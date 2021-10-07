ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ) Ольга Кошкинарассказала о строительстве Волжского оборонительного рубежа на территории Марий Эл .

Строительство оборонительного рубежа

Марийская АССР в строительстве Волжского оборонительного рубежа в 1941—1942 гг.

В июле — сентябре 1941 года Государственным комитетом обороны был принят ряд важных решений для начала работ по строительству оборонительных рубежей. В октябре 1941 года были созданы армейские управления для руководства возведением оборонительных сооружений. Строительство оборонительного рубежа по берегу Волги на территории Марийской АССР было поручено 11-му Армейскому управлению Наркомата обороны СССР, штаб которого располагался в Казани. Начальником управления был назначен майор госбезопасности И. С. Шикторов.

На территории Марийской АССР для сооружения Волжского (по документам — Заволжского) оборонительного рубежа были созданы два военно-полевых строительства (ВПС) — на территории Звениговского района ВПС №8 и на территории Горномарийского района ВПС №9. Приказом №01 Управления оборонительных работ Наркомата обороны СССР от 30 октября 1941 года начальником Горномарийского ВПС был назначен первый заместитель председателя СНК Марийской АССР Г. И. Кондратьев. На должность начальника Звениговского ВПС назначили секретаря по лесной промышленности обкома ВКП (б) П. В. Шеина [1].

Длина оборонительного рубежа по фронту на территории Марийской АССР составляла 100 км. Срок выполнения работы был установлен в 30 суток. Линия рубежа состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, окопов, лесных завалов и т. д. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, командные пункты. Особенностью строительства оборонительного рубежа являлось то, что это было первое в Марийской АССР по своим масштабам массовое строительство, на котором было занято большое количество рабочей силы и инженерно-технического персонала [2].

Инструктивные указания по ведению оперативно-статистического учета были разосланы по штабам строительств 13 ноября 1941 года. Ежедневно каждый участок строительства представлял в штаб ВПС сведения об основных выполненных работах. Сведения эти были секретными и записывались с помощью цифровых шифров [3].

На строительство оборонительного рубежа были привлечены колхозники всех районов Марийской Республики. Звениговское ВПС делилось на четыре строительных участка, по которым распределили всех мобилизованных рабочих. На 25 декабря 1941 года на строительстве было занято 22 216 человек и 2308 конных подвод [4].

Строительство оборонительного рубежа

Военно-полевое строительство являлось стратегическим. Это был глубоко тыловой рубеж. Необходимость такого рубежа в связи с событиями на фронте не вызывала сомнений. Однако сроки строительства истекали, а оно не заканчивалось. Рабочая сила требовалась на нужды сельского хозяйства. Следовало также считаться с тем, что по приказу на строительство были сняты рабочие даже с оборонных заводов. Строительство тылового рубежа стало первоочередной задачей всех партийных и советских органов республики.

Огромные трудности для полевых фортификационных строительных работ создавало неправильное решение тактических задач переднего края обороны, произведенных рекогносцировочной партией. Оба ВПС (№8 и №9) почти до середины декабря не имели точного объема работ по количеству объектов, размещению точек на местности. Работа рекогносцировочной партии была подвергнута тщательному пересмотру, в результате чего план строительных работ трижды подвергался изменениям и увеличению. Недостатки в рекогносцировке очень мешали в работе и были связаны с нерациональным использованием рабочей силы.

Исходя из постановления СНК Марийской АССР по вопросу мобилизации рабочей силы, было сделано распределение работ по участкам. Однако фактически рабочей силы поступило на 50% меньше плановой потребности. Такое количество рабочих не обеспечило намеченных темпов работ, тем более что средняя фактическая производительность составила 60% против плановой. Несмотря на принятие мер управлениями ВПС по поднятию производительности труда, большого эффекта они не добились по ряду причин: не хватало инструментов для зимних условий работы (тяжелых кирок, кувалд, ломов, металлических клиньев), зимней одежды для рабочих, сохранялись перебои в поставке продовольствия и фуража. Приходилось ориентироваться на местные ресурсы, учитывать военную обстановку.

Усугубляли положение и погодные условия. Замерзшая земля была твердой, как гранит. Верхний промерзший слой приходилось снимать взрывами.

Недостаток квалифицированных работников приводил также к тому, что было много недостатков и в организации работ. Не было учета людей, много делали лишней работы на местах. Недостаток лошадей также отрицательно влиял на ход работ в течение всего строительства. Массовые перевозки леса, камня, песка и других материалов, хозяйственное обслуживание строительств были чрезвычайной нагрузкой [5].

Телеграмма руководства Марийской АССР

Первоначально в постановлении бюро обкома ВКП (б) и СНК Марийской АССР от 11 ноября 1941 года указывалось, что люди мобилизованы на строительство оборонительных рубежей сроком только на один месяц. Однако к декабрю стало очевидно, что ВПС не справляются с поставленными задачами в установленные сроки. Поэтому в постановлении от 23 декабря 1941 года отмечалось, что все колхозники, рабочие и служащие мобилизованы на строительство оборонительных рубежей до полного окончания работ и за самовольный уход мобилизованные будут привлекаться к судебной ответственности. Было организовано до 10−15 показательных судебных процессов над дезертирами и злостными прогульщиками с выездом состава судов на места работ, привлечено и осуждено 43 человека [6].

Несмотря на приведенные сведения, нужно отметить, что дезертирство наблюдалось не везде, и при таком количестве людей это были единичные факты. Тысячи людей продолжали работать в условиях осенней распутицы, а после — жгучих морозов декабря 1941 года. Несмотря на то, что в целом производительность труда была низкая, было много примеров трудового героизма. На строительстве отличились множество бригад и сотни стахановцев. В каждом строительном участке было учреждено переходящее Красное Знамя для прорабских участков, групп и бригад. Красное Знамя прорабского участка передавалось ежедекадно, а знамя группы и бригады — через каждые пять дней. Например, колхозник И. Сивцев при рытье котлована выбрасывал глыбы мерзлой земли до 64 кг весом. Высокую производительность труда на сооружении эскарпов и рытье рвов показывали колхозники Куженерского района. Впереди шли колхозная бригада колхоза «Венера» Конганурского сельсовета (бригадир Домороцкий), которая 12 декабря выработала в среднем на человека 6,8 куб. м при норме 3,12 куб. м, то есть на 218%. Бригада колхоза имени Ленина поднимала за день по 7,8 куб. м грунта на человека вместо трех по норме [7].

К январю 1942 года, несмотря на ряд дефектов, качество произведенных сооружений было признано вполне удовлетворительным. Все законченные и незаконченные сооружения, отдельно по каждому прорабскому участку, были сданы по особым актам под охрану сельсоветам в лице их председателей.

[1] Там же, л. 108.[2] Там же, л. 109−111.[3] Там же, л. 47−47об.[4] Там же, л. 238.[5] Там же, л. 172, 269.[6] Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921−2008. Т.2: Сборник документов. Йошкар-Ола, 2009. — — С. 101−102; ГАРМЭ, ф. Р-542, оп. 3, д. 76, л. 276.[7] ГА РМЭ, ф. Р-542, оп. 3, д. 76, л. 244; Кондратьев Г. Дорога в новое // Ончыко (Вперед). — 2003. — № 11. — С. 129.