Спустя почти три года после развала крупного концерна, собравшего под своё «крыло» гражданские и оборонные активы в десятке регионов РФ, один из его основателей стал фигурантом уголовного дела. Успевший нарастить новый бизнес-портфель Михаил Болотин, бывший топ-менеджер и основатель концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), арестован как подозреваемый по делу о крупной растрате. Но у общественности возникает вопрос, а как же ещё один топ-менеджер концерна и совладелец, по совместительству зять кинорежиссёра, актёра Никиты Михалкова — Альберт Баков? Подробности истории — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий трактор

Уголовное дело

30 сентября 2021 года Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу Михаила Болотина, Михаила Школьника и Ирину Восторгину. Все три фигуранта проходят по уголовному делу о растрате и ранее были связаны с концерном «Тракторные заводы».

Lefortovsky.msk.sudrf.ru Лефортовский районный суд Москвы

В отношении Школьника и Восторгиной 5 октября постановление судьи Котовой вступило в законную силу, а защита Болотина 1 октября 2021 года подала жалобу, пытаясь отменить его.

Из материалов различных СМИ, ссылающихся на собственные источники, известно, что дело может быть связано с оборонном предприятием «Курганмашзавод» — единственным производителем боевых машин пехоты. Оно когда-то входило в дивизион КТЗ. Предположительно, предприятие ещё в те годы, когда было частью концерна, должно было получить от Минобороны РФ в качестве аванса по госконтракту порядка 5 млрд рублей, но часть средств до адресата не дошла, застряв где-то у посредников — управляющей компании.

Официально детали дела не комментируются. Известно лишь, что расследование ведут следователи ФСБ.

Примечательно: в число совладельцев и топ-менеджеров, помимо Болотина, входил и Альберт Баков (зять кинорежиссёра, актёра Никиты Михалкова), который несколько лет после краха КТЗ работал главой института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) из дивизиона «Ростеха» (именно госкорпорации отошла оборонная часть КТЗ). При этом по некоторым делам, инициированным кредиторами КТЗ, Баков проходил ответчиком совместно с Болотиным. Следует ли ждать визита следователей и ко второму экс-владельцу?

Как создавался и разорялся концерн

Концерн начали формировать в 90-х, когда Михаил Болотин стал приобретать акции чувашского предприятия «Промтрактор», фактически ставшего основой будущего актива.

Promtractor.tplants.com Завод «Промтрактор» г. Чебоксары

Финансовые трудности концерн «Тракторные заводы», в который входило два десятка предприятий Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтая, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областей, начал испытывать особо остро в 2017 году.

Elena Rosova ПАО «Курганмашзавод»

Взяв за шесть лет до этого в долг у консорциума банков многомиллиардный кредит, погасить его концерн не смог. Сумма долга к тому моменту варьировалась от 70 до 90 млрд рублей.

Эту задолженность выкупил Внешэкономбанк, который и потребовал отдать долги. В 2017 году предприятия группы стали фигурантами целой серии многомиллиардных исков. Например, в 2018 году по иску ВЭБ почти 30 млрд рублей были взысканы с 13 юрлиц концерна.

Помимо этого, в 2018 году Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка, взыскав с Болотина и Бакова как с поручителей почти 32 млрд рублей долгов по кредиту, заёмщиком в котором было ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

С 2017—2018 годов для ряда компаний из дивизиона КТЗ начался путь банкрота — их взяли под наблюдение.

tplants.com Продукция

Занимавший пост губернатора Алтайского края Александр Карлин, на территории которого базировался один из активов КТЗ — старейший завод дизельных моторов, созданный на базе ОАО «Алтайский моторный завод», еще в январе 2018 года резко раскритиковал руководство концерна. Он заявил, что «технологическая часть, массовое производство собственником просто варварски убиты». Досталось на орехи и Болотину, которого Карлин назвал безответственным персонажем.

Алтайский губернатор считает безответственным главу совета директоров КТЗ

В том же 2018 году глава Ростеха Сергей Чемезов пишет письмо Дмитрию Медведеву (в те годы главе российского правительства и главе наблюдательного совета Внешэкономбанка), в котором заявляет, что есть риски остановки производства предприятий КТЗ и срыва гособоронзаказа.

rostec.ru Сергей Чемезов

В августе 2018 года глава ВЭБа Игорь Шуваловзаявляет журналистам, что КТЗ передан госкорпорации «Ростех» (в той части, что изначально оговаривалась).

Kurganmash.ru Курганмашзавод

Примерно в то же время была сделана попытка обанкротить Бакова и Болотина как физлиц, но дела были прекращены. При этом процессуальными правопреемниками первоначального истца были ООО «Холдинг Транспортные Компоненты» и ООО «Литейное производство». Компания, носящая наименование ООО «Литейное производство», была ликвидирована в ноябре 2020 года, её правопреемником стало ООО «КТЗ», которым владеют ООО «КСК литейные заводы» (владелец — ООО «Холдинг Транспортные Компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» из дивизиона Ростеха.

Осколки от КТЗ

Среди действующих активов, связанных с КТЗ, на сегодня также есть АО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», работающее с 2015 года как управляющая компания. Прописано юрлицо в Чувашии.

Из отчётности актива за 2020 год известно, что его единственным акционером является кипрская фирма POMAVIA HOLDING LIMITED. Бенефициарным владельцем называют Алексея Анатольевича Белинского с пометкой о том, что он «косвенно владеет более 25% в уставном капитале общества (через третьих лиц))». Остальные же акционеры офшора не раскрываются.

Данные Белинского совпадают с данными бывшего временного гендиректора одной из компаний, входящих в дивизион «Ростеха», который также фигурировал как генеральный директор ООО «Локомотивные технологии» (Локотех). Числился Белинский и сотрудником компаний, входящих в структуру «Северстали».

Акционерное общество в свою очередь владеет 99% в ООО «МИГ КТЗ» (совладелец — тот же кипрский офшор), а уже это юрлицо — собственник долей ещё в 11 активах в Чувашии и Алтайском крае.

Одной из отличительных черт КТЗ после апгрейда стала ещё более сложная структура с наличием офшоров, бенефициары которых не раскрываются, а также использование принципа «бизнес-матрёшки», когда одна фирма покупает или учреждает другую (или долю в ней), а та третью, и так далее.

Активы Болотина

Что же касается фигуранта уголовного дела Михаила Болотина, то вместо ушедшего из его рук КТЗ он на сегодня владеет вполне неплохим бизнес-портфелем. В ЕГРЮЛ он напрямую числится совладельцем девяти компаний в Чувашии, Челябинской области и Москве, из которых только один актив в стадии банкротства — это челябинская компания «ЧелПром-Даймонд», торгующая алмазами.

Компании, где Болотин является владельцем долей, работают в сфере оптовой торговли скобяными изделиями, в сфере научных исследований, консультируют по вопросам коммерческой деятельности, управляют недвижимостью и занимаются вложениями в ценные бумаги. Так, например, через ООО «Р. А. — 2000» бизнесмен аффилирован с ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (ЧЗСА, производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных, доля — 82,5%). В последнем совладельцами выступают Григорий Михайлович и Анна Михайловна Болотины.

«Сталь банк»

А в январе 2021 года Болотин обзавелся и фирмой по производству удобрений — ООО «Торфпром». Также через долю в ЧЗСА Болотин аффилирован с питомником по разведению благородных оленей — ООО «Шебалинский питомник — Королевский марал» и с владимирской компанией по производству автобусов и троллейбусов — ООО «Научно-проиводственная компания «Ева».

Как видно из анализа активов, Болотин не только не утратил своей тяги к бизнесу после краха концерна, но и сохранил некоторые связи с семьей Бакова.