Заявление генерального директора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова о том, что индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

»Как могут подорожать продукты? Получается, что тот, у кого есть участок, где выращивают продукты, для себя стал богаче?» — задаётся вопросом Андрей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный рост не является пределом, и вскоре мы увидим ещё большее увеличение стоимости продовольствия на мировых рынках. Граждане убеждены, что к этому подталкивает капиталистическая модель экономики большинства стран.

«Цены на еду будут расти ещё долго, потому как на планете перенаселение и глобальный кризис капитализма. Этот процесс не остановится, пока существует такая экономическая модель», — поделился своим мнением Louis B.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены растут только потому, что кто-то принимает такое решение. Поэтому простому народу не стоит верить объяснениям со стороны власть имущих о том, почему их карманы постепенно пустеют, пишут граждане.

«Я помню, тоже поначалу купился на отмазку, что народу в мире стало больше, потому и продукты дороже. Но потом мне стало интересно: в России население разве в десятки раз увеличилось, если цены так взлетели? А те, кто народился, только жрут и ничего не производят? Кому вы эти сказки рассказываете?» — обращается Сергей И.

Часть людей считает, что раз большинство людей на планете устраивает такое положение дел, то нет никакого смысла что-то менять и сдерживать рост мировых цен на продукты.

QuoteInspector Рост цен

«В смысле выросли? Сами по себе? Их подняли! Хотя, в принципе, одобряю. С того, кто не хочет себе выращивать еду — надо драть три шкуры. Таковы законы рынка», — считает «Доктор Л».

Ряд пользователей указывает на то, что не во всех странах население может наблюдать рост цен на продукты. Некоторые из них пользуются очень стабильной ситуацией на продовольственном рынке, отмечают граждане.

«За последние три года, что я живу в Европе, цены на продукты особо не изменились. Ну, некоторые позиции, разве что, приподнялись. Например, пачка молотого кофе 250 стоила 1,15 евро, сейчас 1,2. Оливки в банке стоили 1,55 евро за кг, сейчас 1,6. Сёмга потрошёная стоила 6,9 за кг, сейчас 7,5. Но при этом что-то подешевело. Так что я даже и не знаю, где там что растёт, для простого человека в Европе мало что поменялось», — пишет Анатолий К.

Нашлись и те, кто указывают, что в России почему-то никто не стремиться помочь населению с тем, что цены на продукты беспощадно выросли, а в других странах власти этим сильно обеспокоены.

«Во всём мире помогают населению, в США миллиарды гражданам раздают. Но у нас же особый путь — по мнению чиновников, инфляция 5−7% (хотя на самом деле это не так). Пусть граждане сами как-нибудь справятся, а в стране денег нет лишних», — отмечает Валерий П.

Напомним, 6 октября генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил в беседе с Ura.ru о том, что индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет.