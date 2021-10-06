Сохранивший свой пост в кабинете вновь избранного премьер-министра Японии Фумио Кисиды министр иностранных дел Тосимицу Мотэги подтвердил намерение нового правительства продолжать вести переговоры с Россией по заключению мирного договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора», — подчеркнул министр иностранных дел.

Другими словами, непременным условием заключения давно ставшего анахронизмом «мирного договора» Токио вновь выдвигает согласие Москвы «вернуть» Японии «северные территории», под которыми японское правительство понимает законно входящие по итогам Второй мировой войны исторически российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Плоские, Хабомаи по-японски.

Ранее сам премьер-министр Кисида со всей определенностью дал понять, что никакого компромиссного варианта территориального размежевания двух стран не будет, ибо Токио продолжит требовать от Москвы все «северные территории» без изъятия. Тем самым был дан ответ на домыслы и спекуляции по поводу того, что в ноябре 2018 года тогдашний японский премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин якобы договорились подписать мирный договор на основе «хрущевского компромисса» о передаче Японии после заключения соглашения островов Шикотан и Хабомаи.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Влидимир Путин

При этом Мотэги сообщил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН он выразил российскому коллеге готовность контактировать на разных уровнях, чтобы выстроить двусторонние отношения в разных областях, что, конечно же, следует приветствовать.

Обращает внимание распространенное в российских СМИ утверждение политолога из японского университета Цукуба Ицуро Накамуры о том, что, формулируя политику в отношении территориальных требований к России, Кисида якобы вынужден принимать во внимание жесткую позицию одного из его конкурентов на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. По сообщениям японских СМИ, эта претендующая на высшие посты в государстве женщина-политик представляет правонационалистическое крыло в ЛДП. Она выступила за размещение на территории Японии американских ракет средней дальности, ратует за увеличение вдвое бюджетных ассигнований на военные цели, за обретение Японией «потенциала первого удара, который мог бы нейтрализовать вражеские базы в соседних странах». Такаити выступает за демонстративное посещение членами кабинета и парламентариями именуемого в странах Восточной Азии «храмом милитаризма» — синтоистского святилища Ясукуни, где канонизированы души японцев, погибших в войнах за интересы «священной нации Ямато», включая души казненных по приговору Токийского трибунала главных японских военных преступников.

Немаловажно, что Такаити выдвинула свою кандидатуру на пост председателя партии, а значит, и премьер-министра, при поддержке одно время считавшегося «другом России» Синдзо Абэ, который в действительности рассматривается в Японии как «ястреб» и националист. За нее отдали голоса сторонники усиления правых тенденций в стране, что позволило Такаити занять в гонке за премьерство третье место, получив 188 мандатов. Это считается неплохим заделом на будущее.

Хотя Кисида не включил конкурентов на выборах в состав своего кабинета, он, принимая во внимание те силы, которые их поддержали при голосовании, предоставил соперникам важные посты в партии. Так, Санаэ Такаити возглавит ключевой в ЛДП Политсовет. Кстати, это ее второе назначение на этот важный пост — она уже занимала его при премьерстве Синдзо Абэ в 2012—2014 годах.

Jimin.jp Санаэ Такаити (крайняя слева)

Принимая во внимание высказываемое в партии и обществе недовольство политикой Абэ, стремившегося с целью добиться от Москвы территориальных уступок проводить в отношении России «дипломатию примирения» («Хоккайдо симбун»), можно ожидать, что Кисида будет демонстрировать в отношении Курил более жесткий подход. Рискуя при этом встретить отпор со стороны российского руководства.

Думается, придется вносить определенные коррективы в политику в отношении Японии и Кремлю со Смоленской площадью. Ибо декларируемая ими линия на то, что мы-де переговоры о территориях вести не можем и не будем, а мирный договор заключить хотим, ведет в никуда. Право, пора прислушаться к мнению тех, кто давно предлагает вернуться к принципиальной позиции советского правительства, которое, категорически отвергая японские территориальные домогательства, добивалось весьма неплохих результатов в торгово-экономическом сотрудничестве со Страной восходящего солнца.