В Волгоградской области с 12 октября возвращают режим самоизоляции по месту проживания для не прошедших вакцинацию неработающих пенсионеров и жителей с хроническими заболеваниями. С 18 октября будет ограничен доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых и очных услуг в МФЦ непривитым волгоградцам. Всем остальным необходимо показывать сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест (сроком действия до 72 часов) или справку о перенесённом не более шести месяцев назад заболевании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

«Исходя из выводов специалистов, ведущих эпидемиологов страны, надо открыто сказать, что прогноз развития санитарно-эпидемиологической ситуации остаётся, к сожалению, неутешительным. Всем нам надо ещё более тщательно готовиться к работе в условиях осложнения обстановки. Единственный способ снизить скорость распространения инфекции — это вакцинация и принятие ряда профилактических мер», — сказал на заседании оперштаба губернатор Андрей Бочаров.

В крупных городских пабликах в «ВКонтакте» пользователи прокомментировали решения опершаба.

«Правильно, зачем народу оздоровительные услуги? А то оздоровятся да проживут дольше, непорядок. Вот дожились, в период болезней лишать людей оздоровительных услуг и ещё преподносить это как заботу о здоровье нации, как благо… Офигеть», — возмущается Ольга П.

Больничный коридор

«Коронавирус хоть какую-то совесть имеет, переждал, пока выборы пройдут», — отмечает Даниил Р.

«А что ж ваша хвалёная вакцина не работает? Привито 55% населения области, а циферки растут», — спрашивает пользователь Белый Р.

«А вакцинация даёт 100% гарантию? Вакцинированные также заболевают, являются распространителями вируса и также умирают (правда, как говорят медики, реже). Так что, вакцинируясь, вы просто облегчаете себе течение болезни. А какие претензии к невакцинированным?» — комментирует решение оперштаба Александра Л.

«Насмешили. У нас и так нет денег на театры, кино и фитнес-клубы, детей бы к зиме одеть, чтоб при этом на еду семье хватило, — пишет Elena D. — А можно зарплату работающему здоровому населению поднять, процентов на 50%, хотя бы на период зимы, кто не на удалёнке? А то надо обеспечить тех, кто в зоне риска, стареньких, неработающих, невакцинированных? А ещё бытует мнение, что в пандемию народ не прививают, ждут послабления вируса».

«Пусть по музеям сами экскурсоводы гуляют, а концерты в театрах билетёры с вахтёрами смотрят. Добивайте отрасли…» — поддерживает Екатерина Т.

«Всего лишь нужно включить отопление! — считает Надежда Д. — Отопление спасает от переохлаждения, из-за которого появляются другие заболевания, на фоне которых падает иммунитет и цепляется ковид. И хоть обколитесь вы прививками во все части тела — это не спасёт от заражения, так как прививка нужна для облегчения симптомов, а не для того, чтобы не заболеть. Та-дам!»

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае

Отопительный сезон в Волгоградской области только начинается, идёт подтопка социальных учреждений, с 7 октября в Волгограде запускают котельные, к 10 октября тепло должно поступить в многоквартирные дома.

«Ну, это же не в хододину людям отопление дать, чтобы дети не болели. Проще же весь кислород перекрыть. Чтобы пошли, привились и сдохли», — раздражается Наталья Л.

«Идиоты, отопление включите! Дома холодно реально, отопление почему так поздно? В школе тоже холодно! Конечно, все болеть будут, у детей ноги холодные», — Геннадий С.

«Заколебали уже… У нас так, похоже, теперь каждую зиму будет!» — прогнозирует Asya C.