Своими комментариями по поводу работы сервиса такси «Яндекс.Go» поделились пользователи интернета. Граждане выразили своё мнение 7 октября на сайте отзывов Flump.

Macro Verch Яндекс. Такси

«Добрый день, «Яндекс.Go». Вам нужно серьёзно работать с персоналом. Набираете на работу кого попало. Заказала такси. Приложение показало, что машина меня ожидает, но её не было. На улице дождь. Я пошла искать машину в соседний двор. Нашла, села. Абсолютно спокойно сказала водителю, что двор моего дома с другой стороны. На что водитель ответил: «Выходите. Я отменил поездку». Потом послал меня матом на три буквы и сказал, что ему за это вообще ничего не будет. Хамство! Просто, как говорят, на ровном месте создал эту конфликтную ситуацию. Откуда вы берёте таких неадекватных водителей? Повода для такого поведения вообще не было, так как с моей стороны не было ни возмущения, ни повышенного тона. Он такой барин. Хочу везу, а хочу не везу. Это частная лавочка? Был бы на моем месте мужчина, то дал бы в морду такому водителю и это было бы правильно», — считает пользователь Галина.

Многие пользователи пришли к выводу, что компания «Яндекс» не уделяет достаточное количество внимания процедуре отбора водителей для своего сервиса.

«Водитель долго не мог найти адрес и поставил ожидание 10 мин, мы уже быстрее сами его нашли (уехал от адреса довольно далеко). Как итог поездка выросла до 331 руб. Служба поддержки игнорирует обращения, хотя отправил все данные, что водитель сам накосячил, а платить пришлось пассажиру. Как итог: самый отвратительный сервис и тех поддержка. Советую спрашивать перед посадкой, сколько будет стоить такси и смело отменяйте заказ в случае несоответствия. Отношение свинское. Я понимаю, всем нужны деньги, но такого явного обмана я не видел ещё нигде», — пишет пользователь Александр.

IvanA Яндекс. Такси

Некоторые комментаторы отмечают, что множество водителей ведут себя совершенно неадекватно, создавая совершенно ненужные конфликты как на дороге, так и со своими собственными пассажирами.

«Заказали такси утром. Подача — 5 мин, водитель ехал 15 мин. Заканчивая другую поездку в моём же доме, остановился с другой стороны дома и стоял там. Не знаю чем занимался. Уже набрав ему, спрашиваю: «Вы где? Уже 5 минут подъезжаете к подъезду». С горем пополам подъехал. Классика — водитель без маски. Мы в масках. Поехали. Едем. По дворам каким-то, по самым пробкам… потом он спрашивает: «Я правильно еду? Город плохо знаю. Вы если знаете дорогу более короткую, скажите». И ещё раза три за всю поездку он спрашивал правильно ли он едет, и как ехать лучше. А я откуда знаю, что там сейчас на дороге? В итоге опоздание на работу. Служба поддержки дала промокод на 100 рублей. Поездка обошлась в 450 рублей, к слову», — отмечает пользователь «Злюка».

Часть людей считает, что непозволительно, чтобы к клиенту приезжали непрофессиональные водители, которые не только не успевают на заказ, но и могут стать угрозой для здоровья и жизни своих пассажиров.

«Вызвала такси с работы домой. Время час пик. Водитель едет ко мне пять минут. Я предусмотрительно выхожу на улицу и жду его у здания, геолокация включена. Жду-жду, водитель уже практически приехал, но на последних 100 метрах вдруг отменяет заказ, и он тут же переходит к другому водителю со временем ожидания уже в 10 минут (под дождём) и, что самое интересно, с возрастанием цены. Спрашивается, а какого чёрта? Не мой косяк, что заказ отменился. Обозлившись, отменяю всё и пишу в службу поддержки. Они, сразу прикидываясь олухами, обещали уточнить информацию и, конечно, с успехом растворились. Ребята, вы, в последнее время, конкретно зажрались! Я понимаю, что вы стали монополистами и диктуете свои условия, но терпеть хамское отношение к себе никто не будет. Цены у вас далеко не маленькие, и за каждый малейший пук и чих вы готовы содрать пени. Скакать к вам в машину нужно сайгаками, т.к. время ожидания у вас всего две минуты, ехать сами вы можете все 15 минут вместо обещанных пяти, а за отмену заказа клиентами списываете штраф. Так почему сами клиенты должны соглашаться на конкретное разводилово и геморроиться при заказе машины? Давайте всё-таки уважать друг друга», — обращается пользователь Riglisg.

Elena Yastrebova Яндекс. Такси

Ряд пользователей указывает на то, в неприятные ситуации с «Яндекс.Go» попадают даже дети.

«Ребёнок заказал такси, на карте отмечено место, куда подъехала машина, а её нет по факту! Сын оббежал всю округу, машины нет! Самое странное, что он пытался созвониться с водителем, спросить, где он, но тот не брал трубку. В итоге сняли деньги за ожидание, а сын повторно заказал другую машину, та без проблем подъехала. На лечение опоздал!» — написал пользователь gusya77top.

Отдельные комментаторы убеждены, что всему виной монополия компании «Яндекс», которая из-за отсутствия серьёзной конкуренции занижает качество оказываемых услуг, но не забывает при этом повышать цены.

«Спасибо за монополию! Вы просто лучшие! Единственные оставшиеся в большинстве городов, но при этом ненавидящие своих клиентов. Идеально! 0/10. Вы просто худшие!» — пишет пользователь Илья.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу работы сервиса такси от компании «Яндекс».