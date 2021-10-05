4 октября мир на семь часов погрузился в Средневековье. Таким словом можно назвать случившееся 4 октября отключение сосредоточенных в руках Марка Цукерберга Instagram, Facebook и WhatsUp. И любой, кто не понял, что именно раскрыло это «приключение» в социальных сетях, не понял, какой властью обладает этот человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Более трех миллиардов человек по всему миру не имели доступа к социальным сетям, которые являются не просто способами общения. Для миллионов людей это также средство к существованию, где продаются товары и услуги на миллионы долларов каждый час.

Семь часов потребовалось, чтобы увидеть, как один человек может вызвать глобальную панику, и осознать: в этой «глобальной технологической деревне», где мы живем, мы напрямую зависим от услуг, которые «бесплатно» предлагают нам Цукерберг и его команда.

Для тех, кто, по сути, родился или вырос в социальных сетях, невозможно понять, что всего 15 лет назад мир был другим. Как объяснить 20-летнему или 25-летнему человеку, который живет, общаясь через Facebook или Whats up или загружая свою жизнь в Instagram, что эти семь часов блэкаута еще несколько лет назад были нормой?

Но давайте посмотрим, что все пользователи социальных сетей делали вчера в течение этих нескольких часов. Давайте посмотрим, какой была бы наша жизнь, если бы не этот пузырь, который мы называем виртуальным миром. Подумайте — а что по всему миру делали люди в тот период времени?

Некоторые отвернулись от своих мобильных телефонов и начали общаться лично. Они оказались лицом к лицу со своими друзьями, оставив социальные сети закрытыми, они услышали их голоса, которые много раз терялись за отправленными сообщениями. Они обнимались, подшучивали, возможно, видели друг друга впервые за какое-то время.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара влюбленных

Супружеская пара, которая по вечерам отдыхает от работы, сидя на диване и отправляя сообщения, загружая сториз и обсуждая жизнь других, вынуждена была отложить свои смартфоны. И говорить, ссориться, плакать, обниматься, заниматься любовью. Возможно, этот блэкаут приведет к беби-буму, подумайте об этом…

В эти часы тишины некоторые, возможно, поняли, что стиль жизни, пропагандируемый через социальные сети, не является реальной жизнью. То, что фотографии, на которых все выглядят великолепно (как некоторые определяют стандарты красоты), не соответствуют действительности. Что все те, кто всегда так идеально представляет себя через Instagram, — это люди с работой, с заботами, с повседневными проблемами, со всем тем, что люди и должны иметь в реальной жизни, а не в интернете. Это одобрение, принятие, принадлежность к группе друзей или знакомых зависят не только от того, сколько лайков вы получите, потому что от настоящих сердец никуда не деться. .

Возможно, молодые люди не понимают, что сухое, безличное, несовершенное и часто неэффективное общение через социальные сети в конечном счете является их «включением» в нечто нереальное. Сколько людей независимы от социальных сетей? Слыхали о синдроме FOMO (страхе что-то пропустить), то есть тревоги по поводу того, чтобы не пропустить нечто, происходящее в социальных сетях? Сколько есть тех, кто не может вынести и минуты вдали от мобильного телефона? Кто лишается необходимой человеку связи с помощью голоса, прикосновения, объятий и поцелуев? Кому комфортнее часами переписываться в чате вместо того, чтобы взять трубку и поговорить с тем же человеком? А об онлайн-сексе слыхали, ну или просто отношениях в интернете — насколько человеческим может быть этот контакт? И что потеряли за эти 6−7 часов все, кто проецирует (по сути, продает правильное выражение) себя через изображение?

Проще говоря, в интернете нет прикосновений, запахов, голосов. В нем есть смайлики, которые представляют наши эмоции.

Там есть цветы на картинках, а не настоящие, красивые цветы, которые вы кому-то дарите.

В нем есть смех или плач, фальшивый и ненастоящий, не как тот, что отличает людей от животных или роботов.

Здесь есть закаты только на фотографиях, солнце на которых не поймать руками.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Эти семь часов Великого Коллапса — осознание того, что человек превращается в робота, без настоящих эмоций, живущего в ложном мире.

«Не хочешь заходить в социальные сети — так не заходи», — скажут мне, и да, это правда. Кто не хочет пользоваться соцсетями, тот этого не делает — и тогда становится каким-то… отставшим от жизни.

У всего есть мера, всё необходимо, и ничто не должно демонизироваться.

Чему не должно быть предела, так это человеческому контакту. Он не заменяется никаким «смайлом», никаким цветком, никаким безличным сообщением, в котором говорится «С днем рождения», «Я хочу тебя», «Я ненавижу тебя», «Я люблю тебя», «Мы расстаемся» или «Подойди и обними».