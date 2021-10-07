В Южной Корее обсудили решение суда, удовлетворившего иск покойного сержанта-трансгендера.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 7 октября окружной суд Тэджона удовлетворил иск покойного сержанта-трансгендера, поданный с целью добиться отмены решения об увольнении с военной службы.

Известно, что сержант Бён Хи Су, находясь в отпуске в декабре 2019 года, сделал операцию по смене пола. В январе 2020 года трансгендерного военнослужащего принудительно демобилизовали из армии, признав потерю гениталий инвалидностью.

Кроме того, решение о смене пола военные врачи посчитали проявлением психических проблем, добавив, что в настоящее время не существует правил, которые регулировали бы службу трансгендеров.

Вскоре после увольнения девушка подала в суд иск, а также обвинила военных в «глубоко укоренившейся нетолерантности».

После долгого ожидания, чувствуя тщетность своих попыток вернуться в армию, в марте 2021 года 23-летняя Бён Хи Су покончила жизнь самоубийством.

Суд Тэджона закончил рассмотрение нашумевшего дела и вынес решение в пользу истца, постановив, что, поскольку в стране операции по смене пола не запрещены законом, армия должна была рассматривать военнослужащего, сменившего пол, не как человека с инвалидностью, а как женщину.

Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

«Армия — это место, где людей учат сражаться, а не место для поисков гендерной идентичности», — отмечает lake***.

«Мир сошёл с ума», — пишет kds1***.

«Каких ценностей придерживался судья, выносивший решение?» — интересуется jura***.

«В первую очередь на службу поступал мужчина, изменение пола разве не является нарушением контракта?» — вопрошает rhgu***.

«Не удивлюсь, если после этого случая всё ЛГБТ-сообщество всполошится», — пишет iams***.

«После увольнения ей следовало вновь сдать все нормативы и поступить на службу как женщина!» — отмечает task1***&.

«Вы уверена, что женщины согласились с этим решением суда?» — интересуется hyej***.

«Как такого человека, чьи принципы и ценности изменились, можно назвать солдатом? В армии должно быть все строго!» — задается вопросом sumi***.

Republic of Korea Общение

«Кажется, судья был на стороне меньшинств, а не на стороне большинства людей», — предполагает pink***.

«Вы должны прислушиваться не только к словам и чувствам трансгендеров, но и всех служащих в армии», — призывает v851***.

«Отрезал гениталии — и сразу возомнил себя женщиной? Тогда нам теперь всех евнухов надо называть женщинами?» — интересуется ahap***.

«Может, стоить собрать всех трансгендеров и сделать отдельную часть?» — вопрошает lms8***.

«Я не вижу здесь здравого смысла», — пишет chjf***.

«Разве дело не должен был рассматривать военный суд?» — интересуется ygle***.