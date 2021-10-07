В октябре этого года Китай отмечает 71-ю годовщину участия китайских народных добровольцев в корейской войне (1950−1953) на стороне КНДР. К этой дате Китай снял эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» (кит. озеро Чанцзинь), который собрал уже более 2 млрд юаней в китайском прокате и продолжает набирать обороты.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао» обсудили этот фильм, а также сами исторические события, которые легли в основу этого фильма, в контексте современной действительности и вызовов, которые стоят перед Китаем.

«Если мы не будем сражаться в этой битве, наше следующее поколение обязательно будет сражаться, поэтому мы ведем эту битву, и потому наше следующее поколение не будет сражаться», — заявил один из комментаторов.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилищереж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

«Тысячи солдат-патриотов своей плотью и кровью воздвигли огромную стальную стену на границе с Китаем, осветив горы и реки своей Родины. Хотя земля, орошенная кровью предков, давно рассеялась, мы твердо уверены, что герои никогда не умирали», — отметил другой пользователь.

«Нанесите один удар, чтобы избежать сотни. Благодаря старшему поколению революционеров и их дальновидности, благодаря великой добровольческой армии мученики станут бессмертными!» — добавил пользователь Инь.

Комментаторы отметили, что вклад китайских добровольцев в борьбу с агрессией американского империализма очень трудно переоценить, именно благодаря их жертве Китай сегодня процветает, а его вооруженные силы несравнимы по мощи с теми, что были 72 года назад.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

«Вчера я посмотрел «Озеро Чанцзинь»! Не идеальный, но хороший фильм! Его действительно стоит увидеть! Великий дух сопротивления агрессии США и помощи Корее будет жив вечно! Великие мученики народных добровольцев Китая будут бессмертны!» — заявил — RM-.

«В войне против агрессии США и помощи Корее жизни 190 000 солдат стали залогом века мира и независимого национального суверенитета Китая. Никто не может размещать войска на нашей территории, и китайцам не нужно ориентироваться на какие-либо империалистические проявления. Мы хотим освободить Тайвань. Теперь, когда все эти герои войны ушли, их осталось только двое или трое, ожидание возвращения Тайваня — это величайшее патриотическое видение моего поколения. Спасибо вам, предки, я буду много работать, чтобы построить Родину», — отметил «Безграничная кротость».

«Если кто-то осмелится вести войну с нашей родиной, его встретят самолеты J-20, H-20, атомные подводные лодки, авианосные группы, сильнейшие танки», — добавил — Shark-.

Целый ряд комментаторов призвали современное поколение помнить, что ни США, ни Япония, ни другие империалистические страны никогда не забудут и не простят Китаю тот вклад, который он сделал, защищая Корею от захватчиков, поэтому молодому поколению нужно всегда быть готовыми отстаивать свободу, суверенитет и независимость Китая от нападок врагов.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Напомним, что в октябре 1950 года власти Китая приняли решение ввести войска на территорию Кореи, дабы дать ответ на пересечение американскими и южнокорейскими войсками 38-й параллели.