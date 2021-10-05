В Екатеринбурге активно обсуждают очередную трагедию. 13-летняя девочка погибла под колёсами трамвая. Она со своим другом ехала на сцепке между вагонами и сорвалась. В комментариях горожане сообщают, что часто видят зацеперов, цепляющихся к общественному транспорту, и призывают принять меры к борьбе с этим явлением.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Трагедия произошла вечером 4 октября на улице 8 Марта, в Ботаническом районе. В комментариях многие люди сочувствуют матери девочки, а также вагоновожатой, которая не заметила произошедшего. По мнению ряда граждан, в этой истории нет виноватых. Тем не менее проблема зацепинга актуальна для Екатеринбурга. Да и для других крупных городов, собственно, тоже — новости о происшествиях с увлекающимися этим опасным делом появляются в разных СМИ регулярно.

«Не раз видела детей, даже не подростков, цепляющихся за состав в последний момент перед движением трамвая. На Южной. И на замечания дети только смеются», — написала на портале Е1.Ru одна из местных жительниц. Ещё одна горожанка призналась, что ей на её замечание и вовсе ответили матом.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Другой горожанин пишет, что на участке, где произошла трагедия, вагоны постоянно трясёт. По его словам, можно упасть даже внутри трамвая.

Что же делать, чтобы уберечься от этого опасного увлечения? Один из горожан признаётся, что ещё в школе учителя вдолбили, что так ездить опасно. «Да даже без слов учителя всегда отговаривал себя от этой дурной затеи. Учитесь, молодёжь, на чужой ошибке, берегите себя и своих родных», — написал гражданин.

Некоторые другие интернет-пользователи не очень надеются на сознательность отдельных представителей подрастающего поколения, и предлагают другие меры. Например, ограничивать доступ желающих прицепиться к вагонам. Некий scarab считает, что проблему детей-зацеперов вполне можно решить чисто технически. «По крайней мере на городском электротранспорте», — считает гражданин.

По его мнению, это могут быть и пружинные загородки на сцепках, и антизацеперские накладки, и т. п. Да даже видеокамеры могут помочь выследить нарушителей и пресечь их опасную поездку.

Ещё часть форумчан считает, что о случившейся трагедии нужно рассказывать во всех школах. Впрочем, другие полагают, что даже этот случай мало кого научит. «Как ездили, так и будут ездить», — уверен один из форумчан.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвайная остановка

Некий Гость считает, что главное в профилактике — воспитание. «Детей воспитывать нужно, самим, родителям, бабушкам и дедушкам, а не отдавать на откуп садикам и школам — а там главное отчёты и бумажки заполнить», — полагает уралец. А некий Валентин уверен, что за воспитание ответственна школа. «Начиная от чиновников, утверждающих программу обучения, и заканчивая учителями, не понимающими философии бытия…» — полагает гражданин. Впрочем, остальные его не поддержали.

Лев К. рассказал в соцсети «ВКонтакте», что сын его друга тоже увлекался зацепингом, и отговорить его от этого занятия не помогали ни ремень, ни уговоры. Прекратил он так кататься после того, как одному из зацеперов на его глазах отрезало ногу.

А главный ревизор безопасности движения тогда ещё Трамвайно-троллейбусного управления Алексей Погорелов рассказывал в 2016 году журналистам портала Е1.Ru, что на одной из трамвайных остановок снял со сцепного прибора семерых школьников. При этом окружающие люди не только не сделали юнцам замечаний, но даже пытались его остановить. Выходит, взрослые всё же могут предотвращать такие совсем не детские поездки. Конечно, у здорового мужика это получится лучше, чем у женщины.

Кстати, тогда, в 2016 году, трамвайщики даже обращались в ГИБДД с просьбой отлавливать зацеперов. Как видим, помогло не очень… Научит ли чему-то гибель школьницы? Увидим…