Ледокол James Clark Ross, недавно купленный Украиной у Великобритании, пришвартовался в Одесском морском порту утром 5 октября, сообщает одесское издание «Таймер».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

"Теперь это исследовательское судно будет участвовать в экспедициях Национального антарктического научного центра (НАНЦ). Кроме того, James Clark Ross планируется переименовать», — сообщает «Таймер».

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Думская — новости Одессы» и «Таймер Одесса». Новость также обсудили на странице издания «Таймер» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что данное судно обойдется Киеву недешево в обслуживании и является устаревшим.

«Символические 5 миллионов долларов», — задумался о стоимости судна «Крепкий».

"Вы хоть примерно представляете, сколько стоят суда? Это и впрямь чисто символическая цена», — ответила «Крепкому» Екатерина.

«Вы хоть представляете во сколько обходится обслуживание в год такого судна? Англы и слили его Украине, как и америкосы свои военные катера впарили… потому, что одни, что другие признали экономически невыгодным содержание этих лоханок! Пэрэмога (победа — О. П.)!» — ответил Екатерине VV.

Brian Burnell Ледокол James Clark Ross

«А где же у нас льды?» — спросил Dmitriy.

«Стоимость завышена, металлолом сейчас 600 у. е. за тонну, только ещё нужно его доставить до точки, а тут избавили их от утилизации, ещё и накинули сверху», — добавил Andrey.

«Ежегодное обслуживание этого научно-исследовательского судна, по подсчетам минобразования и науки, будет обходиться Украине от 172 до 195 млн грн. При этом британцы, которые впарили нам его за 145 миллионов, признались, что им ледокол обходился еще дороже — до 280 млн грн в год по нынешнему курсу», — отметил VV.

«5 млн — это много. На металл он бы стоил намного меньше», — пишет Andrey K.

«Новый украинский ледокол», которому 30 лет!!! Как моряк с 20-летним стажем скажу — если за последние 10 лет этот лайнер не прошёл глубокую модернизацию, то это провал!» — написал Varro Ador.

«Купить такое… Какие вузы выпускают таких англоязычных эффективных и успешных менеджеров разного уровня?! Государство сплошных успехов», — отреагировал Witali S.

«А я думала, его покупают, чтобы у нас зимой на пляжах лёд колоть», — иронизирует Oksana P.

«А никого не смущает «для нужд украинских полярников»? А такие есть?» — поинтересовался Евгений.

«Ещё есть, не до конца науку декоммунизировали. И антарктическая станция пока ещё функционирует», — ответил Евгению Vadim T.

Tom L-C Ледокол James Clark Ross

«Вообще-то с такими ценами на газ, уголь, дрова, скоро в стране все станут полярниками, а это ржавое корыто — плюс камень на шею и так нищей стране…» — добавил Александр.

«Для полного счастья этой стране не хватало только ледокола», — пишет Fred 17.

«Очередное ржавое корыто дорогие западные партнёры нам втюхали за пять лямов баксов, на смех пингвинам. Предлагаю его назвать Тарас Шевченко и намалевать огромный тризуб, — это добавит плавучести и харизмы», — написал German.

«Побольше льда завозите в бары, ледокол есть — будет колоть», — смеется Оксана П.

«Своё продать на метал, чтобы потом хлам покупать за валюту! Только тут такое возможно!» — Sergiy V.

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