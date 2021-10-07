Зарплата в провинции: хлеб насущный как фактор нестабильности
Две недели назад,
А вот в регионах, если верить официальной статистике, динамика роста зарплат положительная, при зарплатах, кратно меньших, чем столичные ожидания. Так, согласно данным, приведенным в отчете Самарастата о социально-экономическом положении Самарской области за 7 месяцев 2021 года, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций региона в июле 2021 года была на 9,6% выше, чем в июле 2020 года. В июле 2021 года средняя сумма составила 42 887 рублей. Самые большие оклады в июле 2021 года были у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью — 67,6 тыс. рублей, а самый низкий средний заработок был в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 22,9 тыс. рублей.
Зарплатная «средняя температура по больнице» в некогда одном из самых благополучных регионов страны разительно отличается от «реальности, данной нам в ощущениях» ©. Ниже приведена фотография нечасто встречающегося объявления о найме персонала на одно из новых тольяттинских предприятий, относящихся к категории среднего и малого бизнеса.
Из объявления видно, что средний размер предлагаемого заработка составляет 30 тыс. рублей, что более чем в полтора раза ниже данных, фигурирующих в отчётности «Росстата», на основании которой в столице принимаются решения. Также следует оговориться, что на данное предприятие примут не всех, так как большинство вакансий предполагает наличие у соискателя серьёзной подготовки и опыта, без которого на работу точно не возьмут.
То есть упомянутые зарплатные предложения куда ближе к уровню доходов, предлагаемому некими местными «благотворителями», тщательно соблюдающими инкогнито, лицам без определенного места жительства.
Следует отметить, что подобные услуги распространены даже и в столице, а восстановление документов (и — главное — справедливости) попавшего «в тяжелую жизненную ситуацию» лица, как правило, не несёт ничего хорошего родственникам опекаемого (если таковые имеются) — бывшим совладельцам его имущества; особенно — недвижимого.
Заявленные же в упомянутой выше публикации РБК зарплатные пожелания жителей столичных регионов (фантастичные для глубинки мечтания) скорее соответствуют рекрутинговым предложениям наркосиндикатов, прочно обосновавшихся на наших просторах, объявлениями по найму персонала которых («в связи с расширением деятельности», по-видимому) расписаны цокольные этажи города:
Помимо перспектив работы «в дружном молодом (не факт) коллективе», «Гидрой» (какое удачное название!) предлагается и весьма конкурентная зарплата в 60 тыс. рублей, и — не в месяц, как у «Росстата», а — в неделю:
Справедливости (и предупреждения) ради следует отметить, что такой вот «рекрутинг» для многих соискателей заканчивается трудоустройством в местах, не столь отдалённых, с предоставлением и жилья, и работы — лет так от пяти и больше. Что, судя по данным пресс-службы областного Управления МВД РФ, происходит по нескольку раз в неделю.
Подводя черту (временную, пунктиром), следует заметить, что, как следует из школьного курса физики, высокая разница давления (в нашем случае — возможностей) в сообщающихся (пока ещё) сосудах ничем хорошим для них не чревата. В связи с чем хочется пожелать высокой трудоспособности и долголетия принимающим (-ему) решения по части благополучия населения ВСЕЙ страны. Хочется верить, что решения «наверху» принимаются не только лишь исходя из данных «Росстата» и лояльных социологических структур. Иначе опять до Москвы отступим. Что в области трудоустройства уже и происходит.