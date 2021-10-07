



Александр Горбаруков ИА REGNUM Серые волки

До встречи в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что планирует поговорить о ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе, и двусторонних отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны обсудят и другие региональные конфликты, однако не конкретизировал — какие. Bloomberg со ссылкой на турецкие источники писал, что Эрдоган планирует попросить у Путина помощи в борьбе с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией.

По итогам было сообщено, что лидеры двух стран обсудили повестку в сфере экономики, международных отношений. В частности, Путин отметил успешное взаимодействие двух стран по ситуации в Сирии и Ливии. Он отдельно остановился и на работе центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По оценке российского президента, это сотрудничество является «серьезной гарантией стабильности» в регионе. Однако что-то нам подсказывает, чтобы были темы, о которых вслух не говорится.

Афганистан иНАТО

Из Афганистана выведены все военные силы западных стран во главе с США. После завершения вывода войск талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонники долго стреляли в воздух, чтобы отпраздновать это событие, а в Кабуле долго звучало эхо выстрелов. В то время, как западные державы размышляют, как они могут повлиять на новую исламистскую администрацию страны, очевидно, что две страны — Катар и Турция — могут сыграть критически важную роль посредников в этом вопросе. Анкара и Доха полагаются на свой недавний диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и анализируют возможности. Но в то же время они обе показывают такие запросы, которые могут разжечь прежнее соперничество на Ближнем Востоке. Катар, богатая нефтью и газом монархия Персидского залива, стал спасательным кругом для западных стран во время процесса вывода их войск.

Минобороны Турции ВС Турции

Миссия Эрдогана

Президент Турции давно готов пожать руку талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, на что он соглашается, напоминает миссию, выходящую за рамки работы с созданным афганским правительством в интересах государства. Возможно, эта миссия обновляется в зависимости от обстоятельств. Турция — это словно готовая сила в резерве США. Важным фактором является то, что с января 2002 года (также год прихода к власти правительства Эрдогана), когда впервые в регион прибыли турецкие военные, они не испытали на себе враждебности со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), важна их схожесть с точки зрения религии и культуры. Потребность Эрдогана в установлении хороших отношений с президентом США Джо Байденом предоставила Анкаре возможность с точки зрения времени.

Эрдоган неустанно подчеркивает, что он на связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, он заявил: «Кто бы ни был во главе страны, быть на стороне Афганистана является требованием как нашей верности, так и нашего братства». И добавил: «Мы с радостью отнеслись к сдержанным и умеренным заявлениям руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». А затем он озвучил свое сообщение, направленное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции новой администрации на международной арене, а также облегчит ее работу». Он также дал понять, что готов лично встретиться с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Джо Байденом

Отношенияв зависимости от приоритетов США

Заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что «мы будем действовать вместе с международным сообществом по вопросу признания создаваемого правительства», следует рассматривать как гегемонистскую волю, упорядоченную в соответствии с приоритетами США, именуемую ими с 2002 года как «международное сообщество». Разве партнерство во время вторжений в Ирак, Сирию и Ливию не развивалось под предлогом «международного сообщества»? История с Афганистаном, внезапно приукрашенная «братством», ничем не отличается. Кабульская миссия, о которой Эрдоган заявлял, что «я предложил ее Байдену», с самого начала была задачей США, которую они хотели взвалить на Турцию. О чем торговался Эрдоган во время двусторонней встречи в Брюсселе 14 июня, когда он вместо переводчика из министерства иностранных дел привел кого-то из близких ему людей, мы сможем узнать, только если американцы рассекретят свои записи.

В сообщении BBC со ссылкой на зарубежные источники отмечается, что «Соединенные Штаты несколько месяцев назад предложили идею использования Турции в качестве боевой силы, исходя из желания Анкары оставаться в Афганистане в долгосрочной перспективе. Турция одобрила это предложение при условии, что структура разведки и безопасности, которую США наймут для защиты посольства, будет интегрирована с аэропортом. Когда был достигнут компромисс, на этот раз США предложили Анкаре провести на ее территории переговоры между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласился ни приехать в Стамбул, ни оставить у себя турецких военных».

Солидарность Турции и Катарав стилеНАТО

После потрясения от терактов 11 сентября Киргизия и Узбекистан не отказали США в их требовании по размещению авиабазы. Американцы использовали узбекскую авиабазу Карши-Ханабад до 2005 года, а авиабазу Манас в Киргизии — до 2014 года. В то время Россия и Иран были на стороне США, выступавших против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда Тегеран был причислен к «Оси зла», а также с началом вмешательств в соседние с Россией страны посредством «цветных» революций в 2003—2004 годах, Москва изменила свою политику. В то время как Россия несколько раз принимала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве в рамках межафганского диалога, Иран также использовал более гибкий подход, делающий упор на его собственную безопасность.

Солдаты НАТО в Афганистане

По логике на ум сразу приходит следующая мысль: не стремится ли Североатлантический альянс вовлечь в афганские проблемы страны региона, такие как Россия, Китай, Индия и Иран, поддерживая «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на определенном уровне через турецко-катарскую миссию? Поскольку прогнозы относительно того, чему будет служить турецкая миссия, расплывчаты. Также возникают вопросы относительно использования Турцией во внешней политике исламистских ополченцев, как например, частная военная компания SADAT. Уравновешивает ли Катар финансовую составляющую, которая сейчас очень важна?