Вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс произойдёт не в самом ближайшем будущем. Об этом в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

«Не могу сказать, когда это произойдёт, — признался Столтенберг. — Очевидно, что это не случится завтра».

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Заявление Столтенберга обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый». Также новость обсудили в телеграм-каналах «Инсайдер UA» и «Наглый». Многие отметили, что ответ Столтенберга равнозначен ответу «никогда».

"Никогда! Это иллюзия, как линия горизонта, — она есть, но всегда остается вдалеке!» — отреагировал Александр П.

President.gov.ua Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Украине

«Когда распадается НАТО, тогда пожалуйста», — пишет Сергей Ш.

«Значит, никогда. Ведь следующий день — всегда завтра», — добавил Ozone077.

«Морковкой машут впереди, чтобы ослы не останавливались», — отреагировал AGENT-X.

«Ваш звонок важен для нас, оставайтесь на линии, ваша очередь 1…000…9-я», — иронизирует Ирина Т.

«Да когда наконец-то украинские власти поймут, что не ждут их ни в НАТО, ни в Евросоюзе? Ну сколько можно клянчить? Ни стыда, ни совести! Мне кажется, уже от такой наглости, напористости нормальные люди откажут!!! Да займитесь наконец-то своими делами, проблемы решайте! Ну что это так важно это НАТО??? Да не ждут и не хотят там видеть! Угомонитесь!» — призвала Lada S.

«А оно, это НАТО, украинцам надо? Внеблоковый статус — это самый хороший вариант для нашей страны…» — добавила Валентина Г.

«Вдумайтесь, кому нужна в своем составе страна, которой только дай возможность, и она попытается вернуть территории силой, прикрываясь статусом члена. Да и даже если усмирить пыл и заставить смириться с потерей территорий, это всё равно крайне нестабильный регион. Никто не может сказать, что будет завтра. А случись что, это гарантированная война с ядерным государством со всеми вытекающими. Даже для НАТО это слишком рискованно. Так что пока на Украине есть проблема Донбасса и Крыма, пока Украина не может предложить что-то весомое, чего у НАТО ещё нет, ее туда никогда не возьмут… Рад бы ошибаться, но реальность она такая. А народ кормят обещаниями, поскольку чего-то реального просто нет и не будет. Пока верят. Надолго ли?» — отметил Александр.

«Нечему скоро будет становиться [членом НАТО] с такими успехами…» — пишет Роман Викторович.

«Похоже уже на троллинг», — добавила Светлана СБ.

«В субботу возьмут! В воскресенье исключат!» — смеется Андрей П.

«После дождика в четверг», — отреагировала Darya G.

«Это значит никогда», — написала Василина В.

«Рак пошел в гору свистеть», — иронизирует Ден.

«Можно говорить, что мы были в НАТО и уже вышли, и нам не понравилось», — смеется один из комментирующих.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Волшебное украинское слово «колись» (когда-нибудь. — О. П.)», — добавил «Латыш».

"Как вывеска в магазине — «В долг даём завтра!» — отреагировал Александр Николаевич.

«Послезавтра, когда НАТО уже распадется», — предложила свою версию Вита.

«Да. Послезавтра. Но не сразу после, а через много лет. И не факт, что вступит», — подытожил Alku.

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