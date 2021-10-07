Средняя зарплата на Украине и в РФ практически одинаковы. Это примерно 8850 гривен (24 250 рублей) против 27 500 рублей. В России всё же немного побольше, но в пределах погрешности в 10%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Цены на продукты на Украине также отличаются примерно на 10% в меньшую сторону.

Теперь перейдём к коммуналке. В России на коммунальные услуги, проживая в средней двухкомнатной квартире, гражданин тратит порядка 4000−5000 рублей, зимой — 6500 — 7000 рублей. Гражданин Украины тратит на коммуналку около 2300 гривен. То есть до настоящего времени эти показатели также фактически совпадали. Это составляет 20% от заработка. Но всё резко меняется уже с начала октября.

Мировой кризис, показавшийся на горизонте, и некоторые события, вроде заключения контракта России и Венгрии на поставку газа в обход украинской ГТС, уже привели к резкому росту ценников на голубое топливо.

Naftogaz.com НАК «Нафтогаз Украины»

Тут отмечу одну тонкость — цена на газ потянет за собой всю остальную ветку тарифов. Это выработка тепла для отопления, 1ГКкал уже подорожала по сравнению с ценой в сентябре почти на 50%.

Это стоимость электроэнергии, которую пока держат вливаниями из бюджета.

Это стоимость водоснабжения и водоотведения, где используются насосы, которые потребляют энергию, которая вырабатывается в большинстве своём за счёт сжигания газа.

Поставщики предлагают свой товар по цене от 8 до 31 гривны за куб. Отчего такая разница? Это зависит от контракта на поставку (годовой или помесячный, с корректировкой стоимости). И цена в 31 гривну, к которой все вынуждены будут подтянуться, чтобы не обанкротиться, ещё не потолок. Она вполне может дойти до 1 евро за кубометр и выше.

Если взять среднее потребление газа — к примеру, в квартире площадью 60 квадратных метров, то на отопление будет израсходовано порядка 800 кубометров в месяц. По стоимости это вся средняя зарплата гражданина Украины.

К чему приведут такие процессы, предположить не сложно. Людям просто будет нечем рассчитываться за столь дорогое удовольствие, как отопление. Это неминуемо приведёт к протестам, а отапливать помещения придётся с помощью «буржуек». В общем, как будут выживать люди при таких ценах на газ и электроэнергию, совершенно непонятно. И выход из ситуации не просматривается.

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Тем временем в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги и энергию тоже растут. Однако рост составляет от 3 до 7% (в зависимости от региона) и совершенно не сравним с тем обвальным ростом цен, который наблюдается на Украине. В Московском регионе стоимость кубометра газа на сегодняшний день составляет 5,923 российского рубля, на Украине — 8 гривен, что составляет 21,92 российского рубля .