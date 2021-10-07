Заявление пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы «оккупации Россией части территорий», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

»Этот цирк когда-нибудь закончиться? Не будет тебе, Зеленский, никакой встречи, успокойся. Не надо переживать», — обращается Виталий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия украинского президента в условиях подготовки к возможной встрече с российским лидером выглядят совершенно неадекватными.

«Меня разбирает смех, когда вижу подобное. Как бы и жалко простых украинцев, но как же смешно смотреть на президента Украины. Какие тут условия могут быть вообще? Господи, пойми и прости», — пишет Екатерина А.

Kremlin.ru Владимир Путин

Некоторые комментаторы отмечают, что встреча Путина с Зеленским не имеет никакого смысла для российской стороны и поможет лишь поднять стремящийся вниз рейтинг украинского президента.

«Зеленский не в том положении, чтобы Путину условия ставить. Да и, кроме того, кому эта встреча вообще нужна-то? России от неё толку никакого, а вот Зеленскому срочно надо свой рейтинг поднимать. За счёт кого это надо делать, если не за счёт Путина!» — отмечает Дмитрий И.

«А о чём с ними говорить вообще? Толку от этого? Как украинцы хитрили и не соблюдали требования Минских соглашений, так они их соблюдать и не будут! Россия останется агрессором! Короче, смысла общаться Путину с Зеленским нет, это неадекватный лидер почти развалившегося государственного образования», — поделился своим мнением Илья Б.

Часть людей считает, что Зеленский далеко не самый самостоятельный политик, поэтому российскому лидеру будет намного более эффективно обсудить вопросы Украины с президентом США — хозяином киевской власти.

«Проще Путину с Байденом встретиться и договориться. Зачем Путину с куклой встречаться и о чём с ней можно говорить и договариваться? Разве что поиграть да выбросить, как это делает весь демократичный мир», — пишет Marsel M.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия, чтобы она ни предприняла и как бы ни старалась идти на встречу Киеву, так или иначе останется «врагом» Украины.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС

«Зачем нашему президенту унижать себя встречей с этим шмоком? В отношении украинского псевдогосударства надо понимать следующее: Украина как независимое образование всегда и при всех вариантах будет враждебна по отношению к России. Размещение войск НАТО, бактериологических лабораторий, сбитый украинскими ПВО российский пассажирский лайнер! И это ещё при Кучме! А что сейчас?! Нацисты разрослись и набрали силу при Януковиче. Чем быстрее будет сломан её хребет и она исчезнет с политической карты мира, тем будет лучше. В идеале давно пора в отношении киевских мерзавцев ввести самую жёсткую энергетическую, топливную, транспортную, экономическую, финансовую блокаду. А в отношении барыг, получающих прибыль от торговли с Киевом, или, напротив, спонсирующих львовские футбольные клубы и джазовые фестивали людей надо ввести уголовную ответственность в рамках 275-й статьи УК», — считает Абрам А.

Напомним, 6 октября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы «оккупации Россией части территорий».