Третий день в российском сегменте Telegram не утихает критика в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова и других «системных либералов», как их часто любят называть в соцсетях и мессенджерах. Предметом общественного недовольства стала скупость главы Минфина в части поддержки реальной экономики страны. Вместо этого чиновник хочет поместить дополнительные доходы в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Как отмечают ТГ-каналы, свою позицию Силуанов объясняет заботой о будущем России. Дескать, после 2030 года доходы от продажи нефти и газа резко пойдут вниз, а резервы станут финансовой подушкой падающей российской экономики. Телеграм-каналы же с такой постановкой вопроса не согласны и считают, что деньги нужно направить на развитие реального производства, инфраструктуры и других сфер. Они-то и помогут России пережить закат эры углеводородов, если такой и случится.

Так, телеграм-канал «Русский демиург» напоминает, что в Совете Федерации РФ прошло обсуждение проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. На нем и представил свой доклад Силуанов. Однако, по оценке автора публикации, выступление чиновника не несло в себе ничего интересного, а приведенные тезисы неоднократно уже обсуждались.

«Однако слово взял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он практически полностью поддержал позицию Министерства финансов. Повторил аргументы ЦБ и Минфина. Однако аргументы, высказываемые системными либералами, поражают. Они ничего не делают для того, чтобы наша экономика действительно существенным образом сократила зависимость от экспорта нефтегазовых ресурсов. Зато, согласно их логике, нам нужно копить еще больше резервов», — написал ТГ-канал.

Свою позицию он аргументировал тем, что Кудрин полностью поддержал увеличение планки ликвидной части ФНБ с 7% до 10% к ВВП. Однако приведенные в пользу этой идеи доводы, по мнению автора поста, не выдерживают никакой критики.

«Здесь бросается в глаза, что аргументация, которую на этот раз придумали системные либералы, является очень слабой. Они пугают нас энергопереходом, сокращением мирового потребления углеводородов. Но Россию это практически никак не затрагивает. Не нужно быть ведущим экспертом по энергетическим рынкам, чтобы видеть следующее. Абсолютно все прогнозы наиболее авторитетных в мире агентств сходятся во мнении, что к 2030 году мировое потребление нефти вырастет на 6%, а газа — на 15%. Потом, действительно, может последовать некоторое сокращение. Но вместе с этим более активно станет сокращаться производство нефти», — приводит контраргументы «Русский демиург».

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Антона Силуанова

Также он отмечает, что нефтяная отрасль России недоинвестирована: старые месторождения исчерпываются, а на разработку новых деньги не направляют. В течение 10−15 лет это может привести к дефициту предложения нефтепродуктов. Как следствие, цена на нефть вырастет. А это, в свою очередь, приведет не к сокращению, а к увеличению нефтегазовых доходов бюджета.

«И как раз, пока как минимум 10−15 лет мы можем быть уверены в стабильных поступлениях валютной выручки, необходимо ее направить на ускоренное развитие несырьевых отраслей. Однако системные либералы предлагают ее копить и складировать в бездонных кубышках. Но суть в том, что даже если самые негативные прогнозы оправдаются, нам не хватит никаких резервов. Кубышки будут проедены за несколько лет, а мы останемся с экономикой, в которой не была проведена модернизация», — дает неутешительный прогноз телеграм-канал.

Анализируя действия либералов во власти, «Русский демиург» приходит к выводу, что их истинная цель состоит в том, чтобы не допустить развития несырьевых отраслей. Желание это автор публикации объясняет тем, что в глобалистской системе мироустройства Россия рассматривается исключительно как поставщик дешевых природных ресурсов. В рамках этой концепции «лишние» нефтегазовые доходы, на которые можно провести модернизацию экономики, должны изыматься из реального сектора и вкладываться в де-факто иностранные активы.

«Системные либералы, являясь «гражданами мира», отстаивают интересы именно это глобалистской модели, а не интересы России и наших граждан. Если в 20-х годах будет продолжен «кудринский» курс, то наша экономика лишится триллионов инвестиций в реальный сектор. В результате ни о каком развитии несырьевых секторов говорить не придется», — подытоживает «Русский демиург».

Жан Беро. Выезд буржуа. 1889

На то, что такой подход идет вразрез с задачами, поставленными руководством страны в части развития Дальнего Востока и других крупных проектов, обращает внимание телеграм-канал «Мейстер».

"Министр финансов Силуанов предложил повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП. Мотив — желание гарантировать стабильность бюджета на фоне предстоящего энергоперехода, чреватого сокращением потребления углеводородов в мире, и как следствие — падением доходов российского бюджета. Такой мотив вполне понятен, однако одно замечание хотелось бы сделать», — написал ТГ-канал.

К тому же Силуанов говорит об обеспечении устойчивости доходной базы бюджета к началу 2030-х годов. Однако откладывать деньги сейчас, чтобы в 2030-м начать их тратить, когда доходы упадут — вероятно, не самая эффективная стратегия, считает автор публикации. По его мнению, Минфину и другим профильным ведомства стоило бы подумать о том, какие направления инвестиций из ФНБ здесь и сейчас могут оказаться достаточно перспективными для того, чтобы к 2030 году они воплотились в проекты, дающие доход, компенсируя падение выручки на рынке энергоносителей.

«Но да, это доктринальный выбор между монетаристским и (нео)кейнсианским подходом, и пока что, судя по звучащим идеям о развитии новых производств и освоении Дальнего Востока, в руководстве страны склоняются ко второму. В этих условиях идеи Минфина вызывают некоторое недоумение, диссонируя с анонсированной политикой», — заключает «Мейстер».

Масла в огонь подлила самоизоляция Силуанова, на которую он ушел аккурат перед докладом проекта федерального бюджета в Совете Федерации. ТГ-каналы не обошли это обстоятельство стороной и дали себе волю, иронизируя над произошедшим.

«Привитый глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Он сделал это очень вовремя, как раз во время обсуждения нового трехлетнего бюджета до 2024 года включительно. Говорят, у Силуанова проблемы не только с коронавирусом, но и с главой ФНС Даниилом Егоровым», — написал телегам-канал РИА Катюша.

ТГ-канал отмечает, что Минфин продолжает увеличивать объем интервенций для наполнения Фонда национального благосостояния. Так, с 7 октября по 8 ноября ведомство планирует направить на приобретение валюты и золота 317,6 млрд рублей из федерального бюджета. Согласно бюджетному правилу, под эти цели резервируются все доходы казны от нефти дороже $43 за баррель. В октябре это будет 275,3 млрд рублей, к которым добавятся 42,3 млрд рублей сентябрьских поступлений, превысивших изначальный план. Ежедневно ЦБ в интересах Минфина будет приобретать на бирже валюты на 15,1 млрд рублей — на 200 млн больше, чем в сентябре.

«Всего же за месяц государство заберет из экономики и оборота валютного рынка $4,4 млрд. Объем интервенций станет рекордным с января 2020 года. ЦБ и Минфин вернулись к скупке валюты в январе на фоне роста цен на нефть и с тех пор провели интервенции на 1,7 трлн рублей. На конец года, по оценке Минфина, в валюту будет направлено 2,5 трлн рублей, или 11% доходов бюджета», — написал ТГ-канал.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин

РИА Катюша утверждает, что в 2022 году объем закупок валюты должен увеличиться до 3,4 трлн рублей, или 14% доходной части казны. В 2023 году государство планирует отправить в резервы 2,7 трлн рублей, а в 2024 году — 2,1 трлн, согласно проекту бюджета на 2022 год и плановый период.

«Это хотят сделать на фоне необходимости дешевых кредитов для бизнеса. Таким образом, наш Минфин решает вопросы не России, а ФРС США», — подытожил автор публикации.

Негативной оценке со стороны сообщества Telegram подвергся не только глава Минфина, но и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который назвал безопасным повышение уровня госдолга России до 21,1% ВВП или 31,9 трлн рублей в 2024 году. Для сравнения, сейчас объем госдолга равен 17,7% ВВП.

Действительно, запланированный размер госдолга можно назвать безопасным по сравнению с Великобританией, Германией, Китаем, не говоря уже о США, отмечает телеграм-канал «Временное правительство», который напоминает, что эти страны занимают деньги для увеличения расходов на поддержку экономики и социальные инициативы. Тогда как из проекта будущего трехлетнего бюджета совершенно неясно, для чего этот долг наращивается Минфином, если в итоге правительство сокращает многие важные статьи расходов.

«То есть профицит в 1,41 трлн рублей, обещанный Силуановым в 2022 году, полностью обеспечивается урезанием важных статей и заемными средствами, за которые еще придется заплатить. А ведь уже сейчас расходы на обслуживание госдолга превышают по своим показателям доходность средств ФНБ. Полагаем, Силуанов потому и сказался больным, чтобы не объяснять, зачем наращивать заимствования при профицитном бюджете», — написал телеграм-канал.