Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 6 октября одобрила вакцину от малярии, одной из самых старых и смертоносных инфекционных болезней: первый препарат, который, как показала практика, помогает предотвратить это заболевание. Издание The New York Times сообщает, что вакцина позволит спасать десятки тысяч детей каждый год.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Ежегодно от малярии умирает около полумиллиона человек, почти все они живут в Африке к югу от Сахары, включая 260 тыс. детей в возрасте до 5 лет. Новая вакцина, изготовленная компанией GlaxoSmithKline, стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с паразитом Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти возбудителей малярии и наиболее распространенным в Африке.

Одобрение вакцины должно привести к ее широкому распространению в бедных странах. Создание безопасной, умеренно эффективной и готовой к распространению вакцины против малярии — это «историческое событие», сказал доктор Педро Алонсо, директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с малярией.

Вакцина под названием «Mosquirix» разработана не только для борьбы с малярией, но и для борьбы с любым паразитарным заболеванием. Паразиты гораздо сложнее вирусов или бактерий, и поиски вакцины от малярии ведутся уже сто лет.

Новость привлекла особое внимание пользователей Twitter, и они обсудили новое медицинское открытие под соответствующей публикацией The New York Times.

«Что-то подсказывает мне, что люди не будут пытаться отказаться от этой вакцины. У меня такое чувство, что миллионы людей будут благодарны за вакцину, которая спасет их самих, их близких и других людей», — пишет @JasonStiff.

«Можем ли мы получить вакцину для роста благосостояния? Или сейчас просто время для крупных фармацевтических компаний, чтобы сорвать куш?» — интересуется @PbuzzXr.

«Только рынки могут производить эти технологии. Только социализм может перераспределить богатство, созданное рынками. Что же нам делать?» — спрашивает @ZuckerbergTwin.

«Надеюсь, они не поступят как американцы и не растратят это чудо», — отмечает @oldgoldchevy и получает ответ от @CatLvrMarketing: «Мой отец считает, что все, кто получит вакцину Covid, умрут через 1−3 года. Так что, я думаю, только 40% американцев останутся в живых во всем мире при таком сценарии».

«100 лет, а они пихают в нас вакцину, которую изобрели за 10 месяцев», — злится @H1LIFE808, делая отсылку к вакцине от COVID-19.

«Значит, понадобилось 100 лет, чтобы эта вакцина правильно работала», — отмечает @Imhof_theWizard.

(сс) Dunpharlain Малярийный комар

«Не могу дождаться, когда люди скажут, что это не работает и естественный иммунитет к чертовой малярии лучше», — иронизирует @sleepy_worker.

«Обнадеживающий шаг. Но бюджеты на здравоохранение ограничены, и неясно, является ли это наиболее экономически эффективным способом спасения жизней, когда другие меры по борьбе с малярией, такие как противомоскитные сетки и опрыскивание, хорошо работают, но не используются в полной мере, хотя стоят так дешево», — указывает @JavierHGuzmanC.

«Прорыв такой же важный, как открытие пенициллина!!! Как африканская женщина я благодарю всех исследователей. Должно быть, нелегко было вкладывать деньги в вакцину от болезни, которая убивает беднейших людей в странах третьего мира. Это считается нерентабельным. Спасибо», — благодарит @lisettenet.

«На создание вакцины от малярии ушли сотни лет. А на создание вакцины от COVID ушло всего несколько месяцев. Последнее похоже на поспешную работу с серьезными последствиями», — отмечает @dontdoubturvibe.

«Теперь Facebook будет полон экспертов по вакцине от малярии», — шутит@JeffJonesSABD.

«Слава Богу, каждый раз, когда я посещаю африканские страны к югу от Сахары, я вынужден принимать таблетки, которые так или иначе имеют побочные эффекты, худшие, чем сама малярия. Хорошие новости», — радуется @safimowa.

«Люди собирали команды, чтобы перематывать бинты и откачивать стоячую воду в течение многих лет для спасения жизней… А потом кто-то говорит: «Вот тебе вакцина, теперь ты в порядке»… Волшебно», — подчеркивает @RyanTylerThomas.

«Это не чудодейственный препарат, он имеет низкий уровень эффективности. Доказано, что москитная сетка лучше предотвращает малярию», — отвечает @anreka5.