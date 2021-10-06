Информация о том, что данные полутора миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на чёрном рынке, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

"Сноуден: Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым», — отмечает Альберт М.

Многие пользователи пришли к выводу, что у руководства Facebook наступили мрачные времена. Что ни день, то какие-то крупные потери.

«Сначала всё упало, затем сотрудники «Фейсбука» не могут попасть в офис, а теперь уже и слив данных. Ужас. Сейчас ещё массово банить начнут. Что сейчас будет! И это самая крупнейшая социальная сеть? Шарашкина контора, которая не отвечает ни за что», — пишет Татьяна Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что те, кто умудрился под шумок уволочь такое количество личных данных пользователей Facebook, сделал это очень профессионально.

«Вот это атака! Instagram, WhatsApp, Facebook… сколько данных! Хакеры на славу потрудились, им такого улова на долгие годы хватит», — написал Толя Т.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Часть людей считает, что руководство Facebook обязано указать, кто виновен в утечке личных данных пользователей социальной сети. Такие потери не могут остаться без ответа, потому что компания несёт ответственность за сохранность данных каждого своего пользователя.

«А в Facebook вообще есть какая-то система безопасности? А если есть, то за кражу данных кто-то понесёт ответственность? Будет хотя бы какое-то расследование? Или было и было?» — задаётся вопросами Евгений Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что если бы подлобный инцидент произошёл в России, то злопыхатели обвиняли бы во всём якобы прогнившую систему, но раз сбой работы сервиса и кража личных данных произошли у крупной американской компании, то «с кем не бывает».

«Да не может быть. Когда с российских сайтов утечка данных, то истерички кричат об отсталой России, а когда у американцев то же самое, то все языки свои в задницу попрятали», — указывает Леонид П.

Отдельные комментаторы отмечают, что гражданам, чьи данные оказались на чёрном рынке, могут ждать учащения звонков со стороны мошенников и различных рекламных компаний.

«Готовимся к новым волнам звонков из служб безопасности банков, массажных салонов, уникальных выгодных предложений кредитных карт, стоматологий и т. п.», — предупреждает Максим А.

momo Facebook

Нашлись и те, кто призвали людей более ответственно подходить к размещению личной информации в интернете.

«Помнится, что верещали, мол, у цифровиков бюджет больше, чем у Газпрома. Только вот при обрушении«фейсбуков» прожить можно, а без энергии нет. Да и ответственности никакой, по сравнению с руководством социальных сетей», — пишет Сергей Д.

«Вспомнили о важности своих социальных сетей? А теперь представьте: паспорт, документы на всё имущество, счета скоро будут только в сети. И такой огромный вал данных можно уничтожить просто одним выключателем. Это же просто безумно недальновидно — хранить всё в одном месте!» — написал Роман З.

Напомним, 5 сентября интернет-издание Privacy Affairs опубликовал материал, согласно которому данные полутора миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на чёрном рынке.