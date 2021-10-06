Заявление генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

"Россия вроде бы является агрессором для Украины, со слов их руководства. Получается, что они просят агрессора использовать их территорию для транзита? Я что-то не понимаю. Мы их, что, всё-таки победили и захватили? В Киеве кремлёвское марионеточное правительство? Безумие какое-то», — указывает Виталий Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская сторона до сих пор так и не поняла, что Европа кинула Киев, потому что транзит газа через территорию Украины никому из окружающих стран уже попросту не нужен.

«Да пусть настаивают. Венгрия их послала, Польша в следующем году пошлёт, немцы по Балтике совсем скоро начнут газ получать. И куда украинцы этот транзит предлагают направить? Никому он уже и не нужен», — написал Александр М.

Некоторые комментаторы отмечают, что действия украинских политиков крайне непоследовательны, но именно они и стали причиной того, что актуальность транзита газа через Украину резко упала.

«Странно, нацики разорвали всякие экономические отношения с Россией. Зачем же тогда им транзит этого «грязного» газа? Это для них халявная кормёжка? А нам-то зачем их кормить? Пускай идут работать. Может, поумнеют», — поделился своим мнением Алексей Л.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Часть людей считает, что киевская элита бьётся в истерике, осознавая, что может потерять последний источник дохода в виде транзитной газовой трубы.

«А что им остаётся, если транзитная газовая труба — это единственный источник дохода для рухнувшей в пропасть экономики страны? Вопрос в том, а нам оно зачем? Зачем спонсировать всякие закидоны против нас же самих? Это крайне нелогично было бы — пригреть на груди такую змею», — считает Татьяна Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев не удосужился даже обмануть Россию, чтобы выудить для себя какие-нибудь выгоды. Нет, он попросту уничтожил отношения с Москвой, а сам при этом остался с разбитым корытом, пишут граждане.

«Раньше надо было думать об этом — о том, что им выгодна транспортировка газа через их территорию. Перед тем как сливать российско-украинские отношения в унитаз, лучше бы озаботились хотя бы долгосрочным контрактом с Газпромом. Нет же, сами себе оба глаза выкололи и что-то ещё требуют», — отмечает Анна Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что пора украинскому народу выгнать из насиженных мест этих политиков-неудачников, приведших свою страну к потенциальному краху.

«Стоять на своём долго не смогут. Почему Кулебу ещё не гонят с поста руководителя МИД? Своей бездарной дипломатией он уже оставил страну без реверса. Где будут брать недостающие 5 млрд кубов, интересно? Воровать их будет неоткуда, газа в трубе-то нет. И купить уже не получится — цена в Европе невероятно высокая. Патовая ситуация. Вариант остаётся один-единственный — на колени перед Кремлём, отмаливать свои грехи!» — пишет Виталий Ч.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба

Напомним, 6 октября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон написал в Facebook о том, что Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2».