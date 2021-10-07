6 октября член Политбюро ЦК КПК и ответсекретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи провел встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном в швейцарском в Цюрихе.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Обе стороны обменялись всеобъемлющими, откровенными и глубокими взглядами на китайско-американские отношения, а также на международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес. Встреча была конструктивной и способствовала углублению взаимопонимания.

Обе стороны договорились укрепить стратегическое взаимодействие, должным образом урегулировать разногласия, избегать конфликтов и конфронтации, добиваться взаимной выгоды и беспроигрышных результатов, работать вместе, чтобы вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития. США также выразили свою приверженность политике «одного Китая».

Данное событие вызвало бурное обсуждение среди пользователей китайской социальной сети Sina Weibo под соответствующей публикацией телеканала CCTV.

russian.news.cn Член Госсовета КНР Ян Цзечи

«Я надеюсь, что до конца своей жизни я смогу увидеть, как провинция Тайвань плавно вернется в объятия родины», — заявил один из комментаторов.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты будут делать то, что они говорят, и всегда будут придерживаться политики «одного Китая», — добавил Даньцин.

Однако очень многие комментаторы не склонны доверять словам Соединенных Штатов, поскольку их действия постоянно идут вразрез с их словами, особенно если это касается такой стратегической темы, как Тайвань. Поэтому, по словам комментаторов, Китай всегда должен быть начеку и надеяться только на себя.

«Никто не должен недооценивать решимость, решимость и сильную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность!» — заметил пользователь сети.

«Сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам, борьба только навредит! Суть в том, чтобы придерживаться политики «одного Китая», — заметил Хуацзы.

Немало пользователей выступают за возобновление нормальных обменов между США и Китаем, а также нормализацию отношений, которые начали неуклонно ухудшаться с приходом к власти в США Дональда Трампа и продолжили деградировать с приходом Джо Байдена.

Joebiden.com Джо Байден

«Надеюсь, что китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло! Настаивайте на поддержке «одного Китая», — заметил Цзинвэнь.

«Необходимо наблюдать как за высказываниями со стороны США, так и за реальными изменениями со стороны США. Только если мы будем придерживаться духа борьбы, развитие Китая будет невозможно остановить», — считает Сяньюнь Чжаньхэ.

«Это конструктивная встреча, обе стороны выразили свое мнение об урегулировании разногласий! Но не будем говорить ни о чем, пока американцы не сделают свое домашнее задание», — заметила YingLu_lu.

«Единый Китай — это Китайская Народная Республика», — провозгласил Ханьша.

Однако, несмотря на оптимизм большинства высказавшихся, многие уверены, что словам Соединенных Штатов верить нельзя, потому как они постоянно говорят одно, а делают то, что им выгодно. При этом некоторые комментаторы проявляли резкость в оценках, называя американцев «чертями с грязным ртом».

Напомним, что так называемая политика «одного Китая» — это внешнеполитический принцип, согласно которому в мире существует только одно китайское государство, несмотря на то, что существуют КНР и Тайвань как претенденты на звание Китая. Признающие КНР страны не могут иметь дипломатических отношений с Тайванем и наоборот. Каждая сторона трактует этот принцип по-своему, и это не мешает иметь тесные связи между США и Тайванем.