День учителя в одной из школ Красноярска не остался незамеченным для пользователей соцсетей.

Олег Терентьев. Герои в школе

Как передают местные массмедиа, в школе №3 концерт в честь Дня учителя, отмечавшегося 5 октября, стилизовали под советское время. Актовый зал украсили соответствующим образом, учителя надели красные галстуки, а дети выступали на сцене под портретом Иосифа Сталина.

«Родители удивились такому решению администрации школы и педагогического состава. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Коваленко, замещающая на время отпуска руководителя, пояснила, что это «стилизация», — передаёт ТВК.

Сообщение об этом концерте, размещённое на странице паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», набрало 25 тысяч просмотров и более 200 комментариев.

Цитата из видео: Концерт на День учителя на фоне портрета Сталина. Красноярск Детское выступление

«А в чём криминал-то?.. В чём новость?» — удивился подписчик Александр К.

«Это дикость», — заявила Алина С.

«А что не так? История — это наше прошлое. Из всего драму сделать надо», — рассуждает Руслана Б.

«Дикость — надеть пионерский галстук??? Это наша история», — комментирует Vladmed V.

«И что здесь плохого?» — спрашивает Владислав П.

«Это история, её надо знать и не забывать», — выразила своё мнение Ольга С.

«Было бы хуже, если бы они отметили праздник в стилистике 90-х», — иронизирует Константин К.

Владислав С. посчитал такую стилизацию неуместной. «Отвратительно», — написал он.

«Не понимаю, в чём недовольство, это же концерт, в свойственном стиле. Надо быть реально диким, чтобы воспринимать такие моменты в штыки! Нужно было портрет Моргенштерна и очередную его типа песню на матах… Родителям бы зашло! И чтобы дети татух себе нарисовали по всему телу…» — возмущён Александр Р.

«Историю как минимум надо знать, для этого школа и существует», — подытожил Барабаш И.

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