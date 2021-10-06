Украина требует сохранения транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 6 октября написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, принявший участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Для этого необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для «Северного потока — 2»… гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год; соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности — без искусственного создания «узких мест», без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием», — отметил он.

Заявление украинского чиновника в социальной сети Facebook обсудили на страницах каналов «Первый независимый» и «112 Украина». Также новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие выразили удивление в связи с тем, что Макогон поднимал вопрос транзита газа на заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, задаваясь вопросами о том, какое отношение имеет НАТО к поставкам газа.

«Дно пробито! Ещё бы НАТО обеспечило отопительный сезон, и жизнь бы наладилась», — с сарказмом отметил Vladislav G.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Так радовались же, что соскочили с газовой иглы России! Дожили, наверное, боятся, что воровать нечего будет», — добавила Валентина О.

«А шо, без российского газа никак карманы не набить?» — спросил Антон В.

«Иначе конец виртуальному реверсу и соответственно сверхдоходам», — отметил Auguste Piccard.

«Пусть ещё в «Лигу сексуальных меньшинств» отправит обращение. Поучаствовать должны все», — добавила Светлана В.

«Ещё вселенского патриарха подключи, да и вообще обращайся к марсианам», — иронизирует Игорь К.

«А что, Россия уже в НАТО?» — смеется Алекс Н.

«А что, в «Спортлото» уже отказали?» — смеется Дмитрий К.

«А представьте, если бы у этих дураков, действительно было бы ядерное оружие…» — задумался Игорь К.

«Украине уже нечего терять, требуй больше, может, что-нибудь дадут», — иронизирует Сергей К.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

«Такие требования увеличат очередь к Газпрому среди европейских стран, готовых заключать договоры в обход этого заповедника шутов», — добавила Елизавета Б.

«НАТО — это такая газодобывающая компания?» — иронизирует AndreуХlll.

«В чем причина энергетического коллапса и кто виноват, вообще неважно! Достали! Во всем «виновата» Россия! И платить «должна» Россия! В одном вы просчитались. Россия никому ничего не должна, все в рамках контракта… А сверх контракта — это наша добрая воля, как захотим, так и будет. Идите лесом!!!» — подытожила Anny F.

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