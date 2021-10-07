Информация о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить своё дело после избиения мужчины в московском метро — о покушении на убийство и насилии к представителю власти, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

"Мужик, которого избили, — красава! Не побоялся заступиться за девушку, выступил против троих урoдов. Настоящий мужчина!» — пишет Бела М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное жестокое избиение является вопиющим фактом, оправдания которому невозможно придумать.

«Пипец! Трое на одного, прилюдно. Причём интересно, что никто за парня не заступился и это в столице России! Мужчины перевелись в России кроме побитого одного?» — пишет Марина М.

Цитата из видео. Избиение мужчины в московском метро

Некоторые комментаторы отмечают, что представители одной из республик Российской Федерации вызвали среди российского народа такую ненависть, что это может ударить по репутации всех представителей их нации.

«Зачем они приезжают в Москву? Чтобы сразу забыть про совесть? Забыли, как себя в обществе вести? Смотрят на чужих женщин и пристают к ним, совершают преступление и позорят как свою нацию, так и свою семью. Трое на одного… позорники. Мужчины так себя не ведут!» — написала Елена Б.

Часть людей считает, что не стоит в данной ситуации ссылаться на национальные черты, потому что в каждом обществе есть маргинальные и попросту опасные элементы, от появления которых не застрахуешься.

«Бытовой криминал! В «семье не без урода»! У каждого народа есть свои отморозки! А вообще все должны понимать, что в «чужой монастырь со своим уставом не ходят». У себя они такое не позволят. Знают, что наказание будет жёстким!» — отмечает Коля Н.

Ряд пользователей указывает на то, что данные преступники пресекли любые границы адекватности, создав прецедент бессмысленного и немотивированного насилия.

Цитата из видео. Избиение мужчины в московском метро

«Этот случай должен получить резонанс по всей стране. Просто три человека убивали одного в центре столицы. Сколько такое будет продолжаться? То в том году зарезали в автобусе у всех на глазах одного человека, потом опять в автобусе толпой мужика мутузили. И вот те раз, опять толпой, только в метро. И как они себя вели в метро перед дракой, по словам очевидцев? Как свиньи. Это достойное поведение? Я вот всегда защищаю спортсменов с Кавказа и поздравляю их с победами. Всегда против расизма выступаю и за дружбу народов. Но как быть, если такое происходит постоянно?» — задаётся вопросом Артём И.

Нашлись и те, кто убеждены, что мужчина не был бы избит в московском метро, если бы окружающие люди не дали его в обиду.

«Это будет происходить, пока одного русского бьют, а все остальные стоят и смотрят. Вот когда русские станут друг за друга стоять, тогда такой беспредел прекратится. Кто будет вас уважать, пока вы сами себя не уважаете?» — указывает Анатолий С.

Напомним, 7 октября на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в московском метро — о покушении на убийство и насилии к представителю власти.