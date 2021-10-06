Как минимум два человека получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу после стрельбы в средней школе в Арлингтоне, штат Техас, 6 октября, сообщили местные власти. Пресс-секретарь полицейского управления Арлингтона Бренда Ван Сикл сказала, что офицеры отреагировали на сообщение о стрельбе утром, после чего школа была закрыта.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

Мэр Мэнсфилда Майкл Эванс заявил, что сообщений о погибших нет, но «по меньшей мере два» человека получили ранения в результате стрельбы и были доставлены в больницу для проведения операции.

Власти все еще преследуют нападавшего. Предположительно, им является 18-летний ученик школы, афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее под соответствующей публикацией The New York Times.

«Еще одно празднование Второй поправки. Не все идеи в Конституции были хорошими», — имеет в виду @JMJHYPM поправку, которая гарантирует право на приобретение и ношение оружия.

«Только подумайте, сколько родителей с рождения учат своих детей, что если им не нравится то, что кто-то говорит или делает… физическое насилие является правильным ответом. Америке нужны курсы для родителей…» — считает @selameal.

«Конституционное ношение» оружия так хорошо работает в Техасе», — подчеркивает @EamonBDoc.

«Страна демократии. Смешно», — пишет @chrislexz.

«Снова и снова. Больше оружия с гарниром из пистолетов не решит проблему оружия. Конституционное ношение не решит проблему оружия. Открытое ношение для всех без лицензии и без обучения не решит проблему оружия», — обращает внимание @Cleebe1.

«Ирония в том, что представитель полиции сказал, что они следят за тем, чтобы все дети были в безопасности. В этой стране нет ни одного ребенка в безопасности в школах. НИ ОДНОГО», — уверяет @KimDonovanK2.

«Ужасно, что все наши дети должны постоянно беспокоиться о массовых убийствах», — сожалеет @PulpCantos.

«У нас также есть проблема передозировки наркотиков, гибель от автомобилей — так много поводов для беспокойства», — отвечает @edward93187471.

«Ничего нельзя сделать, чтобы остановить подобные события». Сказано в единственной стране 1-го мира, где такие события происходят регулярно», — подчеркивает @Joe_Arena009.

«Каждый раз, когда я вижу новости о стрельбе в школе, я рассуждаю о вероятности того, что это был ребенок, воспользовавшийся оружием родителей. Если это так, то родитель должен быть обвинен в преступной халатности», — пишет @Squirrel3218.

«Я просто не понимаю, почему подобные случаи так часты в Соединенных Штатах… однако я знаю, что одним из факторов, благоприятствующих этому насилию, является непринятие более строгих законов о контроле за оружием», — указывает @tatto352004.

«Сколько раз это должно произойти? Неужели это прекратится только тогда, когда инцидент произойдет в элитной школе в Новой Англии и там убьют богатых детей?» — недоумевает @timshaughnessy6.

«Старый добрый Техас, где любой псих может легально носить оружие, но ни одной женщине не разрешается делать аборт», — комментирует @Clodagh14419271.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена в среду, 23 июня, начала всеобъемлющую борьбу с насилием, объявив о «нулевой терпимости» к торговцам оружием. Работа проходит в рамках стратегии по борьбе с тем, что министерство юстиции назвало «ошеломляющим» всплеском насильственных преступлений.

Политика «нулевой терпимости» обращается к лицензированным дилерам оружия, которые «добровольно» продают оружие тем, кто не имеет на него документов. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) собирается аннулировать лицензию дилеров после первого инцидента, сообщили в Белом доме.

Однако интернет-пользователи указали, что «продавцы оружия не проблема — проблема в преступниках», а также возмутились, что администрация президента «настолько оторвана от реальности».