Две недели назад, 27.09.2021 года, авторитетное издание РБК сообщило результаты исследования, проведенного рекрутинговым сервисом «Работа.ру», которое в сентябре этого года опросило более 6 тыс. совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России. По результатам исследования в среднем опрошенные россияне хотели бы зарабатывать 119,3 тыс. руб. в месяц. При этом мужчины в среднем называли желаемой зарплату 128,3 тыс. руб., а женщины — 87,9 тыс. руб. Исследователи отметили заметное снижение зарплатных ожиданий с начала лета. Так, в начале января «Работа.ру» сообщала, что средняя желаемая зарплата жителей России — 158 тыс. руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге она была выше, чем в других российских регионах: 175 тыс. руб. в столице и 164 тыс. руб. — в Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

А вот в регионах, если верить официальной статистике, динамика роста зарплат положительная, при зарплатах, кратно меньших, чем столичные ожидания. Так, согласно данным, приведенным в отчете Самарастата о социально-экономическом положении Самарской области за 7 месяцев 2021 года, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций региона в июле 2021 года была на 9,6% выше, чем в июле 2020 года. В июле 2021 года средняя сумма составила 42 887 рублей. Самые большие оклады в июле 2021 года были у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью — 67,6 тыс. рублей, а самый низкий средний заработок был в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 22,9 тыс. рублей.

Зарплатная «средняя температура по больнице» в некогда одном из самых благополучных регионов страны разительно отличается от «реальности, данной нам в ощущениях» ©. Ниже приведена фотография нечасто встречающегося объявления о найме персонала на одно из новых тольяттинских предприятий, относящихся к категории среднего и малого бизнеса.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Зарплатные предложения одного из новых предприятий Тольятти

Из объявления видно, что средний размер предлагаемого заработка составляет 30 тыс. рублей, что более чем в полтора раза ниже данных, фигурирующих в отчётности «Росстата», на основании которой в столице принимаются решения. Также следует оговориться, что на данное предприятие примут не всех, так как большинство вакансий предполагает наличие у соискателя серьёзной подготовки и опыта, без которого на работу точно не возьмут.

То есть упомянутые зарплатные предложения куда ближе к уровню доходов, предлагаемому некими местными «благотворителями», тщательно соблюдающими инкогнито, лицам без определенного места жительства.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Предложения для лиц без определенного места жительства одного из анонимных благотворителей Тольятти

Следует отметить, что подобные услуги распространены даже и в столице, а восстановление документов (и — главное — справедливости) попавшего «в тяжелую жизненную ситуацию» лица, как правило, не несёт ничего хорошего родственникам опекаемого (если таковые имеются) — бывшим совладельцам его имущества; особенно — недвижимого.

Заявленные же в упомянутой выше публикации РБК зарплатные пожелания жителей столичных регионов (фантастичные для глубинки мечтания) скорее соответствуют рекрутинговым предложениям наркосиндикатов, прочно обосновавшихся на наших просторах, объявлениями по найму персонала которых («в связи с расширением деятельности», по-видимому) расписаны цокольные этажи города:

Андрей Сафонов ИА REGNUM Предложение о найме на работу от одного из наркодилеров региона

Помимо перспектив работы «в дружном молодом (не факт) коллективе», «Гидрой» (какое удачное название!) предлагается и весьма конкурентная зарплата в 60 тыс. рублей, и — не в месяц, как у «Росстата», а — в неделю:

Андрей Сафонов ИА REGNUM Зарплатное предложение от наркодилеров региона

Справедливости (и предупреждения) ради следует отметить, что такой вот «рекрутинг» для многих соискателей заканчивается трудоустройством в местах, не столь отдалённых, с предоставлением и жилья, и работы — лет так от пяти и больше. Что, судя по данным пресс-службы областного Управления МВД РФ, происходит по нескольку раз в неделю.

Подводя черту (временную, пунктиром), следует заметить, что, как следует из школьного курса физики, высокая разница давления (в нашем случае — возможностей) в сообщающихся (пока ещё) сосудах ничем хорошим для них не чревата. В связи с чем хочется пожелать высокой трудоспособности и долголетия принимающим (-ему) решения по части благополучия населения ВСЕЙ страны. Хочется верить, что решения «наверху» принимаются не только лишь исходя из данных «Росстата» и лояльных социологических структур. Иначе опять до Москвы отступим. Что в области трудоустройства уже и происходит.