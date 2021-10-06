Переходное правительство Мали ведет переговоры с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», тесно связанной с российским государством. Эта новость, казалось, подтвердила некоторые из худших опасений Вашингтона по поводу постепенного усиления российского влияния в Африке и вызвала волну панических комментариев. Однако если посмотреть на этот шаг как на блеф со стороны официального Бамако, предстает совсем иная картина — того, как слабые государства могут благодаря страхам «великих держав» получить рычаги воздействия на них, тем самым не давая крупным странам отказаться от неверного курса, пишетАлекс Терстон в статье, вышедшей 6 октября в Responsible Statecraft.

presse03 Карта Мали

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Ситуация в Мали очень тяжелая. В 2012 году восстание в северной части страны вызвало цепную реакцию событий, которые продолжаются и по сей день. Последний виток хаоса был спровоцирован двумя переворотами — в августе 2020 года и в мае 2021 года. И в том, и в другом случае за ними стояли одни и те же военные. В первом случае причиной насильственной смены власти стали глубочайшие проблемы, с которыми столкнулось африканское государство, в том числе повсеместные экономические проблемы, напряженность между различными сообществами, фактическое разделение страны, развал образования, повальная бедность и косный политический класс, который, похоже, уже не знает, что делать. Тем не менее второй переворот показал, что больше всего военные заинтересованы в сохранении собственной власти.

U.S. Africa Command Малийские силовики

Эти военные и их гражданские союзники поняли, что международным сообществом довольно легко манипулировать, особенно если учесть, что Франция, США и другие страны сделали борьбу с терроризмом в Мали своей приоритетной задачей, оставив всё остальное, включая демократию, на втором плане. После переворота в августе 2020 года региональные и западные игроки позволили этим военным сохранить значительную часть своей власти при условии, что они назначат гражданское лицо временным президентом страны. Однако после переворота 2021 года президентом стал полковник Ассими Гойта, который не отказался от своей военной принадлежности. Ключевые внешние державы поворчали, а потом и вовсе оставили этот вопрос.

Koulouba.ml Ассими Гойта

Новости о сделке, или почти сделке, с ЧВК «Вагнер» появились в контексте недовольства властями африканского государства со стороны Франции и других стран. На сентябрь нынешнего года благодаря «Операции Бархан» — контртеррористической миссии Франции в Сахеле — был убит ряд высших полевых командиров, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе. Тем не менее в целом ситуация в области безопасности оказалась хуже, чем на момент начала этой операции в 2014 году. Перевороты в Мали также демонстрируют отсутствие политического прогресса, сопровождающего мимолетные контртеррористические победы Франции. В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «глубоком преобразовании» «Бархана».

Таким образом, попытка разыграть карту с «Вагнером», возможно, стала хитрым ходом со стороны властей Мали. И предназначена она не для Москвы или малийского народа, а для Франции и, в меньшей степени, для Вашингтона, Брюсселя, Берлина и других заинтересованных сторон. Переходное правительство африканского государства не может обещать Франции, что выборы пройдут гладко (действительно, переходный период, скорее всего, будет продлен после истечения его первоначального срока в феврале 2022 года). Переходное правительство не может также серьезно обещать положить конец разгулу коррупции, нарушений прав человека, политических репрессий или хотя бы, что военные не будут оказывать влияния на гражданских правителей. Тем не менее переходные власти могут пригрозить усилением России, предполагаемого врага Франции — и США.

В этом свете негативная реакция на сделку с ЧВК «Вагнер», хлынувшая из Парижа, Вашингтона, Берлина, Лондона, Ниамея, Нджамены и других мест, не является признаком того, что власти Мали допустили грубую ошибку. Напротив, это признак того, что страна привлекла к себе всеобщее внимание. На какие уступки можно пойти сейчас из-за угрозы Мали пойти на сотрудничество с ЧВК «Вагнер»?

Так, Франция уже не планирует выводить столько же своих военнослужащих из этого африканского государства, как об этом говорилось ранее. Поэтому теперь речь скорее идет не столько о сокращении численности, сколько об изменении баланса сил, в том числе передача части ответственности все более обширной паневропейской оперативной группе «Такуба», которая получает поддержку Франции. В обмен на один отказ от сотрудничества с «Вагнером» правители Мали могут потребовать выполнить два их условия — обеспечить им международное признание продления переходного периода, а также повторное признание неудачного «брака» между Бамако и Парижем.

Вполне возможно, что власти Мали смогли бы добиться этих уступок и без намеков на возможное сотрудничество с российским ЧВК. Тем не менее даже если предположить, что разговоры о приглашении «Вагнера» и не были блефом, теперь власти Мали прекрасно поняли, как легко заставить Францию — и другие страны — делать то, что нужно, как только в беседе поднимается вопрос о России. Временный премьер-министр Мали, комментируя возможность приезда «Вагнера» в страну, ясно дал понять, что он угрожал заменить уходящие французские войска российскими наемниками.

«Если партнеры решили покинуть определенные районы… Разве у нас не должно быть плана Б?» — задался он вопросом.

Прочные связи между Мали и Россией существуют еще с советских времен. Бамако подписал соглашения о сотрудничестве в области обороны с Россией в 1994 и 2019 годах и с 2017 года получает поставки российских ударных вертолетов — четыре из них прибыли в страну 30 сентября. В кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября состоялась сердечная встреча министров иностранных дел России и Мали.

Члены ЧВК «Вагнер» в большом числе находятся в Ливии и Центральноафриканской Республике, где там они замешаны «в серьезных преступлениях». Кроме того, они были направлены в Судан, Мозамбик и другие страны. Однако успехи Вагнера на поле боя ограничены. И, как пишет региональный эксперт Джон Лехнер, «столь активное применение частных военных подрядчиков в Африке показывает, что российское правительство заинтересовано в Африке до тех пор, пока его вмешательство там не сопряжено с большими издержками и если частные лица берут на себя инициативу».

TM1972 Французские военные в Мали

Появление «Вагнера» в Мали будет плохой новостью для малийцев и приведет к эскалации напряженности между Бамако и Кидалем, северным регионом, который был колыбелью многочисленных восстаний, включая восстание 2012 года. Правители Кидаля, бывший повстанческий блок под названием «Координация движений Азавад», уже выразили свое недовольство предложением «Вагнера». Власти Мали больше потеряют, чем выиграют, приглашая ЧВК «Вагнер», — отсюда вероятность того, что Бамако блефует.

Независимо от того, являются ли разговоры о возможном сотрудничестве Мали с «Вагнером» продуманной угрозой или неминуемым соглашением, отчасти переговоры Бамако с российской ЧВК дают малийским властям столь внушительный рычаг влияния на правительства стран Запада потому что в Вашингтоне и других столицах не переставая твердят мантру о «противостоянии великих держав». Россия же — это второстепенная держава, чей ВВП в 2020 году достиг отметки в $1,5 трлн, что значительно меньше, чем у Франции, где этот показатель составил $2,6 трлн, не говоря уже об экономике США. Несмотря на все разговоры о дезинформации со стороны Москвы, западные столицы заблуждаются относительно силы России, в том числе в Африке, и такая убежденность не дает Франции, США и другим странам понять вред сложившегося статус-кво. Траектория Мали при нынешней политике, местной и западной, представляет собой более серьезную проблему, чем влияние России, реальное или воображаемое.