. Так не бывает», — жалуется DemocratHunter283.
«Ребенок в утробе матери — это человек, который сам по себе должен обладать конституционными правами. Жизнь есть жизнь, и любая человеческая жизнь защищена конституцией. Американский холокост, в котором миллионы людей погибли от рук «врачей», должен прекратиться. Как нация мы должны покаяться и вернуться к моральным библейским принципам», — считает Unfoldedcube.
«Они открыли наши границы. Они убивали наших детей, они опустошали наши тюрьмы. Они уничтожили тысячи предприятий. Они сделали так, что выгоднее не работать, а выкраивать дополнительные деньги, не облагаемые налогом. Они создали гнев и тревогу в обществе. Что может пойти не так?» — имеет в виду демократов SharpDressedMan.
«Где в Конституции сказано, что вы имеете право на аборт ребенка? Мы никогда не изучали этот раздел, когда я училась в школе», — отмечает RedLen.
«Очевидно, обнаружение сердцебиения не равнозначно жизни??? Кто-то должен «обновить» медицинские книги…» — пишет justavoiceinthecrowd.
«Живое существо и человек — это не одно и то же. Человек, родившийся без полноценного мозга, как овощ, никогда не обретет сознания. У него есть человеческая ДНК и жизнь, но не человечность, которая приходит с сознанием. Сознание — это то, что делает человека человеком. Предсознательный сгусток клеток не является сознательным, и поэтому нам не о чем беспокоиться», — отвечает fiscalconservativesocialliberal.
«Раньше я думал, что самый могущественный человек в мире — это президент. Но я узнал, что на самом деле это случайный либеральный судья», — указывает widescreen.
«Это решение было вынесено судьей, назначенным Обамой. Никогда не было сомнений в том, какое решение он вынесет», — отмечает bradcorn.
«Нравится вам это или нет, но беременная женщина делит свое тело с ребенком. У женщины есть право выбора, но у ребенка есть право на жизнь. Это противоречие может быть разрешено только путем компромисса. Но компромисс не принесет достаточного дохода нашим разжигающим рознь СМИ. Поэтому борьба продолжается, и невинные дети продолжают гибнуть под перекрестным огнем», — объясняет gemini99891.
«Примерно через 10 лет, если нынешняя администрация продолжит идти по этому пути, нам не о чем будет беспокоиться. Наше правительство будет решать, что мы можем говорить, делать и как нам жить. Мы будем очень похожи на Венесуэлу, но с большим количеством заборов вокруг трущоб. И стенами для защиты государственных служащих», — предупреждает olschool407.
Как сообщало ИА REGNUM, отказ Верховного суда выступить против запрета на аборты шокировал многих. Ведь аборты в США были разрешены с 1973 года, и сейчас американцы удивляются, как «полная свобод, демократии и феминизма Америка» может запрещать операцию, ставшую нормой во многих странах.
Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу высказала мысль, что раз женщинам теперь нельзя «отвернуться» от незапланированной беременности, то этого нельзя позволять и мужчинам.
«Если они делают аборты незаконными, они должны сделать незаконной ситуацию, когда мужчина бросает женщину, сделав ее беременной. Если женщинам нельзя отвернуться от беременности, то и мужчинам не должно быть позволено отворачиваться от беременности», — заявила ведущая.