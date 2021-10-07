Многим, кто работает с недвижимостью или занимается поиском или продажей своего жилья, известен сервис «Яндекс.Недвижимость» интернет-монополиста «Яндекс». Не секрет, что многие, полагаясь на авторитет «Яндекса», отдают предпочтение именно «Яндекс.Недвижимости», но зачастую остаются недовольны сотрудничеством с сервисом. Свои отзывы пользователи сервиса «Яндекс.Недвижимость» оставили на сайтах для отзывов «Отзовик» и Otzyvru.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Так, пользователь под псевдонимом Аноним4 174 415 пожаловалась на «обман» при оказании платных услуг, результатом которого стало списание денежных средств за «продвижение» объявления с карты женщины фактически без ее ведома.

«Разместила объявление (бесплатно), долго не звонили, думаю: дай сделаю одно поднятие (97 р. — поднять объявление 3 раза), подчеркиваю — 1 услуга, под оплатой можно поставить галочку (автопродление!!!), я сняла галочку и нажала «оплатить», закрыла страницу. Через 2 недели выясняется, что у меня на карте подписка на эту услугу и 14 дней списывается по 97 руб. На этот вопрос в техподдержке ответили, что автоподключение производится автоматически после оплаты. Не увидели — ваша проблема!» — посетовала Аноним4 174 415.

Пустой кошелек

С аналогичной ситуацией столкнулся и пользователь под псевдонимом velvet999.

«Разместил объявление о продаже квартиры. Решил попробовать поднять объявление за 57 р. потому, что звонков вообще не было. Через несколько недель заметил, что у меня каждый день списывается по 57 р… Оказывается, они без моего ведома сами подключили автопродление. Спрашиваю: зачем вы это сделали за меня? Вы сами, что ли, решаете — списывать деньги с моей карты или нет? Техподдержка отвечает: Об автопродлении написано в соглашении и справке. Если вы не заметите включенное автопродление, то мы будем списывать 57 р. каждый день с вашей карты. Теперь все понятно. «Яндекс» опустился до уровня мелких мошенников. Денег не хватает им, видимо…» — резюмировал velvet999.

В свою очередь, пользователь под псевдоним Янатализа рассказала, как ее первый опыт использования сервиса «Яндекс.Недвижимость» оказался неудачным по причине хамства сотрудницы агентства, которая не желала общаться с потенциальным клиентом, — и в итоге женщине так и не удалось арендовать в Москве недвижимость, на которую она изначально рассчитывала. Только благодаря тому, что женщина предусмотрела запасные варианты, по приезде в столицу из Приморского края она не осталась на улице.

«Огромный минус агентству, в котором работают такие невоспитанные, токсичные сотрудники. Думаю, что «Я. Недвижимость» должен принести извинения за хамство своих сотрудников», — заключила женщина.

Вместе с тем пользователь сервиса «Яндекс.Недвижимость» Ольга ГрадПетра обвинила сервис «Яндекса» в мошенничестве.

«Разместила объявление о продаже своей личной квартиры по переуступке. Размещение было оплачено, объявление было акцептовано и опубликовано, о чем мне пришло уведомление на зарегистрированную почту. Цену поставила чуть ниже рынка, т. к. надо было продать побыстрее, и очень удивилась, что за 5 дней не получила ни одного звонка. Зашла на сайт — объявления нет! Зашла в ЛК — информация «объявление заблокировано модератором ввиду «плохих» фотографий». При этом уведомления на почту, на телефон, что объявление снято с рекламы, не отправлялось. Просто взяли деньги, а услугу не оказали и не уведомили об отказе… С трудом удалось объяснить, что по переуступке фотографий сделать нет возможности, т. к. квартира не принята по акту. Далее, прямой свой телефон для покупателей по переуступке тоже нет возможности опубликовать, идет подменный номер. Это выясняется уже в процессе, т. е. после оплаты услуги, т. е. до оплаты вы в полной мере не проинформированы о составе этой услуги. Деньги за дни, когда объявление было не опубликовано, не возвращены (получен отказ), номер в объявлении подменный — навязанная услуга, в которой нет надобности и о которой не была проинформирована до оплаты. У меня лично такая история с этим сайтом второй раз. Первый раз я поленилась писать жалобы в Роскомнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, в этот раз я потрачу свое время. Вы представляете?! Мошенничество всероссийского масштаба!.. Этот сайт видит вся страна, и вся страна пользуется! Берегитесь! Это мошенники! Размещая у них объявления, вы прямого контакта с покупателем не получите никогда! Вас по-любому «разведут» на комиссию агентства. Нет, ребята, надзорные органы все же вами должны поинтересоваться», — отреагировала женщина.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Однако среди клиентов сервиса «Яндекс.Недвижимость» есть и те, кто остался доволен. Так, пользователь LukeryaLis отметила, что благодаря «Яндекс.Недвижимости» ей таки удалось найти клиентов.

В свою очередь, риелтор Александр перестал пользоваться сервисом «Яндекс. Недвижимость», потому что при размещении объявления «Яндекс» стал требовать указывать номер квартиры.

«Я риелтор. Всегда пользовался платформой «Яндекс». Но с недавних времен, когда размещение объявлений без указания номера квартир стало невозможным, я пользоваться перестал. За 63 рубля любой желающий закажет справку ЕГРН через объявления и узнает данные хозяина квартиры. Далее без проблем находит его. Это меня не устраивает», — отметил мужчина.

Резюмируя, отметим, что многие клиенты сервиса «Яндекс.Недвижимость», как среди продавцов собственной недвижимости, так и риелторов, и лиц, желающих арендовать жилье, остаются недовольны — как навязанными «Яндексом» дополнительными услугами, так и хамством сотрудников сервиса «Яндекс.Недвижимость».