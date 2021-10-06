Заявление окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг о том, что совет американского штата по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в США после убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда

«Так они и кричали на похоронах, что он святой, что он как Иисус. И уже памятники даже успели установить в Нью-Йорке и в Нью-Арке», — отмечает Elena G.

Многие пользователи не понимают, как можно с серьёзным лицом пытаться помиловать человека, который сам никогда не скрывал, что был отпетым преступником и наркоманом. Граждане подозревают, что из формальной иконы Флойда пытаются превратить в буквальную.

«Ну, после этого уж точно он переместится из ада в рай за заслуги перед обществом, за то, что был такой «белый» и «пушистый». Вот вам всё лицо американского общества и правосудия. Нет там ничего святого. Есть частное мнение, зависящее от обстоятельств и количества денег», — считает Ильмира Д.

Singlespeedfahrer Граффити в честь Джорджа Флойда

Некоторые комментаторы отмечают, что если Флойда действительно помилуют, то можно будет смело говорить о конце той Америки, которую нам когда-то ставили в пример.

«Осталось только канонизировать этого персонажа и причислить к святым. Какое же это всё-таки унижение для Соединённых Штатов Америки. Даже полицейских заставили вставать на колени и просить прощения у нарушителей закона. Позор!» — указывает Людмила М.

Часть людей считает, что чернокожему населению Америки вместо реальных борцов за равенство подбросили бомбу замедленного действия в виде святого наркодилера.

«Мартин Лютер Кинг и Анжела Дэвис — вот кто были настоящими борцами за права чернокожих на североамериканском континенте. А этот кто? Что он делал для того, чтобы чернокожие жили лучше? Грабил и убивал?» — задаётся вопросом Любовь А.

Ряд пользователей указывает на то, что вместо движения против расизма и за равенство чернокожее население толкают к противоположной форме агрессии.

«Что-то сломалось в американской цивилизации. Они реально обожествляют наркодилера! Причем, если бы он белым был, никому это даже в голову бы не пришло. Они так борются с расизмом, что не заметили, как маятник качнулся в обратную сторону. Расизм остался, сменился только объект угнетения», — считает Dmitry M.

Нашлись и те, кто считает, что американское общество претерпевает сильнейшие метаморфозы, которые срежессированы по заранее подготовленному сценарию.

«Ну, нам в России остаётся только позавидовать самим себе, что у нас такой дичи нет, и посочувствовать американцам, которые, судя по всему, окончательно доконали свою страну, раз позволяют себе деконструировать общество такими лобовыми методами. Никто ведь даже и не скрывает то, насколько белыми нитками сшито всё это дело!» — написал Геннадий Р.

Напомним, 5 октября окружной прокурор техасского округа Харисс Ким Огг сообщила о том, что совет американского штата по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.