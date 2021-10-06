Одним из вызовов для НАТО и ЕС является газопровод «Северный поток — 2», которому необходимо противостоять. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 5 октября в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Сегодня необходимо подумать в ЕС и НАТО о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток — 2», — цитирует Дуду издание «Шарий.net».

По словам польского лидера, строительство СП-2 — «стратегическая ошибка» всего трансатлантического сообщества, которая якобы позволит Российской Федерации задействовать шантаж.

«Речь идет не только об отсечении Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа. Речь идет о большем — предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит за рамки сферы энергетики», — сказал польский лидер.

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

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Заявление польского президента обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «Первый независимый» и издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»). Многие критически отнеслись к словам польского президента.

«Поздно пить «Боржоми». Заявил и встал в очередь за газом», — отреагировал Александр М.

«О… «гиена Европы» (так Польшу в свое время назвал Уинстон Черчилль. — М. Р.) очнулась, тебя еще не спросили!.. Заключайте договор пока не поздно, болезные!!!» — добавила Tatyana R.

«Хорошо, что Дуда это сказал. Теперь в ЕС и НАТО наконец начнут думать об угрозе СП-2. Особенно сильно будут думать немцы, сидя в тёплом доме и жаря сосиски на опасном и стоящем в разы дешевле, чем в Польше, российском газе», — с сарказмом отметил Jurij O.

«Ой ты ж, какой манипулятор!!! Он так рассчитывал, что Польша с построенными у нее терминалами будет главой по снабжению Европы газом!!! А тут ещё и на законсервированном ранее участке ветки газопровода из Норвегии возобновили строительство!!! А тут вот СП-2 завершил строительство! Ах, какая незадача!!! Лицемер», — отреагировала Aleksandra T.

«Надо не о мнимых угрозах думать, а покупать газ, пока дешево. Зимой полюбасу будет дороже», — добавил Сергей Евгеньевич.

«Полякам и украинцам срочно надо создать государство на месте СП-2. Шоб транзит не потерять», — иронизирует Александр С.

Harald Hoyer Трубы «Северного потока-2»

«На ценник посмотри. Угроза ЕС будет, если СП-2 не запустить», — считает Игорь Ш.

«Теперь-то на транзите значимости не накрутишь… Будут скулить постоянно на пару с Украиной», — отметил Серый Ч.

«А чего пшеки-то кукарекают?.. Они же американский газ покупают баллонный, чистый», — смеется Юрий Т.

«На фоне газового кризиса самая своевременная тема для размышления!» — написал Александр С.

«О каком шантаже он говорит? Как можно шантажировать Германию или ту же Венгрию, которые будут получать газ многие годы в определённых количествах и ценах, прописанных в контрактах? Как можно шантажировать Польшу или ту же Украину, которые сами отказались от продления контракта с Газпромом и не покупают газ в России, а покупают газ где-то ещё, в том числе и на свободном рынке, о чем они так долго мечтали и агитировали где только можно?» — не понимает Сергей К.

«Думайте быстрее. Скоро декабрь. А вообще, конечно, оно да! СП-2 — зло! Надо весь газ качать не через вонючую Украину, а через невонючую Польшу! Ямал — Европа. Польша и Украина — сестры навек!» — не без сарказма подытожил комментирующий под псевдонимом «Лин Саха».

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