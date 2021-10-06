Цена на газ в Европе перешагнула отметку $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов 6 октября на бирже ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что скачки в цене на газ не влияют на цену на голубое топливо для покупателей, заключивших долгосрочные контракты с Газпромом.

«Я только одного не понимаю. Из-за чего такой скачок там пошёл? Они не закачали газ в ПХГ, что ли?» — задался вопросом Alex.

«Европа перешла на т. н. споты — краткосрочные рыночные газовые контракты, вместо долгосрочных, заключавшихся раньше с Газпромом…» — ответил ему Chiki Bamboni.

«Много факторов. Зеленый курс, все их… директивы энергетические и пакеты. СПГ идет в Азию и Бразилию, там цены выше. Вывод из строя Гронингена в Нидерландах, невозможность увеличения добычи в Норвегии, отказ от угля и атома. Все плюсанулось и… [дало] им по затылку», — также ответил на вопрос, заданный комментирующим под псевдонимом Alex, Nonlinear equation.

«Россия не будет торопиться со вводом СП-2. Подождут, пока все санкции снимут, и очень вежливо попросят…» — пишет Artemidon.

«Выиграет только Россия», — считает Андрей.

«Что-то как-то они ускорились не в тему…» — отреагировал Дмитрий Н.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Именно, сами намудрили себе гол в собственные ворота. Вот подождут ещё чуток с «Северным потоком» — и 3000 будет», — добавил Aleksej M.

«Россия планировала окупить СП-2 за 5 лет после ввода в эксплуатацию. По последним данным, она его окупит за пять месяцев, не вводя в эксплуатацию», — написал M. M.

«В Украине есть свой газ, в чем проблема? Российский газ — «грязный!» — иронизирует Виктория.

«А сколько отопление будет? Если оно будет, конечно», — поинтересовался Максим.

«Может, пора как бы отказываться от газа и переходить на дрова?» — спросил Юрий П.

«Газпрому, при такой цене на бирже, СП-2 можно и не запускать, их, походу, всё устраивает», — пишет Михаил М.

«Но это краткосрочные. Но большинство сидят на долгосрочных контрактах, и эти скачки для них не важны», — отметил Sergei L.

«Я не знаю, но многие не понимают проблемы… Газ — полбеды, угля тоже нет, там или просить ЛДНР, или Турция начнет поставлять со всеми вытекающими. Кстати, кто больший идиот — Лукашенко с газом по 128, но «тиран» или Украина, не пойми по какой цене (там молдаване, кажется, по 760 берут)… но поддерживаемая всем свободолюбивым миром», — отреагировал Борис.

«Ой, да не начинайте! Все норм., мы заплатим. Главное, чтобы мы были независимы и по-прежнему стремились в ЕС и НАТО. И не забывайте — Россия — «агрессор»…» — с сарказмом написал Просто Имя.

«Путин больше переживает за украинский народ, чем «слуги» (депутаты партии «Слуга народа», представляющие украинскую власть. — О. П.), предлагая скидки на газ при прямом контракте», — отметила Mari90.

«Печально, но, думаю, смерти от обморожения в этом отопительном сезоне — это уже реальность, к сожалению», — отреагировал Roman.

«Газ теперь растёт, как биткоин», — пишет Паша.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«Видели же, что пошла цена, — закупите… когда было ещё $300−500 и заполните хранилище, так нет же… Дебилы…» — эмоционально отреагировал Денис.

«Вот и пригодится фраза «хто нэ скачэ, той москаль». А как ещё греться будем?» — иронизирует Елена Л.

«А напрямую покупать у России — не судьба?..» — спросил Vlad.

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Отметим, позже стало известно, что цена на газ в Европе обвалилась на 600 долларов после обновления рекорда, о чем свидетельствуют данные биржи ICE Futures.