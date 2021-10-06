Видео из красноярской школы, в которой ко Дню учителя был организован концерт с советской атрибутикой и даже портретом руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ростовщики продвигают Моргенштернов и Милохиных, а учителя детям такую диверсию делают. Нехорошо! Всех уволить и развесить портреты рэперов и Солженицыных! Дети должны расти тупыми и ненавидеть свою страну!» — издевается Сергей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что портрет Сталина в школе не может вызывать никакого конфликта, потому что именно этот исторический деятель запомнился народу нашей страны как великий просветитель, при котором было построено огромное количество образовательных учреждений.

«А что не так? Разве Сталин мало сделал для нашей страны, и образования в том числе? Это разве не наша история? Сталин должен занять своё законное место среди великих людей нашей страны. Что рано или поздно обязательно и произойдет. Спрос на это у народа есть», — убеждён Юрий К.

Ираклий Тоидзе. Молодой Сталин читает поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Фронтиспис к книге «Антология грузинской поэзии». 1948

Некоторые комментаторы отмечают, что именно та система, которую в своё время выстроил Сталин, сделала образование в нашей стране одним их лучших в мире. Поэтому совершенно неудивительно, что педагоги предпочли видеть его портрет в своём учебном заведении.

«Советское образование не зря считалось самым лучшим в мире. Сейчас преподавателям наплевать на результат. Они сами не любят преподаваемый предмет. И детей учат не любить его… Что ещё сказать? Чем больше грамотных учеников выпустит учитель — тем выше и должна быть его плата… Не пятёрок в журнале и дневниках, а именно выигранных олимпиад и за каждый класс сданных экзаменов на 5, а не только ЕГЭ и ОГЭ», — пишет Дмитрий Т.

Часть людей всё же высказала своё недовольство популяризацией данной исторической политической фигуры. Граждане ассоциируют Сталина лишь с репрессиями и отсутствием свобод, по их мнению, таким портретам не место в российских школах.

«Советская пропаганда сделала страну закрытой и тоталитарной. Поддерживать репрессии и убийства нельзя, особенно в школе!» — считает Даниил И.

Ряд пользователей указывает на то, что фигура Сталина в мировой истории, конечно же, не отменяет того, что это был крайне жёсткий политик, но тем не менее масштаб личности и то, какую страну он всё-таки построил, заставляет отдать ему должное уважение.

«Сталин был жесток. Но он не воровал. Он не загонял свой народ в долги. Сталин не сбежал из Москвы, когда немцы были под столицей. Сталин смог после войны отстроить заново города. Создал ядерную бомбу. Сталин создавал и не давал воровать!» — напоминает Роман Р.

Иосиф Виссарионович Сталин принимает цветы от московских школьников на Всесоюзном параде физкультурников. 1946

Нашлись и те, кто убеждены, что современные власть имущие на дух не переносят всё советское, поэтому учителям в красноярской школе стоит подготовиться к разворачивающейся над их школой «бурей».

»Сталин и Советский Союз — это заноза в заднице у нашей либеральной власти. Люди ни в коем случае не должны симпатизировать левым идеям. Для власти, то есть для олигархов, это смерти подобно», — отмечает Ильдар М.

Напомним, 6 октября в социальных сетях появилось видео из красноярской школы, в которой ко Дню учителя был организован концерт с советской атрибутикой и даже портретом руководителя Советского Союза Иосифа Сталина.