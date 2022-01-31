Крупнейшая частная медицинская организация Нью-Йорка уволила около 1400 сотрудников, которые отказались делать прививку от COVID-19. Нью-Йорк оказался в эпицентре событий, связанных с государственными мандатами на вакцинацию и отказом граждан их выполнять. Ранее власти начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права человека.

DVIDSHUB Вакцинация в США

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Представитель компании Northwell Health подтвердил 4 октября, что «пришлось уволить» 1400 сотрудников, но отметил, что большинство в компании предпочло пройти вакцинацию. После увольнения не подчинившихся в компании Northwell осталось 100% вакцинированного персонала.

Американские интерент-пользователи бурно обсудили происходящее под соответствующей публикацией Fox News.

«Для штата Нью-Йорк это будет двойная потеря. Они уедут из Нью-Йорка в штат, где нет мандата, и вернутся к работе. Будут платить меньше налогов, иметь более высокий уровень жизни и жить более счастливой жизнью. Нью-Йорк потеряет этих медицинских работников и все налоговые поступления, поскольку они уедут в поисках более благоприятных условий. Нью-Йорк роет яму всё глубже и глубже», — пишет 13F-FiST.

«По моим предположениям, 95% этих работников уже имели естественный иммунитет. Так что на самом деле опасность COVID-19 не уменьшилась, разве что теперь перегруженные работой сотрудники будут совершать ошибки», — отвечает stivule.

«Я вакцинирована Pfizer. Это был мой выбор. Меня заразил член семьи, который НЕ знал, что он инфицирован. Я получил положительный диагноз. Экспресс-тест и искусственное дыхание. Моя сестра, которая сейчас живет со мной, до сих пор не заразилась, хотя она не привита. У нее естественный иммунитет», — пишет liberalloonytunes.

Gov.br Коробки с вакциной Pfizer

«Медицинские работники в целом знают, что эта вакцина, независимо от того, что FDA «одобрило» ее, всё еще является экспериментальной, потому что мы понимаем, как должны работать клинические испытания. Это неслыханная ситуация, когда лекарство или вакцина проходят путь от разработки до утверждения менее чем за год, что означает, что либо были пропущены этапы разработки, либо вакцина уже была разработана, и компании просто ждали, когда ее выпустят на рынок», — отмечает nclabman40.

«Они знают, что вакцина остается экспериментальной. Никто не знает, каковы долгосрочные последствия. Никто не будет оплачивать ваше долгосрочное лечение, если у вас возникнут серьезные побочные эффекты или реакции. НИКТО НЕ ЗНАЕТ», — пишет DaNana.

«Я разговаривала с помощницей медсестры, которая работает в доме престарелых, и она сказала, что у них сейчас очень не хватает персонала, так как они сказали, что невакцинированные не могут работать. Она сказала, что все работают в две смены (16-часовые смены!), и им предлагают $100 дополнительно за каждую двойную смену. Это не может продолжаться долгое время, так как некоторые из них уже выгорают, поскольку на них постоянно давят, требуя работать больше», — рассказывает Pandora343.

«Этим летом мне сделали открытую операцию на сердце, чтобы восстановить неисправный клапан, который был у меня всю жизнь. Находясь там, я слышала, как все медсестры говорили о премиях не только за переработку, но и за прием на работу. Тогда я спросила, действительно ли у них такая нехватка кадров, мне ответили, что дело не в том, что у них действительно такая нехватка, а в том, что многие отказываются делать укол и разбираться с политикой», — делится Rosie69.

«Поскольку я из Канады, возможно, юрист в США поможет мне разобраться. Ваша компания увольняет вас по причине, не связанной с вашей работой. Они в одностороннем порядке изменили условия вашего трудоустройства. Поскольку вы не согласились и были уволены, это называется конструктивным увольнением. Вам причитается выходное пособие, и вы должны иметь возможность получать пособие по безработице. Кто-то должен подать коллективный иск», — указывает MikeyBgood.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

«Отличный вопрос. Это зависит от штата. В Нью-Йорке вас могут уволить без причины. Кроме того, у нас есть федеральный мандат на вакцинацию, который, вероятно, противоречит конституции, для работодателей, у которых более 100 сотрудников. И вот здесь становится интересно. Если только 1400 сотрудников, которых она только что уволила, не были лишними, то больница просто сознательно создала дефицит рабочей силы. У меня есть несколько коллег, которые только ждут подачи коллективных исков против работодателей за принуждение сотрудников к вакцинации, у которых возникают тяжелые реакции на вакцины. В ближайшие пять лет будет интересно понаблюдать за всеми исками о недобросовестной практике компаний», — отвечает dwginsc.

«Значит, они уволили 1400 медицинских работников, которым (предположительно) удалось успешно противостоять пандемии без вакцины. Вакцины, которая всё еще позволяет привитым заразиться, распространять и заболеть вирусом. И это в то время, когда в сфере здравоохранения не хватает персонала и наблюдается перегруженность работой. Всё больше и больше я прихожу к мысли, что я заснул и проснулся в мире Бизарро», — комментирует xtowgrunt.

«Я вижу, что в обозримом будущем эти иски будут исчисляться миллиардами долларов. Их уволили за отказ от вакцины, но вакцина, одобренная FDA, даже не доступна для американцев. Если они будут придерживаться этого факта, я считаю, что те, кто решил уволить сотрудников за отказ от экспериментальной прививки, станут выстрелом, который прозвучит во всем мире», — отмечает Trumponemillionpercent.

«Представьте себе, что вас уволят за отказ от вакцины, которая не предотвращает заражение вирусом или его распространение. Вирус настолько опасен, что они могут позволить себе уволить 1400 человек, обученных бороться с ним», — пишет BubbaK80.

The National Guard Национальная гвардия

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании начали увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.