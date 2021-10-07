Украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что советская власть из-за «антисемитизма» якобы десятилетиями замалчивала нацистские преступления против евреев во время Второй мировой войны, в том числе расстрелы в Бабьем Яру. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Дорога в Бабий Яр

Заявление украинского министра в социальной сети Facebook обсудили на страницах депутата Рады Максима Бужанского и издания «Шарий.net» (также в социальной сети «ВКонтакте»). Многие раскритиковали слова Ткаченко.

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«Министр культуры Александр Ткаченко… сообщил, что советская власть в течение десятилетий замалчивала трагедию Бабьего Яра… Поэма Евтушенко «Бабий Яр» впервые издана в 1961 году, переведена на 72 языка, стала всемирно известной. На основании этой поэмы Дмитрий Шостакович написал симфонию. Первый памятник погибшим в Бабьем Яру появился в 1976 году — спустя 30 лет после окончания войны… Первый мемориал в Бабьем Яру за годы независимости Украины только на стадии проекта сейчас, появится к 2025-му, насколько я понимаю, году. То есть спустя 35 лет со дня образования государства, как начальной точки отсчёта. Значит ли это, по логике министра культуры Ткаченко, что мы десятилетиями замалчиваем правду о трагедии Бабьего Яра?..» — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады Максим Бужанский.

Подготовка Холокоста в Бабьем Яру

«Стыдно. Вроде сказал министр, а неловко гражданам страны», — пишет Виталий Г.

«Если оно не знает этих фактов, значит, этого и не было», — добавила Марина П.

«Неужто непонятно, что мы привели во власть абсолютно малограмотных, зато лживых и ленивых», — отметил Владимир Ш.

«Самая большая ошибка власти — это то, что они народ считают тупым малообразованным стадом. Мы всё видим и всё понимаем и давно поняли, кто есть кто», — отреагировал Андрей К.

«Треш! Евреев расстреливали фашисты, а виноват Советский Союз. Цинизм, наглость, хамство, беспринципность и невежество в одном флаконе. Это всё, что нужно знать о новой Украине», — добавил Владимир К.

«Конечно. Надо было с 1944 года, не прекращая и не скрывая ничего, рассказывать о роли украинцев в тотальном уничтожении евреев, цыган, поляков, русских, белорусов», — написал Александр Б.

«Действительно, чего СССР не говорил, что убивали людей в Бабьем Яру бандиты и коллаборанты, типа бандеровских ушлепков?» — спросил Таури П.

«Причина замалчивания в СССР расстрелов в Бабьем Яру объясняется просто, многие сотни тысяч тех, кто помогал немцам, пришлось бы отправить по этапу. Жаль, что этого не сделали. Как всегда смилосердили там, где надо было каленым железом», — добавил Илья С.

«Да по какому этапу, там практически всем светила исключительная мера наказания. Пришлось бы слишком многих ставить к стенке», — ответил Илье С. Владимир Н.

Бабий Яр. Немецкие солдаты роются в вещах расстрелянных, не обращая внимания на фотографа («свой!»)

«Не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель уничтожить всех евреев мира. Называлось это окончательным решением еврейского вопроса… Советская Красная армия и союзники встали на пути нацистов и уничтожили его, тем самым предотвратив окончательное решение еврейского вопроса. Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была спасена. Другая часть погибла в Бабьем Яру и других местах. Их убили немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они — организаторы и исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе полутора миллионов украинских евреев… Выступление Ткаченко — это предательство памяти миллионов украинцев, положивших свои жизни в борьбе с нацизмом, всех жертв Холокоста и вообще жертв нацизма», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook глава Украинского еврейского комитета.

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