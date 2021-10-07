29 сентября на официальном портале Федеральной налоговой службы были опубликованы разъяснения о том, в какие сроки, кому и при каких условиях нужно будет сдать соответствующие отчеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный кошелёк

Так, ведомство поясняет, что с 1 октября вступает в силу постановление правительства о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков), предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Обязанность отчитываться о таких переводах введена Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. №499-ФЗ.

Отчетности подлежат переводы в том случае, если в течение календарного года на баланс электронного кошелька, открытого у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета, была начислена сумма более 600 тысяч рублей. Первый отчет, по новым правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить уже до конца этого месяца. То есть до 31 октября этого года указанные категории субъектов экономической деятельности должны отчитаться за III квартал года, если сумма начислений за это время превысила 600 тысяч рублей. Физическим же лицам нужно будет отчитаться перед налоговыми органами за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года также в случае, если сумма начислений за этот временной отрезок превысила 600 тысяч рублей, но направить отчет можно до 1 июня 2022 года. В дальнейшем предоставление отчетов требуется при условии, что порог указанной суммы средств преодолен за 12 месяцев отчетного периода. Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться. Сейчас в нем 11 платежных систем: Payeer, зарегистрированная в Республике Вануату (тихоокеанское государство в Меланезии); NETELLER, Skrill, ecoPayz, Entropaay (Ixaris), зарегистрированные в Великобритании; AdvCash (Белиз — государство в Центральной Америке); Paxum (Канада); IDRAM (Армения); PAYSERA (Литва); PaySafeCard (Ирландия); Paytm (Индия).

Неисполнение требований закона может привести к штрафным санкциям. Например, тем, кто не представит отчёт, придется заплатить от 20 до 40% от суммы, проходившей через иностранные электронные кошельки за отчётный период. Как отмечала «Парламентская газета», по мнению председателя комитета по финрынку в Госдуме VII созыва Анатолия Аксакова, новшества и в отношении контроля за зарубежными электронными кошельками резидентов, и за финансированием НКО станут дополнительной нагрузкой для операторов платёжных систем, а сами люди и организации изменений не заметят, если они работают добросовестно.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Издание «Банки.ру» со ссылкой на публикацию «Ведомостей», в свою очередь, сообщает, что ранее ФНС уточняла, что переводы на пользовательские счета для оплаты приложений и медиапродуктов (например, с помощью кошелька Steam или Apple Pay) у иностранного онлайн-сервиса декларировать не нужно, но пополнение баланса иностранных кошельков для покупок в интернет-магазинах товаров на сумму более 600 тысяч рублей за год декларировать обязательно. По словам старшего советника Hill Consulting Сергея Нестеренко, которые приводит издание, изначально меры понадобились, чтобы контролировать платежи за услуги небольших бизнесов и фрилансеров, а также переводы трудовых мигрантов за рубеж через системы переводов, например Western Union или «Золотая корона», все имеющие лицензии в РФ организации обязаны отчитываться перед регуляторами и налоговой, с ними проблем в контроле за выполнением требований закона не возникнет, но небанковские финансовые организации, работающие в зарубежной юрисдикции, не обязаны отвечать на запросы отечественных контролирующих органов. Есть и еще одна, по мнению Нестеренко, проблема — это счета в платежных системах типа PayPal и брокерские счета — они формально также подпадают под закон о переводах без открытия банковского счета. Председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева заявила изданию, что перевести по 599 999,99 рубля из одного банка через две разные платежные системы или из разных банков через одну систему, скорее всего, не получится, потому что операции могут быть помечены подозрительными и будут заблокированы, а если из двух разных банков переводить через две разные системы, то, скорее всего, отследить это не удастся, потому что нет средств для контроля подобных операций.

Между тем напомним также, что регулятор финансового рынка рассматривает возможность разрешить допуск к предоставлению платежных услуг нефинансовым и небанковским организациям без получения в России соответствующей лицензии. Напомним, в конце августа мы рассматривали некоторые тезисы доклада ЦБ РФ, предполагающего совмещение и расширение видов деятельности на финансовом рынке, который регулятор опубликовал для обсуждения его профучастниками. Предложения по докладу принимались вплоть до 1 октября включительно. Так вот, из доклада следует, что доступ новых компаний на финансовый рынок должен упроститься и, соответственно, расшириться. В частности, нефинансовые и некредитные финансовые организации смогут оказывать отдельные платежные услуги, а также принимать карты в магазинах и открывать электронные кошельки малому бизнесу. Изменения механизмов такого взаимодействия, по мнению регулятора, должны повлиять на снижение размера комиссии за услугу за счет сокращения количества участников платежного процесса. Тот же эквайринг, как указывал ЦБ, сможет проводить уже небанковский поставщик платежных услуг. Для получения возможности оказывать подобные услуги таким организациям нужно будет получить статус небанковского поставщика платежных услуг (НППУ). При этом, как отмечал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, получать новые лицензии таким игрокам не придется: им достаточно будет стать участником реестра Центробанка. В свою очередь у страховых компаний будет возможность заниматься доверительным управлением и также — заключать пенсионные договоры. А негосударственным пенсионным фондам позволят вести страховую и нефинансовую агентскую деятельность.

Cbr.ru Владимир Чистюхин

Следует ли отсюда, что потенциальные клиенты потенциально новых платежных игроков рынка, зарегистрированных в зарубежной юрисдикции и получивших право без лицензии оказывать услуги и открывать электронные кошельки, не будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами? Согласно условиям, которые ФНС привела в своих разъяснениях, получается, да — они смогут не отчитываться перед налоговым ведомством. Вероятно, такие операции будут только на контроле Центробанка. Вместе с тем также напомним, что теперь на российском страховом рынке могут работать филиалы иностранных страховых компаний, то есть компаний, зарегистрированных в зарубежной юрисдикции. Если такие страховщики решат воспользоваться предлагаемыми регулятором рынка возможностями по оказанию платежных услуг и открытию электронных кошельков, то получится, что и регулирование этих операций самим Центробанком тоже будет формальным?