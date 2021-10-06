В Южной Корее нарастает возмущение поведением пожилого мужчины, подозреваемого в домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

An Min Пожилой мужчина в парке

По сообщениям южнокорейских СМИ, в декабре 2020 года на детской площадке возле начальной школы в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо мужчина в возрасте старше 80 завел разговор с 10-летней девочкой. После того, как девочка ушла, мужчина последовал за ней и, когда она вошла в переулок, похлопал её по ягодицам и плечу, а также потрепал за ухо.

После инцидента девочка пожаловалась родителям, и те в свою очередь сообщили об этом в полицию.

Когда старика задержали, он отрицал факт сексуального домогательства, акцентировав внимание на том, что ему просто понравился вежливый и открытый ребёнок. Однако анализ камер видеонаблюдения показал, что девочка не общалась с мужчиной.

Учитывая то, что подсудимый ранее привлекался за подобные действия, суд вынес ему приговор в виде трёх лет лишения свободы.

Суд

«Сексуальные преступления непростительны, даже если подсудимому 80 лет. Преступления такого рода должны строго караться», — отмечает vqvq***.

«Кто в здравом уме подойдёт к десятилетке и будет трогать за ягодицы? Сумасшедший старик», — пишет myso***.

«Как ему можно верить, если он совершал нечто подобное?» — интересуется rive***.

«Судья, видимо, тоже принял во внимание тот факт, что преступник уже в возрасте, поэтому назначил маленький срок тюремного заключения», — предполагает pkd4***.

«Тюрьма станет его могилой», — отмечает hitt***.

«Куда катится мир?» — вопрошает kiho***.

«Вот это сюрприз. Наверняка старик не думал, что его приговорят к тюремному заключению», — отмечает alst***.

«Женщины, девушки, девочки, будьте осторожны!» — призывает uhsi***.

«Любой разговор или взгляд на ребенка или женщину могут быть неправильно поняты. Однако у дедули уже была судимость, и он вновь совершил подобное преступление спустя короткий промежуток времени», — отмечает angd***.

«Такому зверю место в клетке», — пишет flut***.

Колючая проволока

«Три года тюрьмы за прикосновение? Закон — страшная штука», — удивляется jjrr***.

«Грязные ручонки», — негодует zion***.

«Таких уже не исправить», — отмечает rudg***.

«И чем он только занимается в старости?» — интересуется ppk3***.

«Даже в 80 лет… Руки бы за такое отрезать», — пишет naji***.