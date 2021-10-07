* УПА — запрещённая в России организация

На территории Львовской области депутаты областного совета объявили 2022 год годом нацистской организации «Украинская повстанческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 октября со ссылкой на пресс-службу Львовского областного совета сообщает ИА Красная Весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветераны

Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Также новость обсудили на YouTube-канале украинского канала «Страна». Многие осудили решение, принятое во Львовской области. Иных также не удивил тот факт, что это произошло на Западной Украине.

«А 2023-й — годом Гитлера?» — спросила Лилия Ш.

«Пропаганда фашизма в Украине? Нет, не слышали…» — с сарказмом отметил Vlad K.

«Дороги ровненькие, платёжки маленькие. Всё хорошо. Чем ещё заняться? Десятилетие провозгласить «Десятилетием УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», а потом каждые десять лет продлевать. Ну, и пошить флаг и вышиванку ещё больших размеров, естественно», — не без сарказма добавил Jurij O.

«В лепрозории без изменений», — написал Александр Л.

«У них каждый год, если не год [главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Бандеры, так год УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а когда бабки в стране закончатся, то и Львов раскрасят в российский триколор и прогнутся с протянутой рукой… лишь бы не работать», — отметил Андрей Ю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шухевич фест

«Если бы в Харькове или Одессе, то я ещё удивился бы, а так…» — пишет Олег С.

«Лучше бы объявили следующий год «годом создания рабочих мест» или «годом развития экономики», — порекомендовал Виктор В.

«30 лет носятся со своим УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Не нравится СССР? Не ложится вся Украина под «забаганки» (прихоть. — М. Р.) галицких панюков! Отдайте их Польше — и будет мир и спокойствие в стране. Всё равно по реституции всё это отойдет Польше. И будет большой галицкий бомжатник. Жилья не лишатся только те, что живут в домах, построенных «оккупантами» после 1945 года, а остальным — на выход! Хотя и это спорно. Смотря на чьей земле был построен дом. А наследники обязательно предъявят права… Так что пусть празднуют своё бесславное прошлое и не менее бесславное будущее. Просто осточертели со своими хуторскими претензиями и мовнюковскими (языковыми. — М. Р.) амбициями, из-за которых были потеряны Крым и Донбасс. А лучше было их спровадить в Польшу, к единоверцам…» — написала Лада Б.

«Украина получит то, за что и боролась, только бороться с этой нечистью и освобождать опять придется русским», — отреагировал Он.

«Щас по традиции схронов нароют», — добавил Ринат Б.

«В этом году 80 лет торжественной встрече немцев! Что не отмечают, забыли?» — поинтересовался Mihail S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

«Думаю, в Варшаве будут рады…» — не без сарказма пишет DIM SIB.

«Правильно! Надо было сразу годом Третьего рейха! Крым и Донбасс очень мечтают о такой Украине», — отметил Сергей Р.

«Как можно в этой стране объединить запад и восток?» — не понимает Борис К.

«Год фашизма бы сразу объявили. Еще чего-то стесняются…» — подытожил Lynx.

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.