Информация Росстата, согласно которой помидоры в России за сентябрь подорожали на 25%, огурцы — на 17%, вызвала негодование среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«С этой властью только всё дорожает и деградирует. Нам нужны молодые грамотные, квалифицированные управленцы, а не эти клептократы, обслуживающие олигархов!» — считает Виктория Л.

Многие пользователи поспешили обвинить правительство Российской Федерации в росте цен на овощи, но часть людей попыталась объяснитьм, что не только власти страны отвечают за то, какую конечную стоимость товара увидят покупатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Овощи в продуктовом магазине

«Цены рынок повышает, а не Путин. Или это Путин виноват в резком похолодании в сентябре, из-за чего резко упал урожай тех же помидоров и огурцов? Или в жаре летом, что свиньи недобрали веса на 20−30%? К производителям и продавцам вопросы! И да, хотите государственное регулирование цен? Вообще без помидоров, огурцов и свинины тогда останетесь… ягель жрать будете. Ну, а что? Говорят полезно», — поделился своим мнением Дмитрий Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены на овощи зависят от тогоо, какой сейчас установился сезон. Нет ничего удивительного в том, что стоимость помидоров выросла в октябре, пишут граждане.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры в продуктовом магазине

«Вы же в курсе, что обычно овощи вне сезона (если кто не знает, но помидоры и огурцы — это не сезонные овощи для октября) дорожают. А люди кроют власть за то, что на своих виллах на Канарах (где сейчас тепло и хорошо) огурчики с помидорчиками в открытом грунте не выращивают и народу по 150 рублей за кило не продают», — пишет Катерина В.

Часть людей считает, что можно согласиться с сезонным ростом цен, но граждане не могут понять, почему их зарплаты на этом фоне тоже не растут.

«Дорожает всё. Только не труд людей. Когда всё дорожает, а зарплата не растёт — обесценивается жизнь. Всегда было, что осенью овощи дешевели, а не росли в цене. Урожай ведь только-только собрали!» — указывает Константин Б.

Ряд пользователей указывает на то, что цены на овощи формируются также из-за погодных условий, когда в холодную погоду приходится отапливать теплицы.

«Прошёл сезон, какие вам помидоры с огурцами? Нормальные люди испокон веков солили и мариновали на зиму. Зимой только тепличные, выращенные на удобрениях. Труд людей, удобрения, свет, тепло. За всё надо платить!» — указывает Стефания Ш.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продажа огурцов

Нашлись и те, кто не верят обоснованиям роста цен на овощи. Граждане считают, что власть имущие водят народ за нос.

«У нас как только что дорожает, так тут же подоспевает традиционное объяснение: «Сезон не тот!» А когда, блин, он тот-то? Летом цены на овощи росли? Росли. В конце лета росли? Росли. Чего же они тогда сейчас растут?» — задаётся вопросом Катерина О.

Напомним, 6 октября Росстат опубликовал информацию, согласно которой помидоры в России за сентябрь подорожали на 25%, огурцы — на 17%, кроме того, куриные яйца поднялись в цене на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говядина и мясо птицы — на 2,4%, сахар — на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,2%.