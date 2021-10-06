Россия не внесла существенных изменений в свое поведение в киберпространстве после того, как президент США Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина о последствиях, заявила директор Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Джен Истерли в интервью The Washington Post

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Высокопоставленный представитель администрации Белого дома подтвердила, что российские программы-вымогатели до сих пор поражают американские организации, несмотря на усилия Байдена.

«Я не видел никаких значительных, существенных изменений. Мы видели банды, занимающиеся рассылкой программ-выкупов, которые, похоже, на какое-то время ушли в офлайн. В этом нет ничего необычного… Это трудная, сложная проблема», —заявила Истерли. Издание добавило, что в течение нескольких месяцев правительство США демонстрировало разный уровень оптимизма, когда речь заходила о Кремле и атаках с целью выкупа. Во время июньской встречи Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты без колебаний примут ответные меры против преступных хакеров, которые атакуют критически важные объекты инфраструктуры США, такие как трубопроводы, аэропорты и электростанции.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если Россия атакует американский образ жизни, для Америки настало время нанести ответный удар», — угрожает @glenferrieoval.

«Ударьте по российским олигархам там, где больно… по их финансам», — отвечает @jnltoy.

«Зачем им завязывать, если единственным последствием для них будет то, что мы снова скажем «завязывай», — отмечает @The_MrNeutron.

«Пришло время действовать!» — восклицает @jimmynewdc.

«Этичные хакеры с интересом наблюдают за происходящим», — комментирует @Sparticusink.

Christoph Scholz Хакерство

«Тем временем китайские хакеры работают изо всех сил», — считает @mpaularfer.

«Я думаю, что настало время закрыть счета олигархов в иностранных банках», — указывает @The_Lone_Apple.

«С чего бы они остановились? Байден пытается разжечь гражданскую войну. И преуспел в этом», — отмечает @45PresLibrary.

«Да, точно. А информация на ноутбуке Хантера Байдена, показывающая коррупцию Байденов, — это произведение искусства русских хакеров», — иронизирует @EclaireurAlpes.

«Люди Трампа могут легко закрыть глаза на дела этих русских хакеров, чтобы склонить результаты в свою пользу», — пишет @BluePatriotGuy и получает ответ от @SumGai92: «Вот почему мы должны вернуться к бумажным бюллетеням. Никто не сможет взломать бумагу с другого конца света. Но обе партии заботятся только о получении денег и власти. Это не демократы против республиканцев, это «мы, народ, против олигархии».

«Байден потерпел неудачу, но пошел на компромисс после того, как его сын взял $1 млн у жены мэра Москвы», — указывает @dgozinia919.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джозеф Байден

«Россия — это раковая опухоль для планеты и пятно на карте мира», — пишет страшные слова @josephgetti.

«А китайские хакеры отступили? Тот факт, что вы, идиоты, фокусируетесь только на России, показывает, что вы либо на зарплате у Китая, либо у вас есть какие-то другие злые планы, над которыми вы работаете. Китай — самая большая угроза для Америки», — подчеркивает @TheRyanCole.

Напомним, что ранее британские и американские агентства поделились информацией о «грубых методах», которые, по их утверждению, использует российская разведка для взлома облачных сервисов сотен государственных учреждений, энергетических компаний и других организаций.

В документе, составленном британским национальным центром по кибербезопасности, Агентством США по нацбезопасности, американским Агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и Федеральным бюро расследований США (ФБР), описывается работа ГРУ, которое связывают с крупными кибератаками за рубежом и попытками сорвать американские выборы 2016 и 2020 годов.

Как сообщалоИА REGNUM, в США и их сателлитах регулярно заявляют о кибератаках «российских спецслужб». Ни одного доказательства ни по одному из фактов не было предоставлено до сих пор.