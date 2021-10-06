Статья спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ко Дню учителя, согласно которой правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, пилотный проект планируется запустить пока что в шести регионах страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

"И не стыдно вам? Опять об учителях вспомнили только в их профессиональный праздник. Завтра опять забудете. Сколько раз уже что-то там обещали, а воз и ныне там», — отмечает Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что положение учителя в современной России оставляет желать лучшего. Самый очевидный показатель, по мнению людей, — это низкий материальных достаток сотрудников в сфере образования.

«Зарплата учителя должна быть не меньше 50 тысяч рублей, одни только нервные клетки потерянные чего стоят! Сам был учеником, понимаю, чего стоит возня с такими», — написал Серый В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Некоторые комментаторы отмечают, что уровень подготовки новых преподавателей опустился на крайне низкий уровень.

«15 лет отработала в образовании в Москве. Насмотрелась, как приходят молодые педагоги после педвузов. Большая часть из них никакущая, а зарплата под стольник. В регионах заслуженные учителя получают 30 тысяч рублей», — пишет Галина Т.

Часть людей считает, что система образования в России сама по себе не удовлетворяет разумным требованиям, производя на свет граждан, которые только и способны, что сдать этот злополучный единый государственный экзамен.

«Всё бы ничего, но сейчас учителя не учат, а только проверяют, как ребёнок самостоятельно или с родителями выучил задание. А если ребёнок хочет сдать ЕГЭ хорошо, то приходится им платить. Причём не потому, что ребенок ничего не знает и ему нужен репетитор, а потому, что задолго до ЕГЭ школа внушает всем родителям и детям, что без дополнительных занятий невозможно сдать ЕГЭ. Отчасти это так, т.к. в ЕГЭ встречаются вопросы, которые учащиеся не знают. К примеру, в вопросах по истории есть вопросы об известных художниках, что, по сути, не вопрос истории как науки, т. к. относится к искусству. И, может меня закидают тапками, но у нас в стране педагогам регулярно повышают зарплаты, хотя есть категории государственных служащих, которым зарплаты не поднимали десятилетия и они вынуждены жить на зарплату в 14 тысяч. А чтобы не «нарушать закон» им производят доплату 5 тысяч «президентских», но эту доплату им приходится каждый год ждать до мая месяца и жить на свои 14−15 тысяч», — указывает Konstantin D.

geralt Учитель

Ряд пользователей указывает на то, что, как правило, с учителя не так много спроса. Граждане отмечают, что преподаватели совершенно не обязаны, чтобы тот или иной ребёнок получил тот или иной уровень образования.

«При всём уважении к собачьей работе школьного учителя, замечу, что с сочувствием к ним явно перегибают. Всего один момент: этот самый «пидахох» вообще не отвечает за результат своего труда. У него оплата почасовая, а что на выходе его усилий — пофиг. Для сравнения — водитель автобуса, который завез пассажиров в овраг, за проделку ответит. Слесаря за брак в работе уволят. Адвоката-халтурщика, проигравшего все дела, перестанут нанимать. Даже проститутку выгонят из борделя! Но никто из учителей ни единой копеечкой не отвечает за свою работу. Он или она может нести полную чепуху весь урок, может быть мерзкой, занудной, тупой, невежественной, грубой, абсолютно неинтересной ученикам, но оплата этого учителя никак не связана с качеством работы. Как мне однажды сказали напрямую в московской районной школе: «Задача школы — просто убрать на полдня детей с улиц, а остальное несущественно», — поделился пользователь под псевдонимом «Цап Ц».

Нашлись и те, кто отмечают, что российские власти должны быть вполне довольны тем образованием, которое получают новые граждане страны, потому что это делает из населения правильных потребителей.

council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Все реформы в России с 90-х годов ведут только к ухудшению в сфере образования. Власть хорошего не предлагает, Греф уже успел озвучить отношение к образованному населению — властям нужны правильные потребители», — написал Роман С.

Напомним, 5 октября издание «Российская газета» опубликовала ко Дню учителя статью спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, согласно которой правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, пилотный проект планируется запустить пока что в шести регионах страны.