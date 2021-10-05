Техасский совет по помилованию и условно-досрочному освобождению предложил посмертно помиловать афроамериканца Джорджа Флойда по делу о наркотиках 2004. Ранее смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США, а полицейский Дерек Щовин, задушивший Флойда во время задержания, стал настоящим козлом отпущения для американского правосудия, его осудили на 22,5 года тюрьмы.

Singlespeedfahrer Граффити в честь Джорджа Флойда

Просьбу о помиловании рассматривает губернатор штата Грег Эббот для принятия окончательного решения.

Флойд, выросший в Хьюстоне, был арестован в феврале 2004 года за якобы продажу крэка на $10. Позже он признал себя виновным по обвинению в хранении наркотиков и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.

Совет утверждает, что в 2004 году Флойд был подставлен коррумпированным полицейским Джеральдом Гойнсом. 57-летний Гойнс обвиняется в убийстве и других преступлениях. Он якобы лгал, чтобы получать ордера на облаву. Совет также считает необходимым помиловать 160 человек, которые были осуждены по делу о наркотиках из-за Гойнса.

2C2K Photography Экипаж, везущий гроб Флойда

Американские интерент-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему никто не заботился об этом бандите, когда он был жив?» — спрашивает 5oclockcharlie!

«Помилование мертвого человека — это пустая трата времени и ресурсов», — отмечает polyduces.

«Зачем прощать мертвого человека, который был закоренелым преступником. Разделение продолжается, демократы теперь борются с невакцинированными из-за вируса, который в процентном отношении имеет очень низкий уровень смертности. Больше людей умерло от сердечных заболеваний. На душу населения он не сравнится с испанским гриппом. Достаточно движения BLM, они даже хотят снисхождения к школьным оценкам», — указывает Rudjeep1.

«Не стоит прощать преступника, который умер… его семья получила деньги… достаточно сказано… его поймали за преступлением, к сожалению, он умер, тогда как должен был сидеть в тюрьме… НЕТ помилованию», — подчеркивает kp143.

«Ничто не говорит о том, что Флойд не был виновен в преступлении, за которое он был осужден на законных основаниях», — отмечает dominantparadigm855.

«Давайте посмотрим… он признал свою вину и теперь должен быть помилован? Это безумие… Либералы сошли с ума… он мертв, это больше не важно для него…» — возмущается RGervais.

«Что сделал Флойд при жизни, чтобы заслужить помилование? НИЧЕГО! Это предвзятое маневрирование в системе правосудия. Флойд никогда не «сожалел» о своем поведении и не пытался его изменить. Он не приносил извинений, только оправдания», — считает mtwallet526.

Lorie Shaull Протест из-за гибели Флойда

«Похоже, Джордж умел находить плохих копов. Если бы он не был наркоманом, возможно, он смог бы найти работу у федералов», — комментирует TimeMachine.

«Парень был преступником большую часть своей жизни. он также мертв, в чем смысл?» — удивляется pbard69.

«Хватит постоянно говорить о добродетели преступников! Особенно о тех, у кого нет добродетели!» — призывает PatriotBiker26.

Как сообщало ИА REGNUM, Джордж Флойд был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с наркотиками, а также за вооружённое ограбление, во время которого он прижимал пистолет к животу беременной женщины, пока подельники грабили её дом. После убийства Флойда независимое вскрытие, заказанное его семьей, показало наличие в организме следов метамфетамина. Убийство Флойда полицейским вызвало бурные расовые протесты в США.