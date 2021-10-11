За преступления, совершенные против азербайджанцев во время конфликта в Нагорном Карабахе, в международный розыск объявлены 24 армянина. Об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. По его словам, в связи с этими преступлениями возбуждено 76 уголовных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«39 из них связаны с преступлениями, совершенными против мирного населения. Известно, что во время Отечественной войны большая часть преступлений была совершена против азербайджанского гражданского населения», — сказал Алиев.

Togrul R Кямран Алиев

В комментариях к одному из новостных роликов Азербайджана в YouTube пишут:

Aydin Sheki:«Ай Аллах, дай нам терпение их наказать и никогда не забыть их преступления».

Elena: «За все преступления против мирных жителей они понесут ответственность. Главное, сейчас все правильно документировать».

Afaq Babayeva: «Задокументируем, и что? Кто их накажет, введёт санкции? Поговорят и разойдутся. Армян не наказывают. Их лелеют. Жалеют, что уже не могут обворовывать нас, не могут использовать природные богатства и т. д., за это им ЕС ВЫДЕЛЯЕТ 2,6 млрд €. На восстановление экономики, понимаете ли. Это же издевательство. Мы пострадали, а бонусы им».

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

LS: «Главное, не забывать и не расслабляться. Еще не все отомщены. Армяне, читаете? Никто с вами жить вместе не собирается. Каждой клеткой ненавидим, никогда не простим…»

Исабала Сарыев: «Их так красиво уберут, что никто и знать не будет… ФСБ не даст им уйти, а куда денутся? Скоро все получат по заслугам…»

Вахид Сайдумов из г. Баку цитирует Александра Дюма:

Vahid Saydumov:«Армяне всегда жили под властью правителей, служивших отличной от армянской религии. В результате они превратились в людей, скрывающих свои мысли, чувства и намерения, превратились в мошенников и лжецов». Александр Дюма (отец) «Кавказское путешествие».

Рита: «Зачем их убирать тихо? Надо добиться, чтоб этих ублюдков судили показательно, на весь мир».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев на территории, перешедшей под азербайджанский контроль

Vahid Saydumov: «Фашизм, ненависть к другим нациям (народам) и терроризм являются частью армянской идеологии, на которой воспитывается молодое поколение армян. И во главе этого «воспитательного процесса» стоит сама армянская церковь, которая, будучи духовным институтом, вообще-то должна пропагандировать совершенно иные вещи. Мировому сообществу следует делать из этого выводы и понимать, что армянский народ из поколения в поколение воспитывается на примере террористов и убийц, что в духовной программе армянского народа пунктом №1 поставлен вопрос физического уничтожения детей, женщин, стариков, любых народов, которые мешают осуществлению армянской мечты — созданию «великой Армении» везде, где ступает нога армянских переселенцев».

Ahmetov Mizam: «Скажу просто, если Горбачев не продался бы Западу, все жили бы хорошо. Да, были очаги волнений, и это тоже можно было урегулировать. Но, к сожалению, такую страну развалить — это уму не постижимо. Жаль, как всегда, страдает обычный народ вне зависимости от национальности».

Rufat Badalov: «А Роберт и Серж в этом списке?»

Kremlin.ru Серж Саргсян

Аарон Матвеевич: «Не торопись, еще не время)). Алиев и до них доберется))».

Руфат отвечает Аарону:

Rufat Badalov: «И. Алиев давно добрался, проблема в том, что Запад оказался лживым и помалкивает, а РФ вообще дружит именно с этими недочеловеками».

Murad Həsrət: «Я знаю местонахождение одного из них — Араика Арутюняна — в Ханкенди».

саша саша: «В Закавказье армян заселил Паскевич и Грибоедов, чтобы противостоять Турции. Но если у Турции и России отношения хорошие, то такой инструмент, как армяне, для России становится никчемным. Что мы сейчас и наблюдаем. Для армян жизненно необходимо, чтобы Россия и Турция всегда были с друг другом на ножах. И армяне очень сильно стараются, чтобы натравить их друг на друга. Но у них ничего не получается. Так как товарооборот между ними составляет 150 миллиардов $».

Luna: «А почему не переводят свидетельства наших очевидцев Ходжалы, тех, кто выжил?! Всё на азербайджанском языке. А мы миру это должны показать! Там под этими видеосвидетельствами люди уже 2−3 года назад писали — переводите на другие языки, хотя бы русский и английский. И всё равно ничего не сделано! Жаль, что Азербайджан не обращает внимания на необходимость довести это до людей. Через соцсети можно было бы распространить. Просто сделать перевод уже имеющихся видео».

Murad Mammadov: «Лишить жизни человека самый большой грех!»