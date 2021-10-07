История с саратовской областной туберкулезной больницей №1 (ОТБ-1) управления ФСИН России всколыхнула общественность только из-за видео. Если бы об издевательствах рассказал пострадавший или правозащитник, то никто бы не заинтересовался. Но записи — доказательства, которые не опровергнуть. Не замолчать, не заболтать. Ужасающие, вызывающие отвращение сцены избиений и изнасилований осуждённых увидели сотни тысяч, а может и миллионы людей — всё вскрылось максимально наглядно.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Ещё в далёком 2013 году, за много лет до запечатлённых на кадрах событий заведующий столовой больницы Дмитрий Шадрин публично рассказал об издевательствах в ОТБ-1. Причём признания прозвучали ни абы где, а в Государственной думе РФ. Он выступил на заседании рабочей группы Госдумы по развитию общественного контроля в местах принудительного содержания.

Тогда вместе с Шадриным в Москву поехала Марина Степанова, вдова осужденного Алексея Степанова, погибшего в тюремной больнице в результате «тупой травмы живота». Однако женщина отмечала, что ссадины были и на теле, и на голове. Она была уверена, что её супруга забили до смерти.

«К сожалению, заключенных за их жалобы и попытки обжаловать действия администрации подвергают репрессиям, зачастую избиениям, как это было в случае с Алексеем Степановым, который написал жалобу об избиениях на сотрудников исправительной колонии №17, фактически после этого его перевезли в ОТБ-1, где его убили», — заявлял тогда общественник Владимир Осечкин. Тот самый, кто получил всеобщую известность сейчас, в 2021 году, после публикации видео с издевательствами.

facebook.com/vladimir.osechkin Владимир Осечкин

«У нас не лечат, а калечат. Сейчас люди боятся попасть туда. Это концлагерь», — утверждал Шадрин.

Сегодня, спустя восемь лет, в его словах нет никаких сомнений. А в 2013 году, когда в ОТБ-1, по данным СМИ, скончались как минимум трое заключённых, оставалась завеса. Работавшая в тот год уполномоченным по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова посетила ОТБ-1 и проверила жалобы на насилие, которые ей приходили от осуждённых.

Ombudsman64.ru Нина Лукашова

Содержание разговора с одним из пожаловавшихся, осуждённым А., она опубликовала на своём сайте.

«В ходе беседы он пояснил, что считает себя здоровым. О каких-либо других сведениях, в том числе изложенных в обращениях, А. говорить отказался, пояснив, что если эти сведения изложены со слов его адвоката, то и объяснения должен давать адвокат. По информации, полученной у медицинских работников ФКЛПУ ОТБ-1, осужденному А. рекомендовано продолжить дальнейшее лечение в условиях данного лечебного учреждения. Впоследствии он будет переведен в исправительное учреждение с другим режимом содержания. Соответствующий запрос во ФСИН России уже направлен, ожидается поступление ответа на него», — указала омбудсмен. Подтверждений другим жалобам осуждённых она также не нашла.

Спустя некоторое время после проверок Шадрин собрал пресс-конференцию в Саратове, на которой поведал журналистам, что сделанные им разоблачения не дали результата.

«Результат проверок один — никаких изменений у нас не получилось. На данный момент идут горячие звонки на линию блогерам о неправомерных действиях. Но, как я понял, общественная наблюдательная комиссия ничего не знает. Больные боятся, люди уже знают, о том, что избивают, унижают в ОТБ. Общаюсь с бывшими осужденными. Они рассказывают, как над ними издевались», — сообщил он. И добавил, что унизить заключённого было в порядке вещей — каждый шестой-седьмой отбывающий наказание в саратовских тюрьмах имеет клеймо обиженного.

О дальнейшей судьбе Шадрина СМИ больше не писали, но вероятность того, что мужчина продолжил работу в исправительной системе после разоблачений, конечно, отсутствует. А значит, видеозаписи издевательств с датами 2020 года переписал и передал для обнародования другой неравнодушный сотрудник ОТБ.

Ныне покойный правозащитник Виктор Синаюк в том же 2013 году написал открытое письмо о мучениях, которые испытывают саратовские заключённые. На фоне происходящего, по его словам, меркла печально известная фактами издевательств над заключёнными американская тюрьма «Абу-Грейб».

Oig.justice.gov Камеры тюрьмы «Абу-Грейб»

Так что ничего нового. Системная работа в отношении нарушителей закона, опирающаяся на безнаказанность, исключительную силу, а также нормы морали, которые незыблемы в уголовном мире. Сбои, очевидно, также отработаны. После того как определят виновных и скандал утихнет, все шестерёнки заработают вновь. На том стоим?