Заявление представителя российской делегации в ООН Дениса Лозинского о том, что Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в её составе вопреки воле граждан, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ну, если следовать «духу меморандума», то все обещания там базируются на основном постулате: безблоковость и нейтральный статус Украины. А когда свидомые объявили о том, что они «на пути в НАТО», то тут уж извините, нам нет никакого смысла что-то там блюсти. Нехай вообще развалится, нам плевать», — указывает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что в данной ситуации виновата сама Украина, которая решила «отдаться» Западу, нарушив тем самым своё обязательство сохранять нейтралитет.

«Так никто же из гарантов не выполнил своих обещаний по договору. Почему только на Россию-то наезжают? Не логичнее ли будет наехать на Европу и США и требовать от них компенсаций за то, что они не сохранили государственную целостность Украины в 2014 году, хотя подписали соответствующие документы?» — задаётся вопросом Vitaly B.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Некоторые комментаторы отмечают, что свои претензии по поводу целостности страны украинцам следует направлять в западные страны, которые и обязывались это делать.

«А почему Киев не предъявляет претензии США и Великобритании? Они ведь не защитили целостность Украины. Не по тому адресу претензии свои шлют», — считает Михаил К.

Часть людей считает, что России нет никакого дела до интересов Украины, поэтому наши власти не собираются нести ответственность за территориальную целостность страны, руководство которой само это и сделало.

«Если меморандум читать дословно, то суть такая: Россия обязуется уважать суверенитет и целостность границ Украины, а также Россия обязуется не нападать на Украину с применением какого-либо оружия. Вроде формальность не нарушена, если не считать понятие «уважать». Однако, все прекрасно понимают природу этого меморандума. Когда Украину разоружали, она хотела гарантий безопасности от ядерных сверхдержав — России, Великобритании и США. И, по сути, меморандумом Украину просто развели, так как никаких обязательств по защите целостности Украины или ответственности за нарушение целостности Украины не предусмотрено», — отмечает Андрей К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине следует понять, что былого уже не вернёшь, и раз крымское население сделало свой выбор в пользу России, то в этом стоит винить лишь недальновидность киевских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Взрослым людям давно нужно понять, что нет ничего вечного. Всё когда-то начинается и всё когда-то заканчивается. Чернила давно высохли и поблёкли, пакт о ненападении все страны Европы подписали с Германией и что? Историю нужно не только изучать, но и помнить. Умные ищут решение проблем, дураки виноватых», — пишет Natalja M.

«Всех советских республик до того, как большевики пришли к власти, не существовало в природе. Им были предоставлены земли и статус республик как дружественным народам в составе России. А вот уходили они из СССР как воры и грабители. А теперь вопят, что у них отобрали то, что им не принадлежало до большевиков! Давайте будем придерживаться справедливости, господа!» — написал Василий Р.

Напомним, 6 октября представитель российской делегации Денис Лозинский заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН о том, что Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в её составе вопреки воле граждан.