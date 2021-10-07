Информация о том, что сигареты могут подорожать в среднем до 140−145 рублей до конца 2021 года, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

"Это так ведётся борьба с курением? Хочешь попортить себе здоровье — заплати побольше денег? Ну-ну. Верю, что это делается исключительно ради нашего счастья», — пишет Димка С.

Многие пользователи с недоверием отнеслись к подобной тенденции со стороны российской власти. Граждане подозревают, что таким образом руководство страны заботится в первую очередь не о здоровье граждан, а о благосостоянии табачных компаний. Другие же наоборот, убеждены, что иного пути нет, чтобы склонить население к отказу от вредных привычек.

«Ну, а что поделать, если люди курят как паровозы. Надо их мягко склонять в сторону отказа от табака, иначе здоровье нашего народа никогда не выправится. Власти думают о будущем людей, будущих поколениях, а не о сиюминутных слабостях отдельных граждан», — написал Сергей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что на тягу к курению российский народ подталкивает тяжёлое материальное положение и постоянный стресс, который люди пытаются компенсировать вредными привычками.

«А когда в этой стране зарплаты подорожают? Или для этого чиновником надо быть? Давайте уровень жизни сначала поднимать и среднюю зарплату. Может быть, тогда люди сами перестанут по пачке в день сигарет выкуривать. На вас же никаких нервов не хватает!» — возмущается Игорь К.

ИА REGNUM Табак

Часть людей считает неэффективными меры по повышению цен на табачные изделия, потому что это не заставляет большинство курильщиков бросить своё вредное занятие, но зато повышает прибыль представителям данного вида бизнеса.

«И ведь народ всё равно покупает сигареты. Рост стоимости сигарет связан именно с тем, что народ будет покупать всё равно, несмотря на то, какая будет цена, а владельцы производств будут получать ещё большие выгоды под предлогом борьбы с табакокурением», — подозревает Кирилл П.

Ряд пользователей указывает на то, что власти в России не сами пришли к такому решению, их подталкивают предприниматели, которым выгодно, чтобы население употребляло табак по самой высокой цене.

«Хоть я и не курю вообще, но убеждён, что такая цена ударит и по тем, кто не балует себя табаком. Крупный бизнес в России берега попутал, цены растут на всё просто безосновательно!» — убеждён Дмитрий С.

Нашлись и те, кто указывает на то, что российский народ нашёл обходной путь в данном вопросе — граждане стали курить контрафактную продукцию, что, конечно, может более негативно сказаться на их здоровье.

maxpixel.freegreatpicture.com Табак

«Благодаря подобным мерам по повышению цен на табак люди теперь массово перешли на курение контрафакта, который, может быть, не только вреднее, но и банально опаснее! В каждом доме уже можно увидеть листовки с предложением приобрести «палёные» сигареты за 60−80 рублей. Для многих это безвыходная ситуация, ведь пристрастие это сильное, а альтернатив людям никто никаких не предоставляет», — отмечает Алексей Р.

Напомним, 7 октября аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru сообщили РИА Новости о том, что сигареты могут подорожать в среднем до 140−145 рублей до конца 2021 года.